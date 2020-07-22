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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6433643464356436
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:14

Kudrjavuy

Кратко, по пунктам.
1. Если народ молчит, не выдвигает требования по "Соблюдению Контитуции", то "ОНИ" и считают, что "народу в кайф происходящее" с соблюдением Конституции!
2. Миллионы жертв до 91-го, конечно были, но после 91-го, жертв меньше не стало, вот в чём Кариес! Сокращение населения, происходит дикими темпами и всё это, на фоне "размножения народов Азии и пр."!
Проблема Совка в том, что он делал ставку на Рабов, на Пролетариат, который не думает а ждёт "Указаний партии и правительства"! :D
Этот рабский менталитет, был и до Совка, прививался религией, притом, как на Западе страны, так и на Востоке!
Есть "Пан, хозяин(коммисар и пр.) а есть бы***, которое не должно думать а должно быть "винтиком в механизме"!
У нас нет гражданского общества, где человек - гражданин и несёт ответственность не только за себя, но и за вот "Соблюдение Консттуции наёмными директорами"!
3. Коррупия - она "в головах" и "рыба - гниёт с головы"! Нет наказания Верхов за коррупцию, будет коррупция на всех уровнях! Точка!
4. Согласен! Ходили слухи, что будущее Украины уже давно решено на "высщих уровнях мировой элиты" и всё идёт точно по плану... Геноцид.
5. Ну да, нам внесли "вирус самоликвидации", когда мы - со счастливыми лицами -уничтожаем промышленность, науку, медицину, перестаём рожать... и мечтаем уехать из страны и не возвращаться! :D Это ВИРУС и смертность от него выше в разы, чем от Короновируса!
6. А зачем? Если бы Кравчука посадили за "кравчучку" в руках хирурга, за гиперинфляцию. Кучму за формирование Олигархата по рассейскому сценарию.... и т.д., то не думаю, что было бы много желающих Разворовывать страну! А так, нет наказаний -нет и преступлений!
Ну вот "сами сокращаются украинцы" и всё тут, никто и не виноват, если со стороны посмотреть! :D
7.
Кандидаты?
Отдельная страничка в нете, на каждого, где претенденты на Место во Власти - публикуют программы, отвечают на вопросы и несут ответственность за свои Программы в случае Избрания!
Ничего сложного!
Каждый гражданин - может почитать программу кандидата, к примеру - Премьера, критиковать её и задавать вопросы! На ТОП-10 вопросов, пусть Кандидат отвечает!

Ещё могу вариантов накидать, решения Проблемы, как Власть заставить работать на НАРОД а не наоборот!

НО, там Цели другие, у них, на верху!
Далекие не только от Народа, но и от Украины! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:19

Kudrjavuy
По заяве Гриценко.
Так... недвигу и пр, не на своё имя берут а на имя "предпритий" и наёмных.
То есть, вот инициатива Гриценко - это удар по нищим, кто не сможет на "Тёщу, владелицу Заводов" оформить "лодку". :D

И декларирование не поможет, т.к. "Крупняк" - отмоется, там не проблема уже...
А вот по нищим, декларирование - ударит!
-Ты откуда Кэмри 2009-го года взял, в 2020-м, если за год 100 000 грн заработал? :D
Скажи, что на "Мивине" сидел, не поверим!
А моя "Бентли" - вот честно куплена, просто... "бабушка" подарила 1 млн евро, который я перевёл в грн и в Банк разместил на депо! :D

КЛОУНЫ! Реально -Клоуны!
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:27

Vladik Ну даешь старичек "я нанял,конституция" атишник что ли :D
Претензии справедливіе ну так спроси сних,ты же нанмал..
я готов добавить уже давно к твоим обидчикам,только :D компаниинастоящей нет.


Владик!
Так в этом Суть, на самом то деле!
Если "народ их не нанимал" и они ни за что не Отвечают, так сказать "за свой базар", за соблюдение Основного Закона -Конституции, то... их Законы, не просто антиконституционны, но и антинародны!

Ну и, если всё так и всех всё устраивает, нет ничего удивительного в том, что украинцы массово убегают на работу и на ПМЖ... ну и обрисовать Перспективы такой страны, сможет первоклассник. :D


Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем? :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:51

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:02

  Replay написав:КЛОУНЫ! Реально -Клоуны!

https://news.finance.ua/ua/news/-/47510 ... idvyshhena
https://censor.net.ua/news/3209508/supr ... i_pomoschi
  Replay написав: Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем? :D


Как раз с моей стороны, как и с вашей - "нема питань!"
Но воплощать в Государстве всё озвученное в интересах Украины и её населения -?
А в первую очередь оккупация, война, коррупция, "насильственные три Дэ"...
- ???
- Деньги
- Технологии
- Де оккупация
- Восстановление
Что для этого отсутствует в Украине?
Отдельно отмечал - промышленные возможности Украины насильственным образом безвозвратно ликвидируются...
- Земля выставлена на продажу, по сути с людьми,.... https://news.finance.ua/ua/news/-/47250 ... likviduyut
- По сути, теми, кто не представляет, что это такое и за чем оно нужно? Хотя и хорошо на этом ....

Вести реччччь можно по иному:
Суть "реформ" - стабилизация и улучшение по Конституции Украины.
- Имеем, за каждым шагом и новым Законом полную ...опу.
Словно в зеркальном отражении со 100% ситуацией наоборот.
- Вы видите эффект от деятельности "Слуг"(наёмных-не Народом Украины)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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