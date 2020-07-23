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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6434643564366437 Додано: Чет 23 лип, 2020 19:41 Replay написав: centurionus До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники

Это мэм?

"Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв?

Да и какие из них руководители?

Там "партия" руководила, всякие кэгэбэ и пр. контроллировали Это мэм?"Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв?Да и какие из них руководители?Там "партия" руководила, всякие кэгэбэ и пр. контроллировали

Біографія Хрущова ширша набагато. Керівники з них були набагато кращі, ніж сучасні персонажі. Почитайте спогади людей, які з ними працювали. Безвідносно до ідеології.

Влада - здатність нав'язати (політичну) волю. Силовики (і ті, хто принаймні служив строкову) обізнані із засобами/методами. Політрук і гебісти в сусідніх державах - наочний приклад.

Якщо є люди, які вважають, що якийсь там мажорний разумков поставить своєю балаканиною ахмєтова та інших на місце, то такі люди вкрай наівні. До речі, який вплив ахмєтки в ордло (хоча бабла на вплив там він не шкодував?). Були б там мажорні балаболи - він би їх купив. Біографія Хрущова ширша набагато. Керівники з них були набагато кращі, ніж сучасні персонажі. Почитайте спогади людей, які з ними працювали. Безвідносно до ідеології.Влада - здатність нав'язати (політичну) волю. Силовики (і ті, хто принаймні служив строкову) обізнані із засобами/методами. Політрук і гебісти в сусідніх державах - наочний приклад.Якщо є люди, які вважають, що якийсь там мажорний разумков поставить своєю балаканиною ахмєтова та інших на місце, то такі люди вкрай наівні. До речі, який вплив ахмєтки в ордло (хоча бабла на вплив там він не шкодував?). Були б там мажорні балаболи - він би їх купив. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1334 З нами з: 07.10.09 Подякував: 292 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 19:50 https://www.youtube.com/watch?v=Tidbnnz ... b_err_woyt Востаннє редагувалось Schmit в Чет 23 лип, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1492 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лип, 2020 19:58 Tegularius написав: Хорошо помню переговоры Черномырдина (премьер-министр РФ) с Басаевым, захватившим больницу в Буденовске

Всё правильно сделали. Это был не террорист, а психопат, который не собирался кого-то убивать и возжелал минуту славы. Он получил эту минуту, и теперь будет за нее расплачиваться многими годами за решеткой.

"Обосрались" - если бы положили людей из-за психопата.

Хорошо помню переговоры Черномырдина (премьер-министр РФ) с Басаевым, захватившим больницу в БуденовскеВсё правильно сделали. Это был не террорист, а психопат, который не собирался кого-то убивать и возжелал минуту славы. Он получил эту минуту, и теперь будет за нее расплачиваться многими годами за решеткой."Обосрались" - если бы положили людей из-за психопата.

Басаєв не психопат, а месник. Напередодні асвабадітєлі знищили Градами всю його сім'ю, а заплановано дійти до Москви не вистачило грошей на на хабарі гайцам.

Питання перемовин і поступок терористам складне і з моральним душком. Важко однозначно вирішити, як краще, але давати слабину там, де можна застосувати силу, без зайвих жертв, приведе до сплеску тероризму, так і в нас буде. Басаєв не психопат, а месник. Напередодні асвабадітєлі знищили Градами всю його сім'ю, а заплановано дійти до Москви не вистачило грошей на на хабарі гайцам.Питання перемовин і поступок терористам складне і з моральним душком. Важко однозначно вирішити, як краще, але давати слабину там, де можна застосувати силу, без зайвих жертв, приведе до сплеску тероризму, так і в нас буде. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10515 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6434643564366437 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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