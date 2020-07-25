Додано: Нед 26 лип, 2020 17:47





Ни много, ни мало.

Влезть на Донбасс, разрушить всё что только можно, при поддержке немалой части местного населения.

А потом им же предложить - Колыму

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой