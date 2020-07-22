Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6433643464356436 Додано: Чет 23 лип, 2020 16:14 Kudrjavuy



Кратко, по пунктам.

1. Если народ молчит, не выдвигает требования по "Соблюдению Контитуции", то "ОНИ" и считают, что "народу в кайф происходящее" с соблюдением Конституции!

2. Миллионы жертв до 91-го, конечно были, но после 91-го, жертв меньше не стало, вот в чём Кариес! Сокращение населения, происходит дикими темпами и всё это, на фоне "размножения народов Азии и пр."!

Проблема Совка в том, что он делал ставку на Рабов, на Пролетариат, который не думает а ждёт "Указаний партии и правительства"!

Этот рабский менталитет, был и до Совка, прививался религией, притом, как на Западе страны, так и на Востоке!

Есть "Пан, хозяин(коммисар и пр.) а есть бы***, которое не должно думать а должно быть "винтиком в механизме"!

У нас нет гражданского общества, где человек - гражданин и несёт ответственность не только за себя, но и за вот "Соблюдение Консттуции наёмными директорами"!

3. Коррупия - она "в головах" и "рыба - гниёт с головы"! Нет наказания Верхов за коррупцию, будет коррупция на всех уровнях! Точка!

4. Согласен! Ходили слухи, что будущее Украины уже давно решено на "высщих уровнях мировой элиты" и всё идёт точно по плану... Геноцид.

5. Ну да, нам внесли "вирус самоликвидации", когда мы - со счастливыми лицами -уничтожаем промышленность, науку, медицину, перестаём рожать... и мечтаем уехать из страны и не возвращаться! Это ВИРУС и смертность от него выше в разы, чем от Короновируса!

6. А зачем? Если бы Кравчука посадили за "кравчучку" в руках хирурга, за гиперинфляцию. Кучму за формирование Олигархата по рассейскому сценарию.... и т.д., то не думаю, что было бы много желающих Разворовывать страну! А так, нет наказаний -нет и преступлений!

Ну вот "сами сокращаются украинцы" и всё тут, никто и не виноват, если со стороны посмотреть!

7.

Кандидаты?

Отдельная страничка в нете, на каждого, где претенденты на Место во Власти - публикуют программы, отвечают на вопросы и несут ответственность за свои Программы в случае Избрания!

Ничего сложного!

Каждый гражданин - может почитать программу кандидата, к примеру - Премьера, критиковать её и задавать вопросы! На ТОП-10 вопросов, пусть Кандидат отвечает!



Ещё могу вариантов накидать, решения Проблемы, как Власть заставить работать на НАРОД а не наоборот!



НО, там Цели другие, у них, на верху!

Далекие не только от Народа, но и от Украины! Кратко, по пунктам.1. Если народ молчит, не выдвигает требования по "Соблюдению Контитуции", то "ОНИ" и считают, что "народу в кайф происходящее" с соблюдением Конституции!2. Миллионы жертв до 91-го, конечно были, но после 91-го, жертв меньше не стало, вот в чём Кариес! Сокращение населения, происходит дикими темпами и всё это, на фоне "размножения народов Азии и пр."!Этот рабский менталитет, был и до Совка, прививался религией, притом, как на Западе страны, так и на Востоке!Есть "Пан, хозяин(коммисар и пр.) а есть бы***, которое не должно думать а должно быть "винтиком в механизме"!3. Коррупия - она "в головах" и "рыба - гниёт с головы"! Нет наказания Верхов за коррупцию, будет коррупция на всех уровнях! Точка!4. Согласен! Ходили слухи, что будущее Украины уже давно решено на "высщих уровнях мировой элиты" и всё идёт точно по плану... Геноцид.5. Ну да, нам внесли "вирус самоликвидации", когда мы - со счастливыми лицами -уничтожаем промышленность, науку, медицину, перестаём рожать... и мечтаем уехать из страны и не возвращаться!Это ВИРУС и смертность от него выше в разы, чем от Короновируса!6. А зачем? Если бы Кравчука посадили за "кравчучку" в руках хирурга, за гиперинфляцию. Кучму за формирование Олигархата по рассейскому сценарию.... и т.д., то не думаю, что было бы много желающих Разворовывать страну! А так, нет наказаний -нет и преступлений!Ну вот "сами сокращаются украинцы" и всё тут, никто и не виноват, если со стороны посмотреть!7.Ничего сложного!Каждый гражданин - может почитать программу кандидата, к примеру - Премьера, критиковать её и задавать вопросы! На ТОП-10 вопросов, пусть Кандидат отвечает!Ещё могу вариантов накидать, решения Проблемы, как Власть заставить работать на НАРОД а не наоборот!НО, там Цели другие, у них, на верху!Далекие не только от Народа, но и от Украины! Replay

Повідомлень: 2007 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 16:19 Kudrjavuy

По заяве Гриценко.

Так... недвигу и пр, не на своё имя берут а на имя "предпритий" и наёмных.

То есть, вот инициатива Гриценко - это удар по нищим, кто не сможет на "Тёщу, владелицу Заводов" оформить "лодку".



И декларирование не поможет, т.к. "Крупняк" - отмоется, там не проблема уже...

А вот по нищим, декларирование - ударит!

-Ты откуда Кэмри 2009-го года взял, в 2020-м, если за год 100 000 грн заработал?

Скажи, что на "Мивине" сидел, не поверим!

А моя "Бентли" - вот честно куплена, просто... "бабушка" подарила 1 млн евро, который я перевёл в грн и в Банк разместил на депо!



КЛОУНЫ! Реально -Клоуны! По заяве Гриценко.Так... недвигу и пр, не на своё имя берут а на имя "предпритий" и наёмных.То есть, вот инициатива Гриценко - это удар по нищим, кто не сможет на "Тёщу, владелицу Заводов" оформить "лодку".И декларирование не поможет, т.к. "Крупняк" - отмоется, там не проблема уже...А вот по нищим, декларирование - ударит!-Ты откуда Кэмри 2009-го года взял, в 2020-м, если за год 100 000 грн заработал?Скажи, что на "Мивине" сидел, не поверим!А моя "Бентли" - вот честно куплена, просто... "бабушка" подарила 1 млн евро, который я перевёл в грн и в Банк разместил на депо!КЛОУНЫ! Реально -Клоуны! Replay

Повідомлень: 2007 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 16:27 Vladik Ну даешь старичек "я нанял,конституция" атишник что ли

Претензии справедливіе ну так спроси сних,ты же нанмал..

я готов добавить уже давно к твоим обидчикам,только компаниинастоящей нет. Ну даешь старичек "я нанял,конституция" атишник что лиПретензии справедливіе ну так спроси сних,ты же нанмал..я готов добавить уже давно к твоим обидчикам,толькокомпаниинастоящей нет.



Владик!

Так в этом Суть, на самом то деле!

Если "народ их не нанимал" и они ни за что не Отвечают, так сказать "за свой базар", за соблюдение Основного Закона -Конституции, то... их Законы, не просто антиконституционны, но и антинародны!



Ну и, если всё так и всех всё устраивает, нет ничего удивительного в том, что украинцы массово убегают на работу и на ПМЖ... ну и обрисовать Перспективы такой страны, сможет первоклассник.





Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем? Владик!Так в этом Суть, на самом то деле!Если "народ их не нанимал" и они ни за что не Отвечают, так сказать "за свой базар", за соблюдение Основного Закона -Конституции, то... их Законы, не просто антиконституционны, но и антинародны!Ну и, если всё так и всех всё устраивает, нет ничего удивительного в том, что украинцы массово убегают на работу и на ПМЖ... ну и обрисовать Перспективы такой страны, сможет первоклассник.Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем? Replay

Повідомлень: 2007 З нами з: 20.06.08 Подякував: 129 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 16:51 Schmit

Повідомлень: 1491 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 17:02 Replay написав: КЛОУНЫ! Реально -Клоуны! КЛОУНЫ! Реально -Клоуны!

https://news.finance.ua/ua/news/-/47510 ... idvyshhena

https://censor.net.ua/news/3209508/supr ... i_pomoschi

Replay написав: Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем? Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем?



Как раз с моей стороны, как и с вашей - "нема питань!"

Но воплощать в Государстве всё озвученное в интересах Украины и её населения -?

А в первую очередь оккупация, война, коррупция, "насильственные три Дэ"...

- ???

- Деньги

- Технологии

- Де оккупация

- Восстановление

Что для этого отсутствует в Украине?

Отдельно отмечал - промышленные возможности Украины насильственным образом безвозвратно ликвидируются...

- Земля выставлена на продажу, по сути с людьми,....

- По сути, теми, кто не представляет, что это такое и за чем оно нужно? Хотя и хорошо на этом ....



Вести реччччь можно по иному:

Суть "реформ" - стабилизация и улучшение по Конституции Украины.

- Имеем, за каждым шагом и новым Законом полную ...опу.

Словно в зеркальном отражении со 100% ситуацией наоборот.

- Вы видите эффект от деятельности "Слуг"(наёмных-не Народом Украины) Как раз с моей стороны, как и с вашей - "нема питань!"Но воплощать в Государстве всё озвученное в интересах Украины и её населения -?А в первую очередь оккупация, война, коррупция, "насильственные три Дэ"...- ???- Деньги- Технологии- Де оккупация- ВосстановлениеЧто для этого отсутствует в Украине?Отдельно отмечал - промышленные возможности Украины насильственным образом безвозвратно ликвидируются...- Земля выставлена на продажу, по сути с людьми,.... https://news.finance.ua/ua/news/-/47250 ... likviduyut - По сути, теми, кто не представляет, что это такое и за чем оно нужно? Хотя и хорошо на этом ....Вести реччччь можно по иному:Суть "реформ" - стабилизация и улучшение по Конституции Украины.- Имеем, за каждым шагом и новым Законом полную ...опу.Словно в зеркальном отражении со 100% ситуацией наоборот.- Вы видите эффект от деятельности "Слуг"(наёмных-не Народом Украины) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8311 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6433643464356436 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор