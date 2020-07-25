Может он послезавтра расскажет?
Давид Жвания: Порошенко обещал быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из АП
Дата премьеры: 27 июл. 2020 г.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32
Re: Політичні дискусії
Может он послезавтра расскажет?
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:38
Анонимные люди разъяснили ситуацию с демаршем Жвании.
Это якобы связано с ушедшим Диамантбанком, где у Жвании был бизнес и серьезные сбережения, которые по факту были аннулированы Гонтаревой вместе с банком и сейчас проданы за копейки. Жвания получил якобы достоверную информацию о причастности к этой операции по отжатию Мартыненко, который был миноритарным акционером банка, и Порошенко. Началось серьезное выяснение отношений между этими тремя лицами, причём Жвания даже почувствовал некоторую опасность и фактично предупредил оппонентов, что надо быть податливее на переговорах и компенсировать ему потери, а то он слишком много имеет знаний, которые могут оппонентам навредить.
Как версия такое описание ситуации выглядит относительно правдоподобно, тем более в оригинале там описано более развёрнуто с подробностями, которые выдают человека в теме.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:44
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:33
щось не чув я від вас порохатих коментів про допомогу Порошенком Медведчуку купувати телеканали, не чув про зустрічі Порошенка вдома з Медведчуком.
І ні один факт злочинної діяльності Пороха які я приводив ніхто з вас не зміг заперечити.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:50
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:54
Кратко. 2020-07-25
Кратко. 2020-07-25
1)
"Если я когда-нибудь нарушу закон".
Пока президент, не несёт уголовной ответственности, а значит - закон не нарушил
2)
Уже и курс комфортный, хотя ещё недавно прямо исписались, что курс заниженный
zRadio прямо из штанов выпрыгивал
3)
4)
5)
То есть, эта зелёная плесень чуть не завалила в этом году ежегодный пересчёт пенсий
А на следующий год, пересчёт пенсий, согласно закона, объявили амбициозной задачей.
Клоуны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:57
Помои не кушаю
А раз ты нарисовался, давай трынди за курс, когда Петрашко уже объявил, что нынешний курс гривны комфортный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:03
Да я вас умоляю
Тут даже кролики запели про остров невезения.
Какая уж тут логика ?
Факт - местные выборы.
Топить Порошенко всеми способами, как было в 2018-2019 гг
Потому что, сколько бы вы не писали про антирейтинг, но некого кума даже имеющийся рейтинг Порошенко очень злит
Тут не логика, тут рафинированная ненависть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:23
100% Если он действительно 65 раз летал в московию за последние 3 года, то что здесь не понятного
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