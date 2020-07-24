Может он послезавтра расскажет?
Давид Жвания: Порошенко обещал быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из АП
Дата премьеры: 27 июл. 2020 г.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32
Re: Політичні дискусії
Может он послезавтра расскажет?
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:38
Анонимные люди разъяснили ситуацию с демаршем Жвании.
Это якобы связано с ушедшим Диамантбанком, где у Жвании был бизнес и серьезные сбережения, которые по факту были аннулированы Гонтаревой вместе с банком и сейчас проданы за копейки. Жвания получил якобы достоверную информацию о причастности к этой операции по отжатию Мартыненко, который был миноритарным акционером банка, и Порошенко. Началось серьезное выяснение отношений между этими тремя лицами, причём Жвания даже почувствовал некоторую опасность и фактично предупредил оппонентов, что надо быть податливее на переговорах и компенсировать ему потери, а то он слишком много имеет знаний, которые могут оппонентам навредить.
Как версия такое описание ситуации выглядит относительно правдоподобно, тем более в оригинале там описано более развёрнуто с подробностями, которые выдают человека в теме.
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