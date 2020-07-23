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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6435643664376438>
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:41

  Replay написав:
centurionus До чого тут совок? Якщо вже згадати совок, то "окопні" Хрущов і Брєжнєв викликають на два порядки більше поваги як керівники

Это мэм?
"Окопный политрук Брежнев" или хозяйственник Хрущёв?
Да и какие из них руководители?
Там "партия" руководила, всякие кэгэбэ и пр. контроллировали

Біографія Хрущова ширша набагато. Керівники з них були набагато кращі, ніж сучасні персонажі. Почитайте спогади людей, які з ними працювали. Безвідносно до ідеології.
Влада - здатність нав'язати (політичну) волю. Силовики (і ті, хто принаймні служив строкову) обізнані із засобами/методами. Політрук і гебісти в сусідніх державах - наочний приклад.
Якщо є люди, які вважають, що якийсь там мажорний разумков поставить своєю балаканиною ахмєтова та інших на місце, то такі люди вкрай наівні. До речі, який вплив ахмєтки в ордло (хоча бабла на вплив там він не шкодував?). Були б там мажорні балаболи - він би їх купив.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:50

https://www.youtube.com/watch?v=Tidbnnz ... b_err_woyt
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 23 лип, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 19:58

  Tegularius написав:Хорошо помню переговоры Черномырдина (премьер-министр РФ) с Басаевым, захватившим больницу в Буденовске
Всё правильно сделали. Это был не террорист, а психопат, который не собирался кого-то убивать и возжелал минуту славы. Он получил эту минуту, и теперь будет за нее расплачиваться многими годами за решеткой.
"Обосрались" - если бы положили людей из-за психопата.

Басаєв не психопат, а месник. Напередодні асвабадітєлі знищили Градами всю його сім'ю, а заплановано дійти до Москви не вистачило грошей на на хабарі гайцам.
Питання перемовин і поступок терористам складне і з моральним душком. Важко однозначно вирішити, як краще, але давати слабину там, де можна застосувати силу, без зайвих жертв, приведе до сплеску тероризму, так і в нас буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:03

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-23

8) Ким Кардашьян сообщила о биполярном расстройстве у своего мужа Канье Уэста
Рэпер Канье Уэст, который ранее заявил, что выдвигается в президенты Соединенных Штатов, - сделал это из-за обострения биполярного расстройства

Интересно, что она заявила об этом после того, как он собирался с ней развестись... и живет он сейчас в бункере... :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 21:09

Дмитрий Гордон / Особое мнение
https://www.youtube.com/watch?v=hUF8HdryI0M

с 18мин о порошенко
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:55

  pesikot написав:Так и с видео Бубочки.
Уже сейчас из-за поребрика раздаётся "а почему Зеленский ведёт переговоры с террористом из Луцка и не ведёт переговоры с террористами из Донецка и Луганска"
Ведь это главный посыл РФ - Украина должна вести переговоры с Донбасом

С террористами ведут переговоры все, даже Израиль :wink: . Кроме того, ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями даже по украинскому законодательству.
Украина избегает официальных переговоров с ними не потому, что они террористы, а потому, что такие переговоры означали бы признание их сторонами конфликта, то есть Украина в таком случае подписалась бы под российской легендой о гражданской войне. Для этого РФ и настаивает на прямых переговорах Украины с ДНР/ЛНР
По версии Украины же, другой стороной конфликта является РФ, с которой она и намерена вести переговоры, тогда как ДНР/ЛНР - ничего не решающие марионетки Кремля (по причине чего переговариваться с ними не имеет смысла).
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 08:09

  Tegularius написав:
  pesikot написав:Так и с видео Бубочки.
Уже сейчас из-за поребрика раздаётся "а почему Зеленский ведёт переговоры с террористом из Луцка и не ведёт переговоры с террористами из Донецка и Луганска"
Ведь это главный посыл РФ - Украина должна вести переговоры с Донбасом

С террористами ведут переговоры все, даже Израиль :wink: . Кроме того, ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями даже по украинскому законодательству.
Украина избегает официальных переговоров с ними не потому, что они террористы, а потому, что такие переговоры означали бы признание их сторонами конфликта, то есть Украина в таком случае подписалась бы под российской легендой о гражданской войне. Для этого РФ и настаивает на прямых переговорах Украины с ДНР/ЛНР
По версии Украины же, другой стороной конфликта является РФ, с которой она и намерена вести переговоры, тогда как ДНР/ЛНР - ничего не решающие марионетки Кремля (по причине чего переговариваться с ними не имеет смысла).

Какие переговоры с этими нелюдями? Вот вы где родились? Восток Украины и живете сейчас на западе.

Тіло загиблого медика розрізали і вирізали кістки, а поранений морпіх стік кров'ю - штаб ООС
"Окрім того, встановити, з якої зброї було вбито військового медика за результатами судмедекспертизи було неможливо, через те, що уражені органи та кістки, а також вбивчі елементи були вилучені представниками російсько-окупаційних військ у морзі Горлівки на тимчасово окупованій території Донецької області"
У командуванні Операції Об'єднаних сил також повідомляють, що група евакуації виявила російську протипіхотну міну ПОМ-2.
"Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 встановлюють дистанційно, вона має період самоліквідації від 4 до 100 годин", - йдеться у відповіді пресслужби ООС.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-5351 ... tKXM3b8Zxg
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:55

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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:09

Ітогі подвєдьом. 2020-07-24

Ітогі подвєдьом. 2020-07-24

1) Тема дня | "Такое перемирие деморализует армию". В чем риски новых договоренностей по Донбассу
Военные эксперты негативно оценивают достигнутое в ТКГ перемирие. Зеленский уверяет: оккупанты получат "мощный" ответ в случае провокаций
...
Полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Украина "после пятимесячного сопротивления" согласилась на меры, которые "неоднократно предлагались Донецком и Луганском". В связи с этим Россия испытывает "удовлетворение".
...
Собеседник LIGA.net в украинской делегации подтвердил, что вчерашнее решение "принималось не в ТКГ, а выше", говоря о Козаке и главе ОП Андрее Ермаке.

Если РФ испытывает "удовлетворение", значит точно капитуляция

2) В ЦИК объяснили, как будут проходить местные выборы 25 октября
Постивый подчеркнул, что в связи с тем, что местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.
По его словам, в этом году местные выборы будут организовываться на новой территориальной основе, ведь постановлением Верховной Рады от 17 июля были образованы укрупненные районы.

Шота мне всё это не нравится

3) Ткаченко рассказал о начале работы над всеукраинским проектом по медиаграмотности
По словам Ткаченко, вызов связан не только с российской пропагандой, но и с качеством медийного продукта, который наполняет информационное пространство вокруг

Ткаченко дело говорит, ведь он точно знает какое "качество" медийного продукта 1+1
Но теперь он же хочет, чтобы другие играли по правилам, а вот они и приближенные - нет

4) Газпром перевел долю в Nord Stream AG на свою «дочку»
Российский Газпром перевел 51%-ную долю в проектной компании газопровода Северный поток Nord Stream AG на ООО “Газпром международные проекты”.

Газпрому это не поможет
Европейский Энергопакет действует и на аффилированные компании

5) Минфин объявил параметры выпуска евробондов на 2 млрд долларов
Облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%

Государственные ТЭЦ могут передать "Нафтогазу" из-за долгов
Причиной этому – вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.

Конгениально. ТЭЦ, которые должны НафтоГазу, повесить на баланс НафтоГаза

6) Верховная Рада "случайно" разрешила размещать казино в 4-звездочных отелях
Такой вот законотворческий процесс. На словах одно, в документе - совершенно другое
И в отеле "Днипро", конечно же, будут киберспортивные мероприятия. Ну как киберспортивные, казино будет

7) Экс-претендент в президенты Беларуси вместе с детьми срочно покинул страну
Появилась информация не только о возможном аресте Валерия Цепкало, но и вероятном лишении семьи родительских прав.

Бацька разбушевался

8) Часть сайтов Шария обслуживает провайдер, дающий хостинг инфовойскам РФ – СМИ
Некоторые сайты видеоблогера и лидера партии своего имени Анатолия Шария географически находятся в России и обслуживаются из московского офиса тем же провайдером, что и самые одиозные ресурсы информационной войны страны-оккупанта РФ против Украины

Ну кто бы мог подумать. Как неожиданно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:03

  19yuriy91 написав:с 18мин о порошенко

Откуда у тебя столько свободного времени, чтобы смотреть 45-минутные ролики ?

Да ещё и нашёл время для поисков роликов с Эхо Москвы, которые давно под ГазПромМедиа

Тем более, что Гордон - не журналист
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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