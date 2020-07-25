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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6438643964406441>
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:32

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.

Может он послезавтра расскажет?
Давид Жвания: Порошенко обещал быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из АП
Дата премьеры: 27 июл. 2020 г.

https://www.youtube.com/channel/UCw0mC5 ... r-KtY0LMBg
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 11:38

Анонимные люди разъяснили ситуацию с демаршем Жвании.
Это якобы связано с ушедшим Диамантбанком, где у Жвании был бизнес и серьезные сбережения, которые по факту были аннулированы Гонтаревой вместе с банком и сейчас проданы за копейки. Жвания получил якобы достоверную информацию о причастности к этой операции по отжатию Мартыненко, который был миноритарным акционером банка, и Порошенко. Началось серьезное выяснение отношений между этими тремя лицами, причём Жвания даже почувствовал некоторую опасность и фактично предупредил оппонентов, что надо быть податливее на переговорах и компенсировать ему потери, а то он слишком много имеет знаний, которые могут оппонентам навредить.

Как версия такое описание ситуации выглядит относительно правдоподобно, тем более в оригинале там описано более развёрнуто с подробностями, которые выдают человека в теме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:44

  unicdima написав:Закінчуй брехати, Порошенко така ж антиукраїнська сила як той же Янукович, але по факту Порох зробив ще більше проти України ніж Яник.

Заканчивайте нести ахинею и научитесь пользоваться гуглопереводчиком в конце концов :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:25

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:33

  Schmit написав:Брехня поки-що ллється в унісон з боку путінцо-медведчуко-шарійовців та зелені. Всього лиш року вистачило, щоб передвиборні вкиди 2019 року розсипались. Терміново готуються нові.

щось не чув я від вас порохатих коментів про допомогу Порошенком Медведчуку купувати телеканали, не чув про зустрічі Порошенка вдома з Медведчуком.
І ні один факт злочинної діяльності Пороха які я приводив ніхто з вас не зміг заперечити.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:50

  Schmit написав:

однозначно для таких брехливих пропагандонів має бути кримінальна відповідальність.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:54

Кратко. 2020-07-25

Кратко. 2020-07-25

1) Суд не нашел правонарушения в декларации Зеленского, дело закрыли
Суд указал, что президент Украины на время исполнения полномочий не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено уголовное дело

"Если я когда-нибудь нарушу закон".
Пока президент, не несёт уголовной ответственности, а значит - закон не нарушил

2) Министр экономики убежден, что нынешний курс гривни удобен для бизнеса и промышленности
В Украине курс гривны находится в норме и является комфортным для бизнеса и промышленности

Уже и курс комфортный, хотя ещё недавно прямо исписались, что курс заниженный
zRadio прямо из штанов выпрыгивал

3) Sea Breeze-2020. Пять кораблей НАТО вошли в порт Одессы - фото

4) Дайте шанс Украине, а не олигархам. Не делайте вид, что заботитесь об экономике
Инициатива по поддержке промышленности - подачка олигархам за счет украинцев. Она ее еще глубже погрузит Украину в бедность и отсталость (укр)

5) "Амбициозные задачи": в Минсоцполитики поделились планами повышения пенсий в 2021 году
То есть, эта зелёная плесень чуть не завалила в этом году ежегодный пересчёт пенсий
А на следующий год, пересчёт пенсий, согласно закона, объявили амбициозной задачей.
Клоуны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:57

  zРадио написав:pesikot

где про Жванию, обзорщик? Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...

Помои не кушаю

А раз ты нарисовался, давай трынди за курс, когда Петрашко уже объявил, что нынешний курс гривны комфортный :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:03

  freeze написав:Гораздо интереснее вопрос, зачем это ему надо и почему именно сейчас произошло это событие.
Насолить Порошенко, Турчинову и Яценюку ? Смысла мало - всё это сбитые лётчики, без особых перспектив.
Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас.

Да я вас умоляю
Тут даже кролики запели про остров невезения.
Какая уж тут логика ?

Факт - местные выборы.
Топить Порошенко всеми способами, как было в 2018-2019 гг
Потому что, сколько бы вы не писали про антирейтинг, но некого кума даже имеющийся рейтинг Порошенко очень злит

Тут не логика, тут рафинированная ненависть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:23

  pesikot написав:
  freeze написав:...
Как-то повлиять на местные выборы ? Вроде рановато для публикации компроматов. Да и опять же зачем это Жвании надо, и надо именно сейчас.


Факт - местные выборы.
Топить Порошенко всеми способами, как было в 2018-2019 гг

100% Если он действительно 65 раз летал в московию за последние 3 года, то что здесь не понятного :?:
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