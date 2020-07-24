Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....
Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нее
budivelnik написав:Так ти Український громадянин? Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович А Порошенко - легітимно обраний Президент І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..
Тоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи...
budivelnik написав:Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет.. чи зіскочиш на - мене обдурив портнов?
А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и Starikan-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают
Если отбросить идеалистов нижнего и среднего уровня, то можно не сомневаться, что наверху был опытный политический гадюшник, который всё тщательно документировал, ксерокопировал, записывал на диктофон, закидывал на запасной файл все денежные проводки. Поэтому можно не сомневаться, что у Жвании есть необходимая документальная база.
Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие. Насолить Порошенко, Турчинову и Яценюку ? Смысла мало - всё это сбитые лётчики, без особых перспектив. Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас.
budivelnik написав:Якщо розглядати по хронології подій-то спочатку треба розглянути перший рік до Рождества Христового....
Аргумент не принимается. Так, или иначе, а майдан - это веха, предпредилившая последующие события, поэтому разбираться в новейшей истории Украины необходимо с нее
1 А чого з 2014? Був ще й 2004 2 А чого з Майданів - була ще й зрада в Біловізькій Пущі в 1991 3 А чого з 1991 ? - Був ще переворот в 1917... Як бачиш - зайдемо далеко
zРадио написав:
budivelnik написав:Так ти Український громадянин? Так от український суд сказав що Зрада-це Янукович А Порошенко - легітимно обраний Президент І педераційники з цим Президентом-договори підписували . а з януковичем чомусь ні..
Тоже не принимается. Судили кто? Это все равно, что советский суд осудил бы большевиков за расстрел царской семьи...
Так у нас є найчесніше пуйло з педерацією.. Яке вело з Україною і її лідерами офіційні переговори. Таким чином легітимність Порошенка і К -визнане а - педераційниками б - натівцями в - єесівцями Може ти знайдеш Держави які погоджуються з твоїм фейком і не визнали Державність України в 2014-2020 роках?
zРадио написав:
budivelnik написав:Прийдеться тобі усвідомити що ти педераційний фейкомет.. чи зіскочиш на - мене обдурив портнов?
А Портнов здесь каким боком? Что касается фейка/не фейка (это же ответ и Starikan-у) - я не за огульные обвинения, а за беспристрастное расследование. Жвания хочет дать показания генпрокурору? Пусть дает. Поверь, там со слов одного свидетеля обвинение не сошьешь даже при наличии заказа. Материалов дел - сотни томов. Пусть приобщают
Я тому й сказав Був фейк Бігуса з Гладковськими - суд цей фейк визнав фейком Була поїздка Оманського на відпочинок - Мальдіви Порошенка виглядають більш переконливіше ніж відмазки оманського то офіційна то не офіційна то знов офіційна але російський літак проплатив особисто...
Тому позволю собі ще раз озвучити запитання Як називається людина яка розповсюджує спродуковані в росії фейки .які ніякими судами не підтверджені?
budivelnik написав:була ще й зрада в Біловізькій Пущі в 1991
А тут полный консенсус в обществе, в отличие от майдана 2014-го - смысл ворошить?
budivelnik написав:Так у нас є найчесніше пуйло з педерацією.. Яке вело з Україною і її лідерами офіційні переговори. Таким чином легітимність Порошенка і К -визнане а - педераційниками б - натівцями в - єесівцями Може ти знайдеш Держави які погоджуються з твоїм фейком і не визнали Державність України в 2014-2020 роках?
А где фейк - что-то я не пойму. Аргумент, придуманный Стецем, о том, что раз власть майдановцев признал даже путин, значит не переворот - ничтожен. Здесь вообще никакой связи! В мировой истории было достаточное количество и переворотов, и войн за независимость с последующим признанием заговорщиков легитимной властью. В юриспруденции даже отдельное красивое слово для этого есть, только я к слоему стыду его забыл )))
Британская корона признавала Дж. Вашингтона американским президентом. Вторую империю Франции признал и Ватикан, и все европейские правительства. Власть большевиков также была быстро легитимизирована признанием стран и преемственностью в международных организациях...
budivelnik написав:Як називається людина яка розповсюджує спродуковані в росії фейки .які ніякими судами не підтверджені?
Можешь хоть до посинения повторять этот вопрос. Плевать мне, что думают в РФ! Мне достаточно того, что 40% украинцев считают майдан проектом по незаконной смене власти. И 40% - это еще очень заниженный показатель, если учесть 6 лет пропаганды, сакрализации и запрета общественного диалога на тему майдана... https://censor.net.ua/news/3177015/455_ ... erevorotom
zРадио написав:Мне достаточно того, что 40% украинцев считают майдан проектом по незаконной смене власти.
Брехня. Максимум частина виборців зажопу , тобто частина від 18% - можуть так вважати. Всі інші голосували за партії які тим чи іншим боком підтримували Майдан (Свобода, Батьківщина, Радикали Ляшка, ЄС або БПП,Самопоміч, Народний Фронт, Гриценківці)
Так що не треба з хворої голови забитої російськими фейками -притягувати брехню в Український інформаційний простір
ПС Кожна влада ,змінювала попередню Практично кожен попередник вважав свого наступника-не легітимним. Микола 2-Ленін-Сталін-Хрущов-Брєжнєв-Андропов-Черненко-Горбачєв-Єльцин(Кравчук)-Путін(Кучма)-Путін(Ющенко)-Путін(Янукович)-Путін(Порошенко)-Путін(Зеленський) Зараз ми чекаємо Трамп-Байден....
freeze написав:Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.
На этот вопрос ответ самый простой и очевидный. Именно ему - денег подзаработать конечно же, а заказчикам - очернить и нейтрализовать единственную проукраинскую силу, которая имеет ресурсы, опыт и возможности адекватно противостоять кремлю и внутреннему олигархическому режиму. «Кто угодно, только не ПО и ЕС» объединило сегодня (как и в 2019 году) кремлевцев, медведчуковско-шариевских путинят, зеленых коломойсят и возможно даже соросят. А почему сейчас? да потому, что таких вбросов до выборов зальют еще великое множество. Но тотальная ложь против ПО на прошлых выборах должна бы уже приучить думающих людей воспринимать вбросы соответственно. К сожалению многие украинцы не учатся даже на своих ошибках.
freeze написав: Если отбросить идеалистов нижнего и среднего уровня, то можно не сомневаться, что наверху был опытный политический гадюшник, который всё тщательно документировал, ксерокопировал, записывал на диктофон, закидывал на запасной файл все денежные проводки. Поэтому можно не сомневаться, что у Жвании есть необходимая документальная база.
Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие. Насолить Порошенко, Турчинову и Яценюку ? Смысла мало - всё это сбитые лётчики, без особых перспектив. Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас.
У него шило в заднице и он, видимо, немного псих (как и его любимый многими соплеменник-"реформатор"). Объяснение, конечно, слабое, но как один из факторов - сгодится
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
freeze написав:Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.
На этот вопрос ответ самый простой и очевидный. Именно ему - денег подзаработать конечно же, а заказчикам - очернить и нейтрализовать единственную проукраинскую силу, которая имеет ресурсы, опыт и возможности адекватно противостоять кремлю и внутреннему олигархическому режиму. «Кто угодно, только не ПО и ЕС» объединило сегодня (как и в 2019 году) кремлевцев, медведчуковско-шариевских путинят, зеленых коломойсят и возможно даже соросят. А почему сейчас? да потому, что таких вбросов до выборов зальют еще великое множество. Но тотальная ложь против ПО на прошлых выборах должна бы уже приучить думающих людей воспринимать вбросы соответственно. К сожалению многие украинцы не учатся даже на своих ошибках.
Закінчуй брехати, Порошенко така ж антиукраїнська сила як той же Янукович, але по факту Порох зробив ще більше проти України ніж Яник.
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