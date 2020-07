Додано: Чет 23 лип, 2020 19:41

Replay написав: centurionus До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники

Это мэм?

"Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв?

Да и какие из них руководители?

Біографія Хрущова ширша набагато. Керівники з них були набагато кращі, ніж сучасні персонажі. Почитайте спогади людей, які з ними працювали. Безвідносно до ідеології.

Влада - здатність нав'язати (політичну) волю. Силовики (і ті, хто принаймні служив строкову) обізнані із засобами/методами. Політрук і гебісти в сусідніх державах - наочний приклад.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell