Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:35
Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:37
ніхто з вас порохатих пропагандонів ні разу мене на брехні не ловив.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:50
...в июне Мендель официально заработала 37,2 тысячи грн, тогда как Владимир Зеленский — 22,5 тысячи грн, что более чем в полтора раза меньше.
Интересно, в других странах такое было когда-нибудь
Додано: Суб 25 лип, 2020 23:36
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 25 лип, 2020 23:59
Почему-то вспомнилось разведение и такие же громкие опасения-обвинения в зрадi и в усепропало.
Как там кстати, уже всё захватили?
Не может один ЗЕ предать усех)).
Особенно рядового или лейтенанта Кота напервой линии.
Под приказами есть подписи командующего и командиров. Непосредственно отвечающих за личный состав.
Вот если после нововведений будут потери от вражеских снайперов и не будет соответствующей реакции на это - тогда будут основания для обвинения.
Додано: Нед 26 лип, 2020 00:10
как определили что из Минска он летал именно в Москву? как по левой распечатке определили, что это именно жвания летал? что крамольного в 65 перелётах за 3 года?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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