zРадио написав: budivelnik написав:
Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....
Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нее
1 А чого з 2014?
Був ще й 2004
2 А чого з Майданів - була ще й зрада в Біловізькій Пущі в 1991
3 А чого з 1991 ? - Був ще переворот в 1917...
Як бачиш - зайдемо далеко
zРадио написав: budivelnik написав:
Так ти Український громадянин?
Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович
А Порошенко - легітимно обраний Президент
І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..
Тоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи...
Так у нас є найчесніше пуйло з педерацією..
Яке вело з Україною і її лідерами офіційні переговори.
Таким чином легітимність Порошенка і К -визнане
а - педераційниками
б - натівцями
в - єесівцями
Може ти знайдеш Держави які погоджуються з твоїм фейком і не визнали Державність України в 2014-2020 роках?
zРадио написав: budivelnik написав:
Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..
чи зіскочиш на - мене обдурив портнов?
А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и Starikan
-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают
Я тому й сказав
Був фейк Бігуса з Гладковськими - суд цей фейк визнав фейком
Була поїздка Оманського на відпочинок - Мальдіви Порошенка виглядають більш переконливіше ніж відмазки оманського
то офіційна
то не офіційна
то знов офіційна
але російський літак проплатив особисто...
Тому позволю собі ще раз озвучити запитання
Як називається людина яка розповсюджує спродуковані в росії фейки .які ніякими судами не підтверджені?