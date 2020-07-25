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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6437643864396440
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.

Может он послезавтра расскажет?
Давид Жвания: Порошенко обещал быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из АП
Дата премьеры: 27 июл. 2020 г.

https://www.youtube.com/channel/UCw0mC5 ... r-KtY0LMBg
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:38

Анонимные люди разъяснили ситуацию с демаршем Жвании.
Это якобы связано с ушедшим Диамантбанком, где у Жвании был бизнес и серьезные сбережения, которые по факту были аннулированы Гонтаревой вместе с банком и сейчас проданы за копейки. Жвания получил якобы достоверную информацию о причастности к этой операции по отжатию Мартыненко, который был миноритарным акционером банка, и Порошенко. Началось серьезное выяснение отношений между этими тремя лицами, причём Жвания даже почувствовал некоторую опасность и фактично предупредил оппонентов, что надо быть податливее на переговорах и компенсировать ему потери, а то он слишком много имеет знаний, которые могут оппонентам навредить.

Как версия такое описание ситуации выглядит относительно правдоподобно, тем более в оригинале там описано более развёрнуто с подробностями, которые выдают человека в теме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:44

  unicdima написав:Закінчуй брехати, Порошенко така ж антиукраїнська сила як той же Янукович, але по факту Порох зробив ще більше проти України ніж Яник.

Заканчивайте нести ахинею и научитесь пользоваться гуглопереводчиком в конце концов :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:25

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:33

  Schmit написав:Брехня поки-що ллється в унісон з боку путінцо-медведчуко-шарійовців та зелені. Всього лиш року вистачило, щоб передвиборні вкиди 2019 року розсипались. Терміново готуються нові.

щось не чув я від вас порохатих коментів про допомогу Порошенком Медведчуку купувати телеканали, не чув про зустрічі Порошенка вдома з Медведчуком.
І ні один факт злочинної діяльності Пороха які я приводив ніхто з вас не зміг заперечити.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:50

  Schmit написав:

однозначно для таких брехливих пропагандонів має бути кримінальна відповідальність.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:54

Кратко. 2020-07-25

Кратко. 2020-07-25

1) Суд не нашел правонарушения в декларации Зеленского, дело закрыли
Суд указал, что президент Украины на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено уголовное дело

"Если я когда-нибудь нарушу закон".
Пока президент, не несёт уголовной ответственности, а значит - закон не нарушил

2) Министр экономики убежден, что нынешний курс гривни удобен для бизнеса и промышленности
В Украине курс гривны находится в норме и является комфортным для бизнеса и промышленности

Уже и курс комфортный, хотя ещё недавно прямо исписались, что курс заниженный
zRadio прямо из штанов выпрыгивал

3) Sea Breeze-2020. Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы - фото

4) Дайте шанс Украине, а не олигархам. Не делайте вид, что заботитесь об экономике
Инициатива по поддержке промышленности - подачка олигархам за счет украинцев. Она ее еще глубже погрузит Украину в бедность и отсталость (укр)

5) "Амбициозные задачи": в Минсоцполитики поделились планами повышения пенсий в 2021 году
То есть, эта зелёная плесень чуть не завалила в этом году ежегодный пересчёт пенсий
А на следующий год, пересчёт пенсий, согласно закона, объявили амбициозной задачей.
Клоуны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:57

  zРадио написав:pesikot

где про Жванию, обзорщик? Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...

Помои не кушаю

А раз ты нарисовался, давай трынди за курс, когда Петрашко уже объявил, что нынешний курс гривны комфортный :)
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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