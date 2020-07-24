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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6437643864396440
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.

Может он послезавтра расскажет?
Давид Жвания: Порошенко обещал быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из АП
Дата премьеры: 27 июл. 2020 г.

https://www.youtube.com/channel/UCw0mC5 ... r-KtY0LMBg
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:38

Анонимные люди разъяснили ситуацию с демаршем Жвании.
Это якобы связано с ушедшим Диамантбанком, где у Жвании был бизнес и серьезные сбережения, которые по факту были аннулированы Гонтаревой вместе с банком и сейчас проданы за копейки. Жвания получил якобы достоверную информацию о причастности к этой операции по отжатию Мартыненко, который был миноритарным акционером банка, и Порошенко. Началось серьезное выяснение отношений между этими тремя лицами, причём Жвания даже почувствовал некоторую опасность и фактично предупредил оппонентов, что надо быть податливее на переговорах и компенсировать ему потери, а то он слишком много имеет знаний, которые могут оппонентам навредить.

Как версия такое описание ситуации выглядит относительно правдоподобно, тем более в оригинале там описано более развёрнуто с подробностями, которые выдают человека в теме.
freeze
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