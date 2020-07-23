Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
centurionus До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники
Это мэм? "Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв? Да и какие из них руководители? Там "партия" руководила, всякие кэгэбэ и пр. контроллировали
Біографія Хрущова ширша набагато. Керівники з них були набагато кращі, ніж сучасні персонажі. Почитайте спогади людей, які з ними працювали. Безвідносно до ідеології. Влада - здатність нав'язати (політичну) волю. Силовики (і ті, хто принаймні служив строкову) обізнані із засобами/методами. Політрук і гебісти в сусідніх державах - наочний приклад. Якщо є люди, які вважають, що якийсь там мажорний разумков поставить своєю балаканиною ахмєтова та інших на місце, то такі люди вкрай наівні. До речі, який вплив ахмєтки в ордло (хоча бабла на вплив там він не шкодував?). Були б там мажорні балаболи - він би їх купив.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Tegularius написав:Хорошо помню переговоры Черномырдина (премьер-министр РФ) с Басаевым, захватившим больницу в Буденовске Всё правильно сделали. Это был не террорист, а психопат, который не собирался кого-то убивать и возжелал минуту славы. Он получил эту минуту, и теперь будет за нее расплачиваться многими годами за решеткой. "Обосрались" - если бы положили людей из-за психопата.
Басаєв не психопат, а месник. Напередодні асвабадітєлі знищили Градами всю його сім'ю, а заплановано дійти до Москви не вистачило грошей на на хабарі гайцам. Питання перемовин і поступок терористам складне і з моральним душком. Важко однозначно вирішити, як краще, але давати слабину там, де можна застосувати силу, без зайвих жертв, приведе до сплеску тероризму, так і в нас буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
pesikot написав:Так и с видео Бубочки. Уже сейчас из-за поребрика раздаётся "а почему Зеленский ведёт переговоры с террористом из Луцка и не ведёт переговоры с террористами из Донецка и Луганска" Ведь это главный посыл РФ - Украина должна вести переговоры с Донбасом
С террористами ведут переговоры все, даже Израиль . Кроме того, ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями даже по украинскому законодательству. Украина избегает официальных переговоров с ними не потому, что они террористы, а потому, что такие переговоры означали бы признание их сторонами конфликта, то есть Украина в таком случае подписалась бы под российской легендой о гражданской войне. Для этого РФ и настаивает на прямых переговорах Украины с ДНР/ЛНР По версии Украины же, другой стороной конфликта является РФ, с которой она и намерена вести переговоры, тогда как ДНР/ЛНР - ничего не решающие марионетки Кремля (по причине чего переговариваться с ними не имеет смысла).