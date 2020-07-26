Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сообщается, что собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00:01 27 июля 2020 года. Как уточняется, Путин поддержал эту договоренность, и оба лидера согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима тишины.
это капитуляция Бубочка слился
Не капитуляция. Он не понимает с кем кошки-мышки играет и серьезно ему верит. Самое время для Пу марш-бросок сделать после какой-либо провокации. Второй вариант - ничего не изменится.
Рейтинги сравниваем с показателями президентских и парламентских выборов 2019 года.
Президентские рейтинги: - Владимир Зеленский - 30,2% (за год -0,04%, по сути без изменений). - Юрий Бойко - 14,4% (за год +2,73%) - Петр Порошенко - 13,7% (за год -2,25%). - Юлия Тимошенко - 9,1% (за год -4,3%). - Игорь Смешко - 5,1% (за год -0,94%). - Олег Ляшко — 3,9% (за год -1,58%). - Владимир Гройсман — 3,1%. - Анатолий Гриценко — 3% (-3,91%). - Андрей Портнов — 2,3%. - Олег Тягнибок — 2,2%. - Дмитрий Разумков — 2,1%. - Святослав Вакарчук — 1,6%.
- Владимир Зеленский — 31% доверяет, 53% не доверяет; - Владимир Гройсман — 27% доверяют, 63% не доверяют; - Юрий Бойко — 23% доверяют, 57% не доверяет; - Виталий Кличко — 22% доверяют, 67% не доверяет; - Петр Порошенко — 18% доверяют, 76% не доверяют; - Юлия Тимошенко — 20% доверяют, 74% не доверяют; - Дмитрий Разумков — 21% доверяют, 43% не доверяют.
Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.
freeze написав:наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко
Визнати, що рідкісно протупили пересічним важко. А факти далі відкривають всю глибину 73% обману та маніпуляції. Скільки тільки на цій гілці було "воплей и соплей" про Роттердам+, а воно он чо виявляється:
Віталій Бутенко де є формула Роттердам+ завжди є політика. Центренерго зберігало майже гробове мовчання останній рік. Чому ж раптом зараз вони намагаються відхреститися від формули, прописаної в їх контракті. Це незважаючи на всі очевидні вигоди і користь для галузі і України, які в цьому випадку не підлягають ніякому сумніву і визнаються всіма сторонами. Може тому, що вони не вписуються в концепцію «зради», насаджувану блогерами, а тепер уже політиками. Очевидно, тому в.о. голови держкомпанії доводиться говорити «я за імпортний паритет», «ціна в контракті справедлива» і тут же «я проти Роттердам+». А адже це все одне й те саме. Роттердам+ — це і є ціна імпортного паритету і, правда, вона справедлива і найнижча сьогодні.
Контракт на поставку вугілля між Центренерго і ДТЕК — це перший контракт в історії Центренерго, який укладений на базі прозорого ринкового ціноутворення. У цьому нове керівництво держкомпанії дійсно здійснило прорив. Відкрито. Чесно. Без корупції.
Тому складно перебувати в шпагаті, в якому опинилося Центренерго. З одного боку, ціна справедлива, з іншого, «ми нічого не знаємо про Роттердам+». Посудіть самі:
Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського газу, який воно купує дорожче ніж вугілля у ДТЕК? Ні. У газі працює аналогічна формула імпортного паритету. Її ідея дуже проста і використовується у всьому світі, як еталон справедливої ціни, і також включає вартість доставки. Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського вугілля держшахт, яке воно купує дорожче ніж у ДТЕК? Ні. Полеміка в ЗМІ щодо Роттердам+ не має ніякого відношення до господарської або комерційної тематики. Будь-якому трейдеру, що працює на зовнішніх ресурсних ринках відомо, що всі енергетичні продукти в Україні купуються і продаються за ціною, прив'язаною до міжнародних хабів, плюс доставка в Україну з цих хабів. Це універсальна формула розрахунку ціни імпортної альтернативи з прив'язкою до ринкових індексів. Будь то газ, дизпаливо або вугілля. https://nv.ua/ukr/biz/experts/rotterdam ... 02394.html