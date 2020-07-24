оно тебе надо, ыксперд хренов?
хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:27
оно тебе надо, ыксперд хренов?
хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:38
Узнаю бетоныча
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:38
Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:41
pesikot
где про Жванию, обзорщик? Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:03
Може по порядку
1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 2019
2 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів
3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії..
А то ви так швидко продукуєте-що ми не встигаємо
ПС
З Боїнгом малазійським пряма паралель
Два літаки ,спочатку винищувач потім штурмовик
Диспечер Карлос
Бук випустили Українці...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:19
Почему - по хронологии как раз 3, 1, 2.
Ты о процессах запуска фейка? Так россияне уже давно свои фейки о майдане сочинили. Жвания - это что-то новенькое. Непонятно, зачем он вылез - возможно, что это еще одна карта под выборы в США, но то, что все буквы "п", "е", "р", "е", "в", "о", "р", "о", "т" открыты еще до него, и остается только прочитать слово целиком - факт
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:58
Я пишу по хронології випущення фейків у світ , а ви пробуєте писати по хронології події..
Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....
А що не росіяни випустили фейк про розпятих хлопчиків чи громадянську війну у якій танки(700 штук) викопані в шахтах?
Тепер випустили ще один фейк-під назвою зрада/переворот..
Так ти Український громадянин?
Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович
А Порошенко - легітимно обраний Президент
І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..
То що?
Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..
чи зіскочиш на - мене обдурив портнов?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:06
Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:23
Жванія літав до Москви - Вражає, що за короткий період (менше ніж за три роки - від червня 2017 року) він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів!
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