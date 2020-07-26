Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Рейтинги сравниваем с показателями президентских и парламентских выборов 2019 года.
Президентские рейтинги: - Владимир Зеленский - 30,2% (за год -0,04%, по сути без изменений). - Юрий Бойко - 14,4% (за год +2,73%) - Петр Порошенко - 13,7% (за год -2,25%). - Юлия Тимошенко - 9,1% (за год -4,3%). - Игорь Смешко - 5,1% (за год -0,94%). - Олег Ляшко — 3,9% (за год -1,58%). - Владимир Гройсман — 3,1%. - Анатолий Гриценко — 3% (-3,91%). - Андрей Портнов — 2,3%. - Олег Тягнибок — 2,2%. - Дмитрий Разумков — 2,1%. - Святослав Вакарчук — 1,6%.
- Владимир Зеленский — 31% доверяет, 53% не доверяет; - Владимир Гройсман — 27% доверяют, 63% не доверяют; - Юрий Бойко — 23% доверяют, 57% не доверяет; - Виталий Кличко — 22% доверяют, 67% не доверяет; - Петр Порошенко — 18% доверяют, 76% не доверяют; - Юлия Тимошенко — 20% доверяют, 74% не доверяют; - Дмитрий Разумков — 21% доверяют, 43% не доверяют.
Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.
freeze написав:наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко
Визнати, що рідкісно протупили пересічним важко. А факти далі відкривають всю глибину 73% обману та маніпуляції. Скільки тільки на цій гілці було "воплей и соплей" про Роттердам+, а воно он чо виявляється:
Віталій Бутенко де є формула Роттердам+ завжди є політика. Центренерго зберігало майже гробове мовчання останній рік. Чому ж раптом зараз вони намагаються відхреститися від формули, прописаної в їх контракті. Це незважаючи на всі очевидні вигоди і користь для галузі і України, які в цьому випадку не підлягають ніякому сумніву і визнаються всіма сторонами. Може тому, що вони не вписуються в концепцію «зради», насаджувану блогерами, а тепер уже політиками. Очевидно, тому в.о. голови держкомпанії доводиться говорити «я за імпортний паритет», «ціна в контракті справедлива» і тут же «я проти Роттердам+». А адже це все одне й те саме. Роттердам+ — це і є ціна імпортного паритету і, правда, вона справедлива і найнижча сьогодні.
Контракт на поставку вугілля між Центренерго і ДТЕК — це перший контракт в історії Центренерго, який укладений на базі прозорого ринкового ціноутворення. У цьому нове керівництво держкомпанії дійсно здійснило прорив. Відкрито. Чесно. Без корупції.
Тому складно перебувати в шпагаті, в якому опинилося Центренерго. З одного боку, ціна справедлива, з іншого, «ми нічого не знаємо про Роттердам+». Посудіть самі:
Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського газу, який воно купує дорожче ніж вугілля у ДТЕК? Ні. У газі працює аналогічна формула імпортного паритету. Її ідея дуже проста і використовується у всьому світі, як еталон справедливої ціни, і також включає вартість доставки. Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського вугілля держшахт, яке воно купує дорожче ніж у ДТЕК? Ні. Полеміка в ЗМІ щодо Роттердам+ не має ніякого відношення до господарської або комерційної тематики. Будь-якому трейдеру, що працює на зовнішніх ресурсних ринках відомо, що всі енергетичні продукти в Україні купуються і продаються за ціною, прив'язаною до міжнародних хабів, плюс доставка в Україну з цих хабів. Це універсальна формула розрахунку ціни імпортної альтернативи з прив'язкою до ринкових індексів. Будь то газ, дизпаливо або вугілля. https://nv.ua/ukr/biz/experts/rotterdam ... 02394.html
Как обычно, с задержкой 5-10лет тенденции доходят и до Кийова:
В Киеве планируют возвести мечеть. Вопрос с местом строительства уже почти решен, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью «Интерфакс-Украина».
Он рассказал, что мусульманское сообщество обратилось к ним с просьбой построить мечеть в Киеве.
«Украина — это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество», — отметил дипломат.
По его словам, в настоящее время идет обсуждение дизайна мечети, а вопрос земли «в большей степени уже решен». После завершения этапа обсуждения дизайна, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения строительства.
«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», — подчеркнул Гюльдере.
Посол добавил, что мечеть хотят возвести в месте, расположенном в центре украинской столицы. Он заверил, что больше деталей этого плана появится в ближайшие месяцы.
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27,8% - Слуга народа (29,3% в опросе 24-28 июня и 34% – за 12-13 мая); 15,5% - Оппозиционная платформа/За життя (15,2% и 15,1%); 14,3% - Европейская солидарность (13,6% и 14%); 10,0% - Батькивщина (10,7% и 9,2%); 4,0% - Радикальная партия Ляшко.
Первая категория. К этой категории в Минздраве отнесли критические случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства Вторая категория. Экстренные вызовы при потенциально серьезных состояниях Третья категория. Не экстренные вызовы, когда прямой угрозы жизни пациента нет, но требуется медицинская помощь Четвертая категория. Не профильные вызовы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой