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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6438643964406441
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:35

  unicdima написав:однозначно для таких брехливих пропагандонів має бути кримінальна відповідальність.

Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:37

  pesikot написав:
  unicdima написав:однозначно для таких брехливих пропагандонів має бути кримінальна відповідальність.

Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20

ніхто з вас порохатих пропагандонів ні разу мене на брехні не ловив.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:50

...в июне Мендель официально заработала 37,2 тысячи грн, тогда как Владимир Зеленский — 22,5 тысячи грн, что более чем в полтора раза меньше.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ol-370985/
Интересно, в других странах такое было когда-нибудь :roll:
Lady_N
 
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