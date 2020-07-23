Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:09

Военные эксперты негативно оценивают достигнутое в ТКГ перемирие. Зеленский уверяет: оккупанты получат "мощный" ответ в случае провокаций

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Полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина "после пятимесячного сопротивления" согласилась на меры, которые "неоднократно предлагались Донецком и Луганском". В связи с этим Россия испытывает "удовлетворение".

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Собеседник LIGA.net в украинской делегации подтвердил, что вчерашнее решение "принималось не в ТКГ, а выше", говоря о Козаке и главе ОП Андрее Ермаке.



Постивый подчеркнул, что в связи с тем, что местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

По его словам, в этом году местные выборы будут организовываться на новой территориальной основе, ведь постановлением Верховной Рады от 17 июля были образованы укрупненные районы.

По словам Ткаченко, вызов связан не только с российской пропагандой, но и с качеством медийного продукта, который наполняет информационное пространство вокруг

Российский Газпром перевел 51%-ную долю в проектной компании газопровода Северный поток Nord Stream AG на ООО “Газпром международные проекты”.

Облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%

Причиной этому – вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.

Появилась информация не только о возможном аресте Валерия Цепкало, но и вероятном лишении семьи родительских прав.

Некоторые сайты видеоблогера и лидера партии своего имени Анатолия Шария географически находятся в России и обслуживаются из московского офиса тем же провайдером, что и самые одиозные ресурсы информационной войны страны-оккупанта РФ против Украины

Ітогі подвєдьом. 2020-07-24Если РФ испытывает "удовлетворение", значит точно капитуляцияШота мне всё это не нравитсяТкаченко дело говорит, ведь он точно знает какое "качество" медийного продукта 1+1Но теперь он же хочет, чтобы другие играли по правилам, а вот они и приближенные - нетГазпрому это не поможетЕвропейский Энергопакет действует и на аффилированные компанииКонгениально. ТЭЦ, которые должны НафтоГазу, повесить на баланс НафтоГазаТакой вот законотворческий процесс. На словах одно, в документе - совершенно другоеИ в отеле "Днипро", конечно же, будут киберспортивные мероприятия. Ну как киберспортивные, казино будетБацька разбушевалсяНу кто бы мог подумать. Как неожиданно