Додано: Пон 27 лип, 2020 18:30

Оккупанты обстреляли бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты и позиции 79-й бригады.

«Какие-либо гарантии со стороны России - в данном случае не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участников конфликта на юго-востоке Украины»

По словам Мааса, нельзя закрыть глаза на то, как "в 21 веке просто так перекраиваются границы Европы"

Песков заявил, что G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство

- Владимир Зеленский - 30,2% (в конце июня - 34,6%);

- Юрий Бойко - 14,4% (11,2%);

- Петр Порошенко - 13,7% (11,4%);

- Юлия Тимошенко - 9,1% (7,2%);

- Игорь Смешко - 5,8% (6,7%).



27,8% - Слуга народа (29,3% в опросе 24-28 июня и 34% – за 12-13 мая);

15,5% - Оппозиционная платформа/За життя (15,2% и 15,1%);

14,3% - Европейская солидарность (13,6% и 14%);

10,0% - Батькивщина (10,7% и 9,2%);

4,0% - Радикальная партия Ляшко.

Большинство опрошенных (60%) считают, что экономическая ситуация в стране за последние полгода ухудшилась

Первая категория. К этой категории в Минздраве отнесли критические случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства

Вторая категория. Экстренные вызовы при потенциально серьезных состояниях

Третья категория. Не экстренные вызовы, когда прямой угрозы жизни пациента нет, но требуется медицинская помощь

Четвертая категория. Не профильные вызовы



Ітогі подвєдьом. 2020-07-27Все договора РФ заключает с одной целью - их не соблюдать"Лиса и виноград"Есть только один мировой лидер - светлоликий обнулённый ПутинПри высоких "антирейтингах" и Бойко, и Порошенко, и Тимошенко отгрызают %% у Зеленского."Антирейтинг" вещь эфимерная, потому как голосуют "за", а не "против".Сколько бы не рассказывали, что голосуют "против" кого-тоТенденция та же самая, как и по персоналиямСоотношение максимум-минимум хуже всего у Зеленского, потом Янукович, потом ПорошенкоКакую власть сами выбрали, такая и есть.