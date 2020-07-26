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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6439644064416442
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:44

  unicdima написав:ніхто з вас порохатих пропагандонів ні разу мене на брехні не ловив.

Тебя убогого ловили и неоднократно.
Но для тебя, если ты сам не признался, то и не соврал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:47

Re: Політичні дискусії



Ни много, ни мало.
Влезть на Донбасс, разрушить всё что только можно, при поддержке немалой части местного населения.
А потом им же предложить - Колыму
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:19

Re: Політичні дискусії



Вот такой "дружественный" русский мир
И другого русского мира РФ не будет предлагать для Украины. Что в Одессе, что в Запорожье, что в Николаеве

Противостоять этому может только украинская армия.
Которую сейчас хотят связать по действиям
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:07

Re: Політичні дискусії

Зеленский поговорил с Путиным. Обсудили договоренность о перемирии на Донбассе
Сообщается, что собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00:01 27 июля 2020 года. Как уточняется, Путин поддержал эту договоренность, и оба лидера согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима тишины.

это капитуляция
Бубочка слился
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:02

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:31

  pesikot написав:Зеленский поговорил с Путиным. Обсудили договоренность о перемирии на Донбассе
Сообщается, что собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00:01 27 июля 2020 года. Как уточняется, Путин поддержал эту договоренность, и оба лидера согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима тишины.

это капитуляция
Бубочка слился


Не капитуляция. Он не понимает с кем кошки-мышки играет и серьезно ему верит.
Самое время для Пу марш-бросок сделать после какой-либо провокации.
Второй вариант - ничего не изменится.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:22

  pesikot написав:это капитуляция
Бубочка слился

Зрада, капітуляція!!!
Всі на Майдан на чолі з сивочолим гетьманом співати сумних пісень :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:59

  pesikot написав:А потом им же предложить - Колыму

Ты не в теме.
Сами валят на Колыму (Омсукчанская ГГК), причем со всей Украины, на добычу серебра/золота, семьями.
Целые классы украинские в школах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:24

Re: Політичні дискусії

  Renee написав:Он не понимает с кем кошки-мышки играет и серьезно ему верит.

Я думаю Зеленский даже своей жене на 100% не верит, а какому-то ...уйлу станет верить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:25

Надеюсь Ермак скопировал запись беседы и скоро мы через к.л. сливной бачок узнаем как стелился Зеленский перед фюрером :?
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