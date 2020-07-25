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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6439644064416442
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:44

  unicdima написав:ніхто з вас порохатих пропагандонів ні разу мене на брехні не ловив.

Тебя убогого ловили и неоднократно.
Но для тебя, если ты сам не признался, то и не соврал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:47

Re: Політичні дискусії



Ни много, ни мало.
Влезть на Донбасс, разрушить всё что только можно, при поддержке немалой части местного населения.
А потом им же предложить - Колыму
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлень: 4949
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:19

Re: Політичні дискусії



Вот такой "дружественный" русский мир
И другого русского мира РФ не будет предлагать для Украины. Что в Одессе, что в Запорожье, что в Николаеве

Противостоять этому может только украинская армия.
Которую сейчас хотят связать по действиям
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлень: 4949
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  #<1 ... 6439644064416442
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