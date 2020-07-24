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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6436643764386439
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:27

  budivelnik написав:Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....


Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нее

  budivelnik написав:Так ти Український громадянин?
Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович
А Порошенко - легітимно обраний Президент
І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..


Тоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи...

  budivelnik написав:Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..
чи зіскочиш на - мене обдурив портнов?


А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и Starikan-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:34

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав:Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...

Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда.

Жванія літав до Москви - Вражає, що за короткий період (менше ніж за три роки - від червня 2017 року) він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів!
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148404/


Если отбросить идеалистов нижнего и среднего уровня, то можно не сомневаться, что наверху был опытный политический гадюшник, который всё тщательно документировал, ксерокопировал, записывал на диктофон, закидывал на запасной файл все денежные проводки.
Поэтому можно не сомневаться, что у Жвании есть необходимая документальная база.

Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.
Насолить Порошенко, Турчинову и Яценюку ? Смысла мало - всё это сбитые лётчики, без особых перспектив.
Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:37

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....
Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нее
1 А чого з 2014?
Був ще й 2004
2 А чого з Майданів - була ще й зрада в Біловізькій Пущі в 1991
3 А чого з 1991 ? - Був ще переворот в 1917...
Як бачиш - зайдемо далеко
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Так ти Український громадянин?
Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович
А Порошенко - легітимно обраний Президент
І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..
Тоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи...
Так у нас є найчесніше пуйло з педерацією..
Яке вело з Україною і її лідерами офіційні переговори.
Таким чином легітимність Порошенка і К -визнане
а - педераційниками
б - натівцями
в - єесівцями
Може ти знайдеш Держави які погоджуються з твоїм фейком і не визнали Державність України в 2014-2020 роках?
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..
чи зіскочиш на - мене обдурив портнов?
А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и Starikan-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают
Я тому й сказав
Був фейк Бігуса з Гладковськими - суд цей фейк визнав фейком
Була поїздка Оманського на відпочинок - Мальдіви Порошенка виглядають більш переконливіше ніж відмазки оманського
то офіційна
то не офіційна
то знов офіційна
але російський літак проплатив особисто...

Тому позволю собі ще раз озвучити запитання
Як називається людина яка розповсюджує спродуковані в росії фейки .які ніякими судами не підтверджені?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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