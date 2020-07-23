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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6434643564366437>
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:14

Kudrjavuy

Кратко, по пунктам.
1. Если народ молчит, не выдвигает требования по "Соблюдению Контитуции", то "ОНИ" и считают, что "народу в кайф происходящее" с соблюдением Конституции!
2. Миллионы жертв до 91-го, конечно были, но после 91-го, жертв меньше не стало, вот в чём Кариес! Сокращение населения, происходит дикими темпами и всё это, на фоне "размножения народов Азии и пр."!
Проблема Совка в том, что он делал ставку на Рабов, на Пролетариат, который не думает а ждёт "Указаний партии и правительства"! :D
Этот рабский менталитет, был и до Совка, прививался религией, притом, как на Западе страны, так и на Востоке!
Есть "Пан, хозяин(коммисар и пр.) а есть бы***, которое не должно думать а должно быть "винтиком в механизме"!
У нас нет гражданского общества, где человек - гражданин и несёт ответственность не только за себя, но и за вот "Соблюдение Консттуции наёмными директорами"!
3. Коррупия - она "в головах" и "рыба - гниёт с головы"! Нет наказания Верхов за коррупцию, будет коррупция на всех уровнях! Точка!
4. Согласен! Ходили слухи, что будущее Украины уже давно решено на "высщих уровнях мировой элиты" и всё идёт точно по плану... Геноцид.
5. Ну да, нам внесли "вирус самоликвидации", когда мы - со счастливыми лицами -уничтожаем промышленность, науку, медицину, перестаём рожать... и мечтаем уехать из страны и не возвращаться! :D Это ВИРУС и смертность от него выше в разы, чем от Короновируса!
6. А зачем? Если бы Кравчука посадили за "кравчучку" в руках хирурга, за гиперинфляцию. Кучму за формирование Олигархата по рассейскому сценарию.... и т.д., то не думаю, что было бы много желающих Разворовывать страну! А так, нет наказаний -нет и преступлений!
Ну вот "сами сокращаются украинцы" и всё тут, никто и не виноват, если со стороны посмотреть! :D
7.
Кандидаты?
Отдельная страничка в нете, на каждого, где претенденты на Место во Власти - публикуют программы, отвечают на вопросы и несут ответственность за свои Программы в случае Избрания!
Ничего сложного!
Каждый гражданин - может почитать программу кандидата, к примеру - Премьера, критиковать её и задавать вопросы! На ТОП-10 вопросов, пусть Кандидат отвечает!

Ещё могу вариантов накидать, решения Проблемы, как Власть заставить работать на НАРОД а не наоборот!

НО, там Цели другие, у них, на верху!
Далекие не только от Народа, но и от Украины! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:19

Kudrjavuy
По заяве Гриценко.
Так... недвигу и пр, не на своё имя берут а на имя "предпритий" и наёмных.
То есть, вот инициатива Гриценко - это удар по нищим, кто не сможет на "Тёщу, владелицу Заводов" оформить "лодку". :D

И декларирование не поможет, т.к. "Крупняк" - отмоется, там не проблема уже...
А вот по нищим, декларирование - ударит!
-Ты откуда Кэмри 2009-го года взял, в 2020-м, если за год 100 000 грн заработал? :D
Скажи, что на "Мивине" сидел, не поверим!
А моя "Бентли" - вот честно куплена, просто... "бабушка" подарила 1 млн евро, который я перевёл в грн и в Банк разместил на депо! :D

КЛОУНЫ! Реально -Клоуны!
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:27

Vladik Ну даешь старичек "я нанял,конституция" атишник что ли :D
Претензии справедливіе ну так спроси сних,ты же нанмал..
я готов добавить уже давно к твоим обидчикам,только :D компаниинастоящей нет.


Владик!
Так в этом Суть, на самом то деле!
Если "народ их не нанимал" и они ни за что не Отвечают, так сказать "за свой базар", за соблюдение Основного Закона -Конституции, то... их Законы, не просто антиконституционны, но и антинародны!

Ну и, если всё так и всех всё устраивает, нет ничего удивительного в том, что украинцы массово убегают на работу и на ПМЖ... ну и обрисовать Перспективы такой страны, сможет первоклассник. :D


Тогда, какой смысл обсуждать Кандидатов или вести какие-то разговоры о будущем? :D
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:51

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:03

Ітогі подвєдьом. 2020-07-23

Ітогі подвєдьом. 2020-07-23

1) ТКГ договорилась о новом перемирии на Донбассе: обстрелы должны прекратиться 27 июля

Запрет на ДРГ, атаку, дроны, снайперов. К чему пришли в "Минске" – данные Сивохо
По его словам, запрет в зоне операции объединенных сил касается:

— разведывательно-диверсионной деятельности;
— наступательных операций;
— использования беспилотников;
— использования снайперского и любого другого огня;
— размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах;
— другое.

Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".

Учитывая, что все предыдущие "перемирия" не соблюдались оккупантами, имеем почти капитуляцию

Можно будет стрелять в ответ, но все сложно. ОБСЕ – о перемирии с 27 июля
Хайди Грау подтвердила список мер для запланированного режима "полной тишины" на Донбассе, который ранее выложил экс-советник главы СНБО Сергей Сивохо

Стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства Вооруженных Сил Украины

2) Из тела погибшего медика вытащили органы, а раненный боец истек кровью - ООС
не получив своевременной медицинской помощи, украинский военнослужащий Ярослав Журавель истек кровью и умер.
...
"Поврежденные органы и кости, а также элементы убийства были изъяты представителями российских оккупантов в морге Горловки", - сообщили в ООС.

И вот с такими орками было заключено перемирие

3) Захват заложников в Луцке: террорист на суде пообещал "продолжение"

Луцкого террориста Кривоша взяли под стражу без права внесения залога

4) Шмыгаль улетел в ЕС на "подписание сверхважного соглашения". С ним глава НБУ

Шмыгаль: Закон о локализации противоречит соглашениям с ЕС. Его надо менять
Таким образом, премьер стал первым чиновником, кто открыто заявил о существовании противоречий между изменениями в законопроект о государственных закупках и положениями Соглашения об ассоциации

Он говорит то, что от него хотят услышать. Но это только разговоры

5) Табачные компании готовы судиться с Украиной в арбитраже - СМИ
Компании намерены обжаловать уже в международных судах штраф Антимонопольного комитета на 6,5 млрд грн, если украинские суды не удовлетворят их иски.

Чё там, чё там было про инвестиционных нянь ?

6) Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышена
Цена на электроэнергию нужно повысить, а льготы перевести в денежную форму.

Субсидии и так уже монетизированы. Значит, повышение будет

7) Ткаченко о сюжете 1+1 с "братоубийством" Порошенко: Не хочу к этому возвращаться
Та действительно, зачем уже возвращаться, ну соврали и соврали. И будут продолжать врать

8) Ким Кардашьян сообщила о биполярном расстройстве у своего мужа Канье Уэста
Рэпер Канье Уэст, который ранее заявил, что выдвигается в президенты Соединенных Штатов, - сделал это из-за обострения биполярного расстройства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:21

  Replay написав:
centurionus Риторично. Чому б не проголосувати за людей, які були (чи яких хоча б можна уявити) "в окопах" - ризикували життям та здоров'ям заради держави/людей, тобто якоїсь їдеї (і з якими апріорі важче "порєшать"), а не лили воду, сидячи в теплих телестудіях.


Вот не пойму!
Какого вы во власть Пролетариев всё пытаетесть поставить?
То козак Гаврилюк в Раду, "икономист и юрист" то вот военных с передовой, то Гончаруков с их "дипломами"?

Ну какие знания у простого военного могут быть?

"Хай чабан, усi гукнули, за Отамана буде!"

Совок - он неистребим, вероятно...

Руководить - должны Специалисты, притом - они обязаны нести Отвественность за свои действия!
Не готова страна к Короновирусу? Уволить и не просто уволить, а ещё и с конфискацией всего МАЙНА!
Как на войне!
А если всё ОК, если Победа - то наградить!

А то, развели колгосп "путь илича", тошно смотреть уже...
Страна вымирает, они себе зарплаты в мильёны рисуют и все во власть лезут, кому не лень. :?

"Астиньтє", державотворцю. До чого тут гаврилюк? Згадайте Кошулинського чи Яроша краще.
До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники, ніж кулявлоб, гройсман чи клоун.
Які спеціалісти? Ви з держапаратом давно стикалися? Місце керівника купується, потім відбивається, або ставлять на хлібне місце свою людину, яка возить бабло куратору.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:42

centurionus До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники

Это мэм?
"Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв?
Да и какие из них руководители?
Там "партия" руководила, всякие кэгэбэ и пр. контроллировали.
Введите расстрел чиновников за взятку, сразу порядка больше станет... и да, с высылкой всей его семьи.

Які спеціалісти? Ви з держапаратом давно стикалися? Місце керівника купується, потім відбивається, або ставлять на хлібне місце свою людину, яка возить бабло куратору.


Именно! Так оно и есть, что в рассее, что в Украине.
Вертикаль власти!
Бандостан имени Кучмы-Януковича и пр.
ПыСы - америкосы устроили феерический влив бакса, увидев стату по безработице!
Просто льют, как из ведра!
В Англии есть поговорка raining cats and dogs

Интересно происхождение... Когда во время сильнейшего дождя, из помоек выплывали дохлые коты и собаки, вот как раз и говорили о таком "проливном дожде" raining cats and dogs

Символично к нынешнему заливу бакса Федом, когда гребут всё, что можно, вымывают даже дохлятину!
Ой будет весело скоро!
Трамп, судя по всему, ради Выборов своих, готов на всё... даже устроить Мировую войну. Весь мир сходит с ума.:D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 18:45

  Replay написав:Если Вы - нанимаете руководителя предприятия, Вы с него требуете Результата!
1 Керівник тому й керівник,що наймає він , а не його.
2 Часи феодалізму і кріпацтва давно минули , тому
можна плакати-колотись але жерти кактус
можна скооперуватись один з одним і робити те що вважаєте за потрібне і у відсутності результату звинувачувати себе(точно так само .як і користуватись досягненнями)
3 Чомусь всі хочуть користуватись досягненнями-і не нести відповідальності за невдачі.
Так не буває.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:22

  Tegularius написав:
  pesikot написав:Но стратегически обосрались знатно на весь мир. Потому что, высшие должностные лица не ведут переговоры с террористами и не записывают видосики по требованию террориста

Хорошо помню переговоры Черномырдина (премьер-министр РФ) с Басаевым, захватившим больницу в Буденовске
Всё правильно сделали. Это был не террорист, а психопат, который не собирался кого-то убивать и возжелал минуту славы. Он получил эту минуту, и теперь будет за нее расплачиваться многими годами за решеткой.
"Обосрались" - если бы положили людей из-за психопата.

Опять это "всё правильно сделали". Если узко мыслить

А если немного широко.
Применительно к Черномырдину и Чечне. и чё ?
Тактически правильно, стратегически Чечня сейчас, якобы федеральный округ РФ. А по сути, свой анклав, который получает деньги из бюджета РФ и в котором действуют свои законы. Туда даже ФСБ не может приехать.

Так и с видео Бубочки.
Уже сейчас из-за поребрика раздаётся "а почему Зеленский ведёт переговоры с террористом из Луцка и не ведёт переговоры с террористами из Донецка и Луганска"
Ведь это главный посыл РФ - Украина должна вести переговоры с Донбасом

Так что, обосрались с этой постановкой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:35

  Replay написав:Именно! Так оно и есть, что в рассее, что в Украине.
Вертикаль власти!
...
Трамп, судя по всему, ради Выборов своих, готов на всё... даже устроить Мировую войну. Весь мир сходит с ума.:D

Какой поток підсвідомості

Если для тебя весь мир сходит с ума, значит с ума сходишь только ты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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