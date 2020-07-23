Додано: Чет 23 лип, 2020 16:14

Кратко, по пунктам.1. Если народ молчит, не выдвигает требования по "Соблюдению Контитуции", то "ОНИ" и считают, что "народу в кайф происходящее" с соблюдением Конституции!2. Миллионы жертв до 91-го, конечно были, но после 91-го, жертв меньше не стало, вот в чём Кариес! Сокращение населения, происходит дикими темпами и всё это, на фоне "размножения народов Азии и пр."!Этот рабский менталитет, был и до Совка, прививался религией, притом, как на Западе страны, так и на Востоке!Есть "Пан, хозяин(коммисар и пр.) а есть бы***, которое не должно думать а должно быть "винтиком в механизме"!3. Коррупия - она "в головах" и "рыба - гниёт с головы"! Нет наказания Верхов за коррупцию, будет коррупция на всех уровнях! Точка!4. Согласен! Ходили слухи, что будущее Украины уже давно решено на "высщих уровнях мировой элиты" и всё идёт точно по плану... Геноцид.5. Ну да, нам внесли "вирус самоликвидации", когда мы - со счастливыми лицами -уничтожаем промышленность, науку, медицину, перестаём рожать... и мечтаем уехать из страны и не возвращаться!Это ВИРУС и смертность от него выше в разы, чем от Короновируса!6. А зачем? Если бы Кравчука посадили за "кравчучку" в руках хирурга, за гиперинфляцию. Кучму за формирование Олигархата по рассейскому сценарию.... и т.д., то не думаю, что было бы много желающих Разворовывать страну! А так, нет наказаний -нет и преступлений!Ну вот "сами сокращаются украинцы" и всё тут, никто и не виноват, если со стороны посмотреть!7.Ничего сложного!Каждый гражданин - может почитать программу кандидата, к примеру - Премьера, критиковать её и задавать вопросы! На ТОП-10 вопросов, пусть Кандидат отвечает!Ещё могу вариантов накидать, решения Проблемы, как Власть заставить работать на НАРОД а не наоборот!НО, там Цели другие, у них, на верху!Далекие не только от Народа, но и от Украины!