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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6436643764386439> Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:27 pesikot написав: 19yuriy91 написав: с 18мин о порошенко с 18мин о порошенко

Откуда у тебя столько свободного времени, чтобы смотреть 45-минутные ролики ?



Да ещё и нашёл время для поисков роликов с Эхо Москвы, которые давно под ГазПромМедиа



Тем более, что Гордон - не журналист Откуда у тебя столько свободного времени, чтобы смотреть 45-минутные ролики ?Да ещё и нашёл время для поисков роликов с Эхо Москвы, которые давно под ГазПромМедиаТем более, что Гордон - не журналист

оно тебе надо, ыксперд хренов?

хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай. оно тебе надо, ыксперд хренов?хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай. 19yuriy91 Повідомлень: 2909 З нами з: 15.09.12 Подякував: 253 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:38 19yuriy91 написав: оно тебе надо, ыксперд хренов?

хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай. оно тебе надо, ыксперд хренов?хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай.

Узнаю бетоныча Узнаю бетоныча "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4937 З нами з: 31.08.09 Подякував: 334 раз. Подякували: 1035 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:38 pesikot написав: 19yuriy91 написав: оно тебе надо, ыксперд хренов?

хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай. оно тебе надо, ыксперд хренов?хош смотри, хош не смотри, пиши свои итоги да валерьянку хлебай.

Узнаю бетоныча Узнаю бетоныча

параноик в добавок параноик в добавок 19yuriy91 Повідомлень: 2909 З нами з: 15.09.12 Подякував: 253 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 19:41 pesikot



где про Жванию, обзорщик? Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году... zРадио

Повідомлень: 6796 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1168 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:03 zРадио написав: дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году... дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году... Може по порядку

1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 2019

2 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів

3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії..



А то ви так швидко продукуєте-що ми не встигаємо



ПС

З Боїнгом малазійським пряма паралель

Два літаки ,спочатку винищувач потім штурмовик

Диспечер Карлос

Бук випустили Українці... Може по порядку1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 20192 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії..А то ви так швидко продукуєте-що ми не встигаємоПСЗ Боїнгом малазійським пряма паралельДва літаки ,спочатку винищувач потім штурмовикДиспечер КарлосБук випустили Українці... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23247 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:19 budivelnik написав: Може по порядку

1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 2019

2 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів

3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії..

Може по порядку1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 20192 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії..



Почему - по хронологии как раз 3, 1, 2.



budivelnik написав: З Боїнгом малазійським пряма паралель

Два літаки ,спочатку винищувач потім штурмовик

Диспечер Карлос

Бук випустили Українці... З Боїнгом малазійським пряма паралельДва літаки ,спочатку винищувач потім штурмовикДиспечер КарлосБук випустили Українці...



Ты о процессах запуска фейка? Так россияне уже давно свои фейки о майдане сочинили. Жвания - это что-то новенькое. Непонятно, зачем он вылез - возможно, что это еще одна карта под выборы в США, но то, что все буквы "п", "е", "р", "е", "в", "о", "р", "о", "т" открыты еще до него, и остается только прочитать слово целиком - факт Почему - по хронологии как раз 3, 1, 2.Ты о процессах запуска фейка? Так россияне уже давно свои фейки о майдане сочинили. Жвания - это что-то новенькое. Непонятно, зачем он вылез - возможно, что это еще одна карта под выборы в США, но то, что все буквы "п", "е", "р", "е", "в", "о", "р", "о", "т" открыты еще до него, и остается только прочитать слово целиком - факт zРадио

Повідомлень: 6796 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1168 раз. Подякували: 2662 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:54 Schmit

Повідомлень: 1494 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:58 zРадио написав: budivelnik написав: Може по порядку

1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 2019

2 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів

3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії.. Може по порядку1 Спочатку хай Бігус пояснить навіщо розігнав брехню про Гладковських в 20192 Потім Оманський пояснить чим Оман відрізнявся від Мальдів3 А вже потім перейдемо до Деркача і Жванії.. Почему - по хронологии как раз 3, 1, 2. Почему - по хронологии как раз 3, 1, 2. Я пишу по хронології випущення фейків у світ , а ви пробуєте писати по хронології події..

Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....

zРадио написав: budivelnik написав: З Боїнгом малазійським пряма паралель

Два літаки ,спочатку винищувач потім штурмовик

Диспечер Карлос

Бук випустили Українці... З Боїнгом малазійським пряма паралельДва літаки ,спочатку винищувач потім штурмовикДиспечер КарлосБук випустили Українці... Ты о процессах запуска фейка? Так россияне уже давно свои фейки о майдане сочинили. Жвания - это что-то новенькое. Непонятно, зачем он вылез - возможно, что это еще одна карта под выборы в США, но то, что все буквы "п", "е", "р", "е", "в", "о", "р", "о", "т" открыты еще до него, и остается только прочитать слово целиком - факт Ты о процессах запуска фейка? Так россияне уже давно свои фейки о майдане сочинили. Жвания - это что-то новенькое. Непонятно, зачем он вылез - возможно, что это еще одна карта под выборы в США, но то, что все буквы "п", "е", "р", "е", "в", "о", "р", "о", "т" открыты еще до него, и остается только прочитать слово целиком - факт А що не росіяни випустили фейк про розпятих хлопчиків чи громадянську війну у якій танки(700 штук) викопані в шахтах?

Тепер випустили ще один фейк-під назвою зрада/переворот..

Так ти Український громадянин?

Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович

А Порошенко - легітимно обраний Президент

І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..



То що?

Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..

чи зіскочиш на - мене обдурив портнов? Я пишу по хронології випущення фейків у світ , а ви пробуєте писати по хронології події..Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....А що не росіяни випустили фейк про розпятих хлопчиків чи громадянську війну у якій танки(700 штук) викопані в шахтах?Тепер випустили ще один фейк-під назвою зрада/переворот..Так ти Український громадянин?Так от український суд сказав що Зрада-це ЯнуковичА Порошенко - легітимно обраний ПрезидентІ педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..То що?Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..чи зіскочиш на - мене обдурив портнов? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23247 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:06 zРадио написав: Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году... Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...

Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда. Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17461 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:23 Starikan написав: zРадио написав: Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году... Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...

Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда. Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда.

Жванія літав до Москви - Вражає, що за короткий період (менше ніж за три роки - від червня 2017 року) він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів!

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148404/ Жванія літав до Москви - Вражає, що за короткий період (менше ніж за три роки - від червня 2017 року) він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів! 19yuriy91 Повідомлень: 2909 З нами з: 15.09.12 Подякував: 253 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6436643764386439> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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