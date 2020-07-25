Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:35
unicdima написав:
однозначно для таких брехливих пропагандонів має бути кримінальна відповідальність.
Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Суб 25 лип, 2020 20:37
pesikot написав: unicdima написав:
однозначно для таких брехливих пропагандонів має бути кримінальна відповідальність.
Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20
ніхто з вас порохатих пропагандонів ні разу мене на брехні не ловив.
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unicdima
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Додано: Суб 25 лип, 2020 22:50
...в июне Мендель официально заработала 37,2 тысячи грн, тогда как Владимир Зеленский — 22,5 тысячи грн, что более чем в полтора раза меньше.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ol-370985/
Интересно, в других странах такое было когда-нибудь
Lady_N
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Додано: Суб 25 лип, 2020 23:36
Lady_N написав:
...в июне Мендель
а шо там з порохатим фейком про вагітність?
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Суб 25 лип, 2020 23:59
Schmit написав:
Почему-то вспомнилось разведение и такие же громкие опасения-обвинения в зрадi и в усепропало.
Как там кстати, уже всё захватили?
Не может один ЗЕ предать усех)).
Особенно рядового или лейтенанта Кота напервой линии.
Под приказами есть подписи командующего и командиров. Непосредственно отвечающих за личный состав.
Вот если после нововведений будут потери от вражеских снайперов и не будет соответствующей реакции на это - тогда будут основания для обвинения.
detroytred
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Додано: Нед 26 лип, 2020 00:10
19yuriy91 написав: Starikan написав: zРадио написав:
Наконец то хоть кто-то из майдановской шайки-лейки решился дать показания против себя и остальных заговорщиков! На 7-м то году...
Я бы поверил скорее Шарию или Медведчуку, но Жвании, который лизал всем подряд и бегал от одного к другому - никогда.
Жванія літав до Москви - Вражає, що за короткий період (менше ніж за три роки - від червня 2017 року) він встиг «намотати» в обидва кінці аж 65 перельотів!
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/148404/
как определили что из Минска он летал именно в Москву? как по левой распечатке определили, что это именно жвания летал? что крамольного в 65 перелётах за 3 года?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: Нед 26 лип, 2020 10:52
Schmit
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:48
Аграрной супердержаве - аграрную партию
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:14
unicdima написав: pesikot написав: unicdima написав:
однозначно для таких брехливих пропагандонів має бути кримінальна відповідальність.
Брехло здесь ты
Давай тебя посадим, лет на 20
ніхто з вас порохатих пропагандонів ні разу мене на брехні не ловив.
Очень опрометчивое заявление.
AlexxK написав: unicdima написав:
…с ним [с пуйлом -
AlexxK
] по прежнему спокойно общаются мировые лидеры, про Крым уже все забыли, про войну на Донбассе забыли.
1.Общаются, но в ограниченном режиме. Меркель и Макрон исключительно в Нормандском формате, Трамп – по вопросам Сирии и Ирана (ну еще по поводу выхода США из ядерных соглашений). Остальные лидеры G7 не общаются вовсе.
2.Неправда. Пакет санкций за незаконную оккупацию Крыма действует.
3.Неправда. Пакет санкций за вмешательство во внутренние дела Украины на Донбассе действует.
AlexxK
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