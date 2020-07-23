Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кратко, по пунктам. 1. Если народ молчит, не выдвигает требования по "Соблюдению Контитуции", то "ОНИ" и считают, что "народу в кайф происходящее" с соблюдением Конституции! 2. Миллионы жертв до 91-го, конечно были, но после 91-го, жертв меньше не стало, вот в чём Кариес! Сокращение населения, происходит дикими темпами и всё это, на фоне "размножения народов Азии и пр."! Проблема Совка в том, что он делал ставку на Рабов, на Пролетариат, который не думает а ждёт "Указаний партии и правительства"! Этот рабский менталитет, был и до Совка, прививался религией, притом, как на Западе страны, так и на Востоке! Есть "Пан, хозяин(коммисар и пр.) а есть бы***, которое не должно думать а должно быть "винтиком в механизме"! У нас нет гражданского общества, где человек - гражданин и несёт ответственность не только за себя, но и за вот "Соблюдение Консттуции наёмными директорами"! 3. Коррупия - она "в головах" и "рыба - гниёт с головы"! Нет наказания Верхов за коррупцию, будет коррупция на всех уровнях! Точка! 4. Согласен! Ходили слухи, что будущее Украины уже давно решено на "высщих уровнях мировой элиты" и всё идёт точно по плану... Геноцид. 5. Ну да, нам внесли "вирус самоликвидации", когда мы - со счастливыми лицами -уничтожаем промышленность, науку, медицину, перестаём рожать... и мечтаем уехать из страны и не возвращаться! Это ВИРУС и смертность от него выше в разы, чем от Короновируса! 6. А зачем? Если бы Кравчука посадили за "кравчучку" в руках хирурга, за гиперинфляцию. Кучму за формирование Олигархата по рассейскому сценарию.... и т.д., то не думаю, что было бы много желающих Разворовывать страну! А так, нет наказаний -нет и преступлений! Ну вот "сами сокращаются украинцы" и всё тут, никто и не виноват, если со стороны посмотреть! 7. Кандидаты? Отдельная страничка в нете, на каждого, где претенденты на Место во Власти - публикуют программы, отвечают на вопросы и несут ответственность за свои Программы в случае Избрания! Ничего сложного! Каждый гражданин - может почитать программу кандидата, к примеру - Премьера, критиковать её и задавать вопросы! На ТОП-10 вопросов, пусть Кандидат отвечает!
Ещё могу вариантов накидать, решения Проблемы, как Власть заставить работать на НАРОД а не наоборот!
НО, там Цели другие, у них, на верху! Далекие не только от Народа, но и от Украины!
Kudrjavuy По заяве Гриценко. Так... недвигу и пр, не на своё имя берут а на имя "предпритий" и наёмных. То есть, вот инициатива Гриценко - это удар по нищим, кто не сможет на "Тёщу, владелицу Заводов" оформить "лодку".
И декларирование не поможет, т.к. "Крупняк" - отмоется, там не проблема уже... А вот по нищим, декларирование - ударит! -Ты откуда Кэмри 2009-го года взял, в 2020-м, если за год 100 000 грн заработал? Скажи, что на "Мивине" сидел, не поверим! А моя "Бентли" - вот честно куплена, просто... "бабушка" подарила 1 млн евро, который я перевёл в грн и в Банк разместил на депо!
Vladik Ну даешь старичек "я нанял,конституция" атишник что ли Претензии справедливіе ну так спроси сних,ты же нанмал.. я готов добавить уже давно к твоим обидчикам,только компаниинастоящей нет.
Владик! Так в этом Суть, на самом то деле! Если "народ их не нанимал" и они ни за что не Отвечают, так сказать "за свой базар", за соблюдение Основного Закона -Конституции, то... их Законы, не просто антиконституционны, но и антинародны!
Ну и, если всё так и всех всё устраивает, нет ничего удивительного в том, что украинцы массово убегают на работу и на ПМЖ... ну и обрисовать Перспективы такой страны, сможет первоклассник.
Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем?
Replay написав: Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем?
Как раз с моей стороны, как и с вашей - "нема питань!" Но воплощать в Государстве всё озвученное в интересах Украины и её населения -? А в первую очередь оккупация, война, коррупция, "насильственные три Дэ"... - ??? - Деньги - Технологии - Де оккупация - Восстановление Что для этого отсутствует в Украине? Отдельно отмечал - промышленные возможности Украины насильственным образом безвозвратно ликвидируются... - Земля выставлена на продажу, по сути с людьми,.... https://news.finance.ua/ua/news/-/47250 ... likviduyut - По сути, теми, кто не представляет, что это такое и за чем оно нужно? Хотя и хорошо на этом ....
Вести реччччь можно по иному: Суть "реформ" - стабилизация и улучшение по Конституции Украины. - Имеем, за каждым шагом и новым Законом полную ...опу. Словно в зеркальном отражении со 100% ситуацией наоборот. - Вы видите эффект от деятельности "Слуг"(наёмных-не Народом Украины)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Происходящее можно отобразить старым анекдотом: «Рабинович в регистратуре поликлиники просит записать его к врачу ухо-глаз. Ему объясняют, что есть окулист, есть отоларинголог, а врачей ухо-глаз не бывает. — Но мне нужно! – настаивает Рабинович. — А на что вы, собственно, жалуетесь? — Я слышу одно, а вижу другое».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
По его словам, запрет в зоне операции объединенных сил касается:
— разведывательно-диверсионной деятельности; — наступательных операций; — использования беспилотников; — использования снайперского и любого другого огня; — размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах; — другое.
Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".
Учитывая, что все предыдущие "перемирия" не соблюдались оккупантами, имеем почти капитуляцию
не получив своевременной медицинской помощи, украинский военнослужащий Ярослав Журавель истек кровью и умер. ... "Поврежденные органы и кости, а также элементы убийства были изъяты представителями российских оккупантов в морге Горловки", - сообщили в ООС.
centurionus Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.
Вот не пойму! Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить? То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?
Ну какие знания у простого военного могут быть?
"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"
Совок - он неистребим, вероятно...
Руководить - должны Специалисты, притом - они обязаны нести Отвественность за свои действия! Не готова страна к Короновирусу? Уволить и не просто уволить, а ещё и с конфискацией всего МАЙНА! Как на войне! А если всё ОК, если Победа - то наградить!
А то, развели колгосп "путь илича", тошно смотреть уже... Страна вымирает, они себе зарплаты в мильёны рисуют и все во власть лезут, кому не лень.
"Астиньтє", державотворцю. До чого тут гаврилюк? Згадайте Кошулинського чи Яроша краще. До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники, ніж кулявлоб, гройсман чи клоун. Які спеціалісти? Ви з держапаратом давно стикалися? Місце керівника купується, потім відбивається, або ставлять на хлібне місце свою людину, яка возить бабло куратору.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Kudrjavuy - Деньги - Технологии - Де оккупация - Восстановление Что для этого отсутствует в Украине?
1. Деньги есть, они не работают, потомушо "умки" во власти - гайки закрутили по самые гланды. 2. Оккупацияи война? Ну, если Вам не 20-ть лет а чуть побольше, то Вы немного в курсе того, как ведутся полномасштабные боевые действия в современной войне. Их - не было. Обычно, вычисляют "огневые точки противника" с помощью спутников и пр. "дронов". Далее, просто... врубают помехи локаторам и наносят массированный удар по огневым точкам, системам ПВО ракетами "земля-земля" типа там Ярсами и пр., после чего... уже можно добивать выживших шутрмовиками Су-шками и пр. и далее, уже "гвинтокрили" поддерживают наземную операцию, когда, в принципе - оказывать сопротивление, некому. Ясно, что при таком раскладе, мирных куча погибнет, но само время подобной операции, сутки-двое и нету армии... У нас - гибридная война, что тяжело, но несравнимо с полномасштабными военными действиями! Проблемы в нашей экономике -следствия Коррупции, бездарного управления, отсутствия стратегических целей и планов касаемо будушего страны.
Израиль, воюет с Палестиной годами, при этом -развивается! Украина -получает помощь Запада, но катится в бездну... При этом, наши миллиардеры и чиновники, несмотря на войну и короновирус -не беднеют а наоборот, жиреют!
Так что, не перекручивайте. Если Вы - нанимаете руководителя предприятия, Вы с него требуете Результата! Есть проблемы? Он с Вами стыкуется и Вы обсуждете "пути решения"! А здесь, у нас - что?
centurionus До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники
Это мэм? "Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв? Да и какие из них руководители? Там "партия" руководила, всякие кэгэбэ и пр. контроллировали. Введите расстрел чиновников за взятку, сразу порядка больше станет... и да, с высылкой всей его семьи.
Які спеціалісти? Ви з держапаратом давно стикалися? Місце керівника купується, потім відбивається, або ставлять на хлібне місце свою людину, яка возить бабло куратору.
Именно! Так оно и есть, что в рассее, что в Украине. Вертикаль власти! Бандостан имени Кучмы-Януковича и пр. ПыСы - америкосы устроили феерический влив бакса, увидев стату по безработице! Просто льют, как из ведра! В Англии есть поговорка raining cats and dogs
Интересно происхождение... Когда во время сильнейшего дождя, из помоек выплывали дохлые коты и собаки, вот как раз и говорили о таком "проливном дожде" raining cats and dogs
Символично к нынешнему заливу бакса Федом, когда гребут всё, что можно, вымывают даже дохлятину! Ой будет весело скоро! Трамп, судя по всему, ради Выборов своих, готов на всё... даже устроить Мировую войну. Весь мир сходит с ума.