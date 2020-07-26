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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6439644064416442
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:31

  pesikot написав:Зеленский поговорил с Путиным. Обсудили договоренность о перемирии на Донбассе
Сообщается, что собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, который начинается с 00:01 27 июля 2020 года. Как уточняется, Путин поддержал эту договоренность, и оба лидера согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима тишины.

это капитуляция
Бубочка слился


Не капитуляция. Он не понимает с кем кошки-мышки играет и серьезно ему верит.
Самое время для Пу марш-бросок сделать после какой-либо провокации.
Второй вариант - ничего не изменится.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:59

  pesikot написав:А потом им же предложить - Колыму

Ты не в теме.
Сами валят на Колыму (Омсукчанская ГГК), причем со всей Украины, на добычу серебра/золота, семьями.
Целые классы украинские в школах.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:24

Re: Політичні дискусії

  Renee написав:Он не понимает с кем кошки-мышки играет и серьезно ему верит.

Я думаю Зеленский даже своей жене на 100% не верит, а какому-то ...уйлу станет верить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:25

Надеюсь Ермак скопировал запись беседы и скоро мы через к.л. сливной бачок узнаем как стелился Зеленский перед фюрером :?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:47

Re: Політичні дискусії

Сегодня вышел новый опрос Рейтинга.

Рейтинги сравниваем с показателями президентских и парламентских выборов 2019 года.

Президентские рейтинги:
- Владимир Зеленский - 30,2% (за год -0,04%, по сути без изменений).
- Юрий Бойко - 14,4% (за год +2,73%)
- Петр Порошенко - 13,7% (за год -2,25%).
- Юлия Тимошенко - 9,1% (за год -4,3%).
- Игорь Смешко - 5,1% (за год -0,94%).
- Олег Ляшко — 3,9% (за год -1,58%).
- Владимир Гройсман — 3,1%.
- Анатолий Гриценко — 3% (-3,91%).
- Андрей Портнов — 2,3%.
- Олег Тягнибок — 2,2%.
- Дмитрий Разумков — 2,1%.
- Святослав Вакарчук — 1,6%.

По партиям:

- "Слуга Народа" — 27,8% (-15,3%).
- ОПЗЖ — 15,5% (+2,45%)
- "Евросолидарность" — 14,3% (+6,2%)
- Батькивщина — 10%(+1,82%)
- Радикальная партия Ляшко — 4%(-0,1%).
- "Сила и Честь" — 3,5% (-0,32%).
- Партия Шария — 3,4% (+1,17%).
- ВО "Свобода" — 3,3%(+1,15%).
- "Украинская стратегия" Гройсмана — 2,8%(+0,4%).
- "Голос" — 2,4%(-3,42%).

Что касается доверия политикам, показатели такие:

- Владимир Зеленский — 31% доверяет, 53% не доверяет;
- Владимир Гройсман — 27% доверяют, 63% не доверяют;
- Юрий Бойко — 23% доверяют, 57% не доверяет;
- Виталий Кличко — 22% доверяют, 67% не доверяет;
- Петр Порошенко — 18% доверяют, 76% не доверяют;
- Юлия Тимошенко — 20% доверяют, 74% не доверяют;
- Дмитрий Разумков — 21% доверяют, 43% не доверяют.

Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:10

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко


Визнати, що рідкісно протупили пересічним важко. А факти далі відкривають всю глибину 73% обману та маніпуляції. Скільки тільки на цій гілці було "воплей и соплей" про Роттердам+, а воно он чо виявляється:
Віталій Бутенко
де є формула Роттердам+ завжди є політика. Центренерго зберігало майже гробове мовчання останній рік. Чому ж раптом зараз вони намагаються відхреститися від формули, прописаної в їх контракті. Це незважаючи на всі очевидні вигоди і користь для галузі і України, які в цьому випадку не підлягають ніякому сумніву і визнаються всіма сторонами. Може тому, що вони не вписуються в концепцію «зради», насаджувану блогерами, а тепер уже політиками. Очевидно, тому в.о. голови держкомпанії доводиться говорити «я за імпортний паритет», «ціна в контракті справедлива» і тут же «я проти Роттердам+». А адже це все одне й те саме. Роттердам+ — це і є ціна імпортного паритету і, правда, вона справедлива і найнижча сьогодні.

Контракт на поставку вугілля між Центренерго і ДТЕК — це перший контракт в історії Центренерго, який укладений на базі прозорого ринкового ціноутворення. У цьому нове керівництво держкомпанії дійсно здійснило прорив. Відкрито. Чесно. Без корупції.

Тому складно перебувати в шпагаті, в якому опинилося Центренерго. З одного боку, ціна справедлива, з іншого, «ми нічого не знаємо про Роттердам+». Посудіть самі:

Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського газу, який воно купує дорожче ніж вугілля у ДТЕК? Ні.
У газі працює аналогічна формула імпортного паритету. Її ідея дуже проста і використовується у всьому світі, як еталон справедливої ціни, і також включає вартість доставки.
Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського вугілля держшахт, яке воно купує дорожче ніж у ДТЕК? Ні.
Полеміка в ЗМІ щодо Роттердам+ не має ніякого відношення до господарської або комерційної тематики. Будь-якому трейдеру, що працює на зовнішніх ресурсних ринках відомо, що всі енергетичні продукти в Україні купуються і продаються за ціною, прив'язаною до міжнародних хабів, плюс доставка в Україну з цих хабів. Це універсальна формула розрахунку ціни імпортної альтернативи з прив'язкою до ринкових індексів. Будь то газ, дизпаливо або вугілля. https://nv.ua/ukr/biz/experts/rotterdam ... 02394.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:26

Порошенко не будет на акции, которую собирает его партия сегодня на Банковой. «Гетьман» с семьей сегодня улетел на отдых в Турцию.

Правда, к моменту начала митинга он уже приземлится в Турции и сможет активно комментировать происходящее в соцсетях.


Диджитализация, которую мы заслужили :lol:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:29

  Вкладчик1234 написав:
Порошенко не будет на акции, которую собирает его партия сегодня на Банковой. «Гетьман» с семьей сегодня улетел на отдых в Турцию.

Правда, к моменту начала митинга он уже приземлится в Турции и сможет активно комментировать происходящее в соцсетях.


Диджитализация, которую мы заслужили :lol:


ну или хорошо обученный бот, что скорее всего :D
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