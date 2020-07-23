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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 лип, 2020 19:41
Replay написав:
centurionus До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники
Это мэм?
"Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв?
Да и какие из них руководители?
Там "партия" руководила, всякие кэгэбэ и пр. контроллировали
Біографія Хрущова ширша набагато. Керівники з них були набагато кращі, ніж сучасні персонажі. Почитайте спогади людей, які з ними працювали. Безвідносно до ідеології.
Влада - здатність нав'язати (політичну) волю. Силовики (і ті, хто принаймні служив строкову) обізнані із засобами/методами. Політрук і гебісти в сусідніх державах - наочний приклад.
Якщо є люди, які вважають, що якийсь там мажорний разумков поставить своєю балаканиною ахмєтова та інших на місце, то такі люди вкрай наівні. До речі, який вплив ахмєтки в ордло (хоча бабла на вплив там він не шкодував?). Були б там мажорні балаболи - він би їх купив.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:50
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 23 лип, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 19:58
Tegularius написав:
Хорошо помню переговоры Черномырдина (премьер-министр РФ) с Басаевым, захватившим больницу в Буденовске
Всё правильно сделали. Это был не террорист, а психопат, который не собирался кого-то убивать и возжелал минуту славы. Он получил эту минуту, и теперь будет за нее расплачиваться многими годами за решеткой.
"Обосрались" - если бы положили людей из-за психопата.
Басаєв не психопат, а месник. Напередодні асвабадітєлі знищили Градами всю його сім'ю, а заплановано дійти до Москви не вистачило грошей на на хабарі гайцам.
Питання перемовин і поступок терористам складне і з моральним душком. Важко однозначно вирішити, як краще, але давати слабину там, де можна застосувати силу, без зайвих жертв, приведе до сплеску тероризму, так і в нас буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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