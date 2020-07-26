Віталій Бутенкоде є формула Роттердам+ завжди є політика. Центренерго зберігало майже гробове мовчання останній рік. Чому ж раптом зараз вони намагаються відхреститися від формули, прописаної в їх контракті. Це незважаючи на всі очевидні вигоди і користь для галузі і України, які в цьому випадку не підлягають ніякому сумніву і визнаються всіма сторонами. Може тому, що вони не вписуються в концепцію «зради», насаджувану блогерами, а тепер уже політиками. Очевидно, тому в.о. голови держкомпанії доводиться говорити «я за імпортний паритет», «ціна в контракті справедлива» і тут же «я проти Роттердам+». А адже це все одне й те саме. Роттердам+ — це і є ціна імпортного паритету і, правда, вона справедлива і найнижча сьогодні.Контракт на поставку вугілля між Центренерго і ДТЕК — це перший контракт в історії Центренерго, який укладений на базі прозорого ринкового ціноутворення. У цьому нове керівництво держкомпанії дійсно здійснило прорив. Відкрито. Чесно. Без корупції.Тому складно перебувати в шпагаті, в якому опинилося Центренерго. З одного боку, ціна справедлива, з іншого, «ми нічого не знаємо про Роттердам+». Посудіть самі:Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського газу, який воно купує дорожче ніж вугілля у ДТЕК? Ні.У газі працює аналогічна формула імпортного паритету. Її ідея дуже проста і використовується у всьому світі, як еталон справедливої ціни, і також включає вартість доставки.Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського вугілля держшахт, яке воно купує дорожче ніж у ДТЕК? Ні.Полеміка в ЗМІ щодо Роттердам+ не має ніякого відношення до господарської або комерційної тематики. Будь-якому трейдеру, що працює на зовнішніх ресурсних ринках відомо, що всі енергетичні продукти в Україні купуються і продаються за ціною, прив'язаною до міжнародних хабів, плюс доставка в Україну з цих хабів. Це універсальна формула розрахунку ціни імпортної альтернативи з прив'язкою до ринкових індексів. Будь то газ, дизпаливо або вугілля.