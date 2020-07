Додано: Чет 23 лип, 2020 18:21

Replay написав: centurionus Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.



Вот не пойму!

Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить?

То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?



Ну какие знания у простого военного могут быть?



"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"



Совок - он неистребим, вероятно...



Руководить - должны Специалисты, притом - они обязаны нести Отвественность за свои действия!

Не готова страна к Короновирусу? Уволить и не просто уволить, а ещё и с конфискацией всего МАЙНА!

Как на войне!

А если всё ОК, если Победа - то наградить!



А то, развели колгосп "путь илича", тошно смотреть уже...

"Астиньтє", державотворцю. До чого тут гаврилюк? Згадайте Кошулинського чи Яроша краще.

До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники, ніж кулявлоб, гройсман чи клоун.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell