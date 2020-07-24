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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6436643764386439 Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:27 budivelnik написав: Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....

Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....



Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нее



budivelnik написав: Так ти Український громадянин?

Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович

А Порошенко - легітимно обраний Президент

І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..

Так ти Український громадянин?Так от український суд сказав що Зрада-це ЯнуковичА Порошенко - легітимно обраний ПрезидентІ педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..



Тоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи...



budivelnik написав: Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..

чи зіскочиш на - мене обдурив портнов? Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..чи зіскочиш на - мене обдурив портнов?



А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и Starikan-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нееТоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи...А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают zРадио

Повідомлень: 6801 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1169 раз. Подякували: 2663 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:34 19yuriy91 написав: Starikan написав: zРадио написав: Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году... Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...

Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда. Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда.

Жванія літав до Москви - Вражає, що за короткий період (менше ніж за три роки - від червня 2017 року) він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів!

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148404/ Жванія літав до Москви - Вражає, що за короткий період (менше ніж за три роки - від червня 2017 року) він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів!



Если отбросить идеалистов нижнего и среднего уровня, то можно не сомневаться, что наверху был опытный политический гадюшник, который всё тщательно документировал, ксерокопировал, записывал на диктофон, закидывал на запасной файл все денежные проводки.

Поэтому можно не сомневаться, что у Жвании есть необходимая документальная база.



Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.

Насолить Порошенко, Турчинову и Яценюку ? Смысла мало - всё это сбитые лётчики, без особых перспектив.

Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас. Если отбросить идеалистов нижнего и среднего уровня, то можно не сомневаться, что наверху был опытный политический гадюшник, который всё тщательно документировал, ксерокопировал, записывал на диктофон, закидывал на запасной файл все денежные проводки.Поэтому можно не сомневаться, что у Жвании есть необходимая документальная база.Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.Насолить Порошенко, Турчинову и Яценюку ? Смысла мало - всё это сбитые лётчики, без особых перспектив.Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас. freeze 4 Повідомлень: 17732 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4324 раз. Подякували: 6980 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:37 zРадио написав: budivelnik написав: Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового.... Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового.... Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нее Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нее 1 А чого з 2014?

Був ще й 2004

2 А чого з Майданів - була ще й зрада в Біловізькій Пущі в 1991

3 А чого з 1991 ? - Був ще переворот в 1917...

Як бачиш - зайдемо далеко

zРадио написав: budivelnik написав: Так ти Український громадянин?

Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович

А Порошенко - легітимно обраний Президент

І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..

Так ти Український громадянин?Так от український суд сказав що Зрада-це ЯнуковичА Порошенко - легітимно обраний ПрезидентІ педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні.. Тоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи... Тоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи... Так у нас є найчесніше пуйло з педерацією..

Яке вело з Україною і її лідерами офіційні переговори.

Таким чином легітимність Порошенка і К -визнане

а - педераційниками

б - натівцями

в - єесівцями

Може ти знайдеш Держави які погоджуються з твоїм фейком і не визнали Державність України в 2014-2020 роках?

zРадио написав: budivelnik написав: Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..

чи зіскочиш на - мене обдурив портнов? Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет..чи зіскочиш на - мене обдурив портнов? А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и Starikan-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают Я тому й сказав

Був фейк Бігуса з Гладковськими - суд цей фейк визнав фейком

Була поїздка Оманського на відпочинок - Мальдіви Порошенка виглядають більш переконливіше ніж відмазки оманського

то офіційна

то не офіційна

то знов офіційна

але російський літак проплатив особисто...



Тому позволю собі ще раз озвучити запитання

Як називається людина яка розповсюджує спродуковані в росії фейки .які ніякими судами не підтверджені? 1 А чого з 2014?Був ще й 20042 А чого з Майданів - була ще й зрада в Біловізькій Пущі в 19913 А чого з 1991 ? - Був ще переворот в 1917...Як бачиш - зайдемо далекоТак у нас є найчесніше пуйло з педерацією..Яке вело з Україною і її лідерами офіційні переговори.Таким чином легітимність Порошенка і К -визнанеа - педераційникамиб - натівцямив - єесівцямиМоже ти знайдеш Держави які погоджуються з твоїм фейком і не визнали Державність України в 2014-2020 роках?Я тому й сказавБув фейк Бігуса з Гладковськими - суд цей фейк визнав фейкомБула поїздка Оманського на відпочинок - Мальдіви Порошенка виглядають більш переконливіше ніж відмазки оманськогото офіційнато не офіційнато знов офіційнаале російський літак проплатив особисто...Тому позволю собі ще раз озвучити запитанняЯк називається людина яка розповсюджує спродуковані в росії фейки .які ніякими судами не підтверджені? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23250 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:08 budivelnik написав: Був ще й 2004

Був ще й 2004



Это не судьбоносный ивент



budivelnik написав: була ще й зрада в Біловізькій Пущі в 1991

була ще й зрада в Біловізькій Пущі в 1991



А тут полный консенсус в обществе, в отличие от майдана 2014-го - смысл ворошить?



budivelnik написав: Так у нас є найчесніше пуйло з педерацією..

Яке вело з Україною і її лідерами офіційні переговори.

Таким чином легітимність Порошенка і К -визнане

а - педераційниками

б - натівцями

в - єесівцями

Може ти знайдеш Держави які погоджуються з твоїм фейком і не визнали Державність України в 2014-2020 роках?

Так у нас є найчесніше пуйло з педерацією..Яке вело з Україною і її лідерами офіційні переговори.Таким чином легітимність Порошенка і К -визнанеа - педераційникамиб - натівцямив - єесівцямиМоже ти знайдеш Держави які погоджуються з твоїм фейком і не визнали Державність України в 2014-2020 роках?



А где фейк - что-то я не пойму. Аргумент, придуманный Стецем, о том, что раз власть майдановцев признал даже путин, значит не переворот - ничтожен. Здесь вообще никакой связи! В мировой истории было достаточное количество и переворотов, и войн за независимость с последующим признанием заговорщиков легитимной властью. В юриспруденции даже отдельное красивое слово для этого есть, только я к слоему стыду его забыл )))



Британская корона признавала Дж. Вашингтона американским президентом. Вторую империю Франции признал и Ватикан, и все европейские правительства. Власть большевиков также была быстро легитимизирована признанием стран и преемственностью в международных организациях...



budivelnik написав: Як називається людина яка розповсюджує спродуковані в росії фейки .які ніякими судами не підтверджені? Як називається людина яка розповсюджує спродуковані в росії фейки .які ніякими судами не підтверджені?



Можешь хоть до посинения повторять этот вопрос. Плевать мне, что думают в РФ! Мне достаточно того, что 40% украинцев считают майдан проектом по незаконной смене власти. И 40% - это еще очень заниженный показатель, если учесть 6 лет пропаганды, сакрализации и запрета общественного диалога на тему майдана...

https://censor.net.ua/news/3177015/455_ ... erevorotom Это не судьбоносный ивентА тут полный консенсус в обществе, в отличие от майдана 2014-го - смысл ворошить?А где фейк - что-то я не пойму. Аргумент, придуманный Стецем, о том, что раз власть майдановцев признал даже путин, значит не переворот - ничтожен. Здесь вообще никакой связи! В мировой истории было достаточное количество и переворотов, и войн за независимость с последующим признанием заговорщиков легитимной властью. В юриспруденции даже отдельное красивое слово для этого есть, только я к слоему стыду его забыл )))Британская корона признавала Дж. Вашингтона американским президентом. Вторую империю Франции признал и Ватикан, и все европейские правительства. Власть большевиков также была быстро легитимизирована признанием стран и преемственностью в международных организациях...Можешь хоть до посинения повторять этот вопрос. Плевать мне, что думают в РФ! Мне достаточно того, что 40% украинцев считают майдан проектом по незаконной смене власти. И 40% - это еще очень заниженный показатель, если учесть 6 лет пропаганды, сакрализации и запрета общественного диалога на тему майдана... zРадио

Повідомлень: 6801 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1169 раз. Подякували: 2663 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:37 zРадио написав: Мне достаточно того, что 40% украинцев считают майдан проектом по незаконной смене власти. Мне достаточно того, что 40% украинцев считают майдан проектом по незаконной смене власти. Брехня.

Максимум частина виборців зажопу , тобто частина від 18% - можуть так вважати.

Всі інші голосували за партії які тим чи іншим боком підтримували Майдан (Свобода, Батьківщина, Радикали Ляшка, ЄС або БПП,Самопоміч, Народний Фронт, Гриценківці)



Так що не треба з хворої голови забитої російськими фейками -притягувати брехню в Український інформаційний простір



ПС

Кожна влада ,змінювала попередню

Практично кожен попередник вважав свого наступника-не легітимним.

Микола 2-Ленін-Сталін-Хрущов-Брєжнєв-Андропов-Черненко-Горбачєв-Єльцин(Кравчук)-Путін(Кучма)-Путін(Ющенко)-Путін(Янукович)-Путін(Порошенко)-Путін(Зеленський)

Зараз ми чекаємо Трамп-Байден.... Брехня.Максимум частина виборців зажопу , тобто частина від 18% - можуть так вважати.Всі інші голосували за партії які тим чи іншим боком підтримували Майдан (Свобода, Батьківщина, Радикали Ляшка, ЄС або БПП,Самопоміч, Народний Фронт, Гриценківці)Так що не треба з хворої голови забитої російськими фейками -притягувати брехню в Український інформаційний простірПСКожна влада ,змінювала попереднюПрактично кожен попередник вважав свого наступника-не легітимним.Микола 2-Ленін-Сталін-Хрущов-Брєжнєв-Андропов-Черненко-Горбачєв-Єльцин(Кравчук)-Путін(Кучма)-Путін(Ющенко)-Путін(Янукович)-Путін(Порошенко)-Путін(Зеленський)Зараз ми чекаємо Трамп-Байден.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23250 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:54 freeze написав: Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие. Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.

На этот вопрос ответ самый простой и очевидный. Именно ему - денег подзаработать конечно же, а заказчикам - очернить и нейтрализовать единственную проукраинскую силу, которая имеет ресурсы, опыт и возможности адекватно противостоять кремлю и внутреннему олигархическому режиму. «Кто угодно, только не ПО и ЕС» объединило сегодня (как и в 2019 году) кремлевцев, медведчуковско-шариевских путинят, зеленых коломойсят и возможно даже соросят.

А почему сейчас? да потому, что таких вбросов до выборов зальют еще великое множество. Но тотальная ложь против ПО на прошлых выборах должна бы уже приучить думающих людей воспринимать вбросы соответственно. К сожалению многие украинцы не учатся даже на своих ошибках. На этот вопрос ответ самый простой и очевидный. Именно ему - денег подзаработать конечно же, а заказчикам - очернить и нейтрализовать единственную проукраинскую силу, которая имеет ресурсы, опыт и возможности адекватно противостоять кремлю и внутреннему олигархическому режиму. «Кто угодно, только не ПО и ЕС» объединило сегодня (как и в 2019 году) кремлевцев, медведчуковско-шариевских путинят, зеленых коломойсят и возможно даже соросят.А почему сейчас? да потому, что таких вбросов до выборов зальют еще великое множество. Но тотальная ложь против ПО на прошлых выборах должна бы уже приучить думающих людей воспринимать вбросы соответственно. К сожалению многие украинцы не учатся даже на своих ошибках. Schmit

Повідомлень: 1495 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 07:43 freeze написав: Если отбросить идеалистов нижнего и среднего уровня, то можно не сомневаться, что наверху был опытный политический гадюшник, который всё тщательно документировал, ксерокопировал, записывал на диктофон, закидывал на запасной файл все денежные проводки.

Поэтому можно не сомневаться, что у Жвании есть необходимая документальная база.



Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.

Насолить Порошенко, Турчинову и Яценюку ? Смысла мало - всё это сбитые лётчики, без особых перспектив.

Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас. Если отбросить идеалистов нижнего и среднего уровня, то можно не сомневаться, что наверху был опытный политический гадюшник, который всё тщательно документировал, ксерокопировал, записывал на диктофон, закидывал на запасной файл все денежные проводки.Поэтому можно не сомневаться, что у Жвании есть необходимая документальная база.Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.Насолить Порошенко, Турчинову и Яценюку ? Смысла мало - всё это сбитые лётчики, без особых перспектив.Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас.

У него шило в заднице и он, видимо, немного псих (как и его любимый многими соплеменник-"реформатор").

Объяснение, конечно, слабое, но как один из факторов - годится У него шило в заднице и он, видимо, немного псих (как и его любимый многими соплеменник-"реформатор").Объяснение, конечно, слабое, но как один из факторов - годится Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17464 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2778 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6436643764386439 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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