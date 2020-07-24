Додано: Суб 25 лип, 2020 11:38

Анонимные люди разъяснили ситуацию с демаршем Жвании.

Это якобы связано с ушедшим Диамантбанком, где у Жвании был бизнес и серьезные сбережения, которые по факту были аннулированы Гонтаревой вместе с банком и сейчас проданы за копейки. Жвания получил якобы достоверную информацию о причастности к этой операции по отжатию Мартыненко, который был миноритарным акционером банка, и Порошенко. Началось серьезное выяснение отношений между этими тремя лицами, причём Жвания даже почувствовал некоторую опасность и фактично предупредил оппонентов, что надо быть податливее на переговорах и компенсировать ему потери, а то он слишком много имеет знаний, которые могут оппонентам навредить.



Как версия такое описание ситуации выглядит относительно правдоподобно, тем более в оригинале там описано более развёрнуто с подробностями, которые выдают человека в теме.