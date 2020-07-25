Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:35
Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:37
ніхто з вас порохатих пропагандонів ні разу мене на брехні не ловив.
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