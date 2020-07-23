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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6434643564366437
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:41

  Replay написав:
centurionus До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники

Это мэм?
"Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв?
Да и какие из них руководители?
Там "партия" руководила, всякие кэгэбэ и пр. контроллировали

Біографія Хрущова ширша набагато. Керівники з них були набагато кращі, ніж сучасні персонажі. Почитайте спогади людей, які з ними працювали. Безвідносно до ідеології.
Влада - здатність нав'язати (політичну) волю. Силовики (і ті, хто принаймні служив строкову) обізнані із засобами/методами. Політрук і гебісти в сусідніх державах - наочний приклад.
Якщо є люди, які вважають, що якийсь там мажорний разумков поставить своєю балаканиною ахмєтова та інших на місце, то такі люди вкрай наівні. До речі, який вплив ахмєтки в ордло (хоча бабла на вплив там він не шкодував?). Були б там мажорні балаболи - він би їх купив.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:50

https://www.youtube.com/watch?v=Tidbnnz ... b_err_woyt
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 23 лип, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:58

  Tegularius написав:Хорошо помню переговоры Черномырдина (премьер-министр РФ) с Басаевым, захватившим больницу в Буденовске
Всё правильно сделали. Это был не террорист, а психопат, который не собирался кого-то убивать и возжелал минуту славы. Он получил эту минуту, и теперь будет за нее расплачиваться многими годами за решеткой.
"Обосрались" - если бы положили людей из-за психопата.

Басаєв не психопат, а месник. Напередодні асвабадітєлі знищили Градами всю його сім'ю, а заплановано дійти до Москви не вистачило грошей на на хабарі гайцам.
Питання перемовин і поступок терористам складне і з моральним душком. Важко однозначно вирішити, як краще, але давати слабину там, де можна застосувати силу, без зайвих жертв, приведе до сплеску тероризму, так і в нас буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-23

8) Ким Кардашьян сообщила о биполярном расстройстве у своего мужа Канье Уэста
Рэпер Канье Уэст, который ранее заявил, что выдвигается в президенты Соединенных Штатов, - сделал это из-за обострения биполярного расстройства

Интересно, что она заявила об этом после того, как он собирался с ней развестись... и живет он сейчас в бункере... :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:09

Дмитрий Гордон / Особое мнение
https://www.youtube.com/watch?v=hUF8HdryI0M

с 18мин о порошенко
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:55

  pesikot написав:Так и с видео Бубочки.
Уже сейчас из-за поребрика раздаётся "а почему Зеленский ведёт переговоры с террористом из Луцка и не ведёт переговоры с террористами из Донецка и Луганска"
Ведь это главный посыл РФ - Украина должна вести переговоры с Донбасом

С террористами ведут переговоры все, даже Израиль :wink: . Кроме того, ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями даже по украинскому законодательству.
Украина избегает официальных переговоров с ними не потому, что они террористы, а потому, что такие переговоры означали бы признание их сторонами конфликта, то есть Украина в таком случае подписалась бы под российской легендой о гражданской войне. Для этого РФ и настаивает на прямых переговорах Украины с ДНР/ЛНР
По версии Украины же, другой стороной конфликта является РФ, с которой она и намерена вести переговоры, тогда как ДНР/ЛНР - ничего не решающие марионетки Кремля (по причине чего переговариваться с ними не имеет смысла).
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