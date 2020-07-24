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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6436643764386439>
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:27

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:с 18мин о порошенко

Откуда у тебя столько свободного времени, чтобы смотреть 45-минутные ролики ?

Да ещё и нашёл время для поисков роликов с Эхо Москвы, которые давно под ГазПромМедиа

Тем более, что Гордон - не журналист

оно тебе надо, ыксперд хренов?
хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:38

  19yuriy91 написав:оно тебе надо, ыксперд хренов?
хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай. :mrgreen:

Узнаю бетоныча :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:38

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:оно тебе надо, ыксперд хренов?
хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай. :mrgreen:

Узнаю бетоныча :)

параноик в добавок :D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:41

pesikot

где про Жванию, обзорщик? Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:03

  zРадио написав:дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...
Може по порядку
1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 2019
2 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів
3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії..

А то ви так швидко продукуєте-що ми не встигаємо

ПС
З Боїнгом малазійським пряма паралель
Два літаки ,спочатку винищувач потім штурмовик
Диспечер Карлос
Бук випустили Українці...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:19

  budivelnik написав:Може по порядку
1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 2019
2 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів
3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії..


Почему - по хронологии как раз 3, 1, 2.

  budivelnik написав:З Боїнгом малазійським пряма паралель
Два літаки ,спочатку винищувач потім штурмовик
Диспечер Карлос
Бук випустили Українці...


Ты о процессах запуска фейка? Так россияне уже давно свои фейки о майдане сочинили. Жвания - это что-то новенькое. Непонятно, зачем он вылез - возможно, что это еще одна карта под выборы в США, но то, что все буквы "п", "е", "р", "е", "в", "о", "р", "о", "т" открыты еще до него, и остается только прочитать слово целиком - факт
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:54

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:58

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Може по порядку
1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 2019
2 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів
3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії..
Почему - по хронологии как раз 3, 1, 2.
Я пишу по хронології випущення фейків у світ , а ви пробуєте писати по хронології події..
Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....
  zРадио написав:
  budivelnik написав:З Боїнгом малазійським пряма паралель
Два літаки ,спочатку винищувач потім штурмовик
Диспечер Карлос
Бук випустили Українці...
Ты о процессах запуска фейка? Так россияне уже давно свои фейки о майдане сочинили. Жвания - это что-то новенькое. Непонятно, зачем он вылез - возможно, что это еще одна карта под выборы в США, но то, что все буквы "п", "е", "р", "е", "в", "о", "р", "о", "т" открыты еще до него, и остается только прочитать слово целиком - факт
А що не росіяни випустили фейк про розпятих хлопчиків чи громадянську війну у якій танки(700 штук) викопані в шахтах?
Тепер випустили ще один фейк-під назвою зрада/переворот..
Так ти Український громадянин?
Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович
А Порошенко - легітимно обраний Президент
І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..

То що?
Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..
чи зіскочиш на - мене обдурив портнов?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:06

  zРадио написав:Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...

Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:23

  Starikan написав:
  zРадио написав:Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...

Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда.

Жванія літав до Москви - Вражає, що за короткий період (менше ніж за три роки - від червня 2017 року) він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів!
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148404/
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