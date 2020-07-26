RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6439644064416442
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:59

  pesikot написав:А потом им же предложить - Колыму

Ты не в теме.
Сами валят на Колыму (Омсукчанская ГГК), причем со всей Украины, на добычу серебра/золота, семьями.
Целые классы украинские в школах.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9952
З нами з: 03.11.08
Подякував: 764 раз.
Подякували: 2179 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:24

Re: Політичні дискусії

  Renee написав:Он не понимает с кем кошки-мышки играет и серьезно ему верит.

Я думаю Зеленский даже своей жене на 100% не верит, а какому-то ...уйлу станет верить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8712
З нами з: 18.06.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:25

Надеюсь Ермак скопировал запись беседы и скоро мы через к.л. сливной бачок узнаем как стелился Зеленский перед фюрером :?
Подолянин
 
Повідомлень: 720
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:47

Re: Політичні дискусії

Сегодня вышел новый опрос Рейтинга.

Рейтинги сравниваем с показателями президентских и парламентских выборов 2019 года.

Президентские рейтинги:
- Владимир Зеленский - 30,2% (за год -0,04%, по сути без изменений).
- Юрий Бойко - 14,4% (за год +2,73%)
- Петр Порошенко - 13,7% (за год -2,25%).
- Юлия Тимошенко - 9,1% (за год -4,3%).
- Игорь Смешко - 5,1% (за год -0,94%).
- Олег Ляшко — 3,9% (за год -1,58%).
- Владимир Гройсман — 3,1%.
- Анатолий Гриценко — 3% (-3,91%).
- Андрей Портнов — 2,3%.
- Олег Тягнибок — 2,2%.
- Дмитрий Разумков — 2,1%.
- Святослав Вакарчук — 1,6%.

По партиям:

- "Слуга Народа" — 27,8% (-15,3%).
- ОПЗЖ — 15,5% (+2,45%)
- "Евросолидарность" — 14,3% (+6,2%)
- Батькивщина — 10%(+1,82%)
- Радикальная партия Ляшко — 4%(-0,1%).
- "Сила и Честь" — 3,5% (-0,32%).
- Партия Шария — 3,4% (+1,17%).
- ВО "Свобода" — 3,3%(+1,15%).
- "Украинская стратегия" Гройсмана — 2,8%(+0,4%).
- "Голос" — 2,4%(-3,42%).

Что касается доверия политикам, показатели такие:

- Владимир Зеленский — 31% доверяет, 53% не доверяет;
- Владимир Гройсман — 27% доверяют, 63% не доверяют;
- Юрий Бойко — 23% доверяют, 57% не доверяет;
- Виталий Кличко — 22% доверяют, 67% не доверяет;
- Петр Порошенко — 18% доверяют, 76% не доверяют;
- Юлия Тимошенко — 20% доверяют, 74% не доверяют;
- Дмитрий Разумков — 21% доверяют, 43% не доверяют.

Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.
freeze
4
 
Повідомлень: 17766
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4327 раз.
Подякували: 6993 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:10

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко


Визнати, що рідкісно протупили пересічним важко. А факти далі відкривають всю глибину 73% обману та маніпуляції. Скільки тільки на цій гілці було "воплей и соплей" про Роттердам+, а воно он чо виявляється:
Віталій Бутенко
де є формула Роттердам+ завжди є політика. Центренерго зберігало майже гробове мовчання останній рік. Чому ж раптом зараз вони намагаються відхреститися від формули, прописаної в їх контракті. Це незважаючи на всі очевидні вигоди і користь для галузі і України, які в цьому випадку не підлягають ніякому сумніву і визнаються всіма сторонами. Може тому, що вони не вписуються в концепцію «зради», насаджувану блогерами, а тепер уже політиками. Очевидно, тому в.о. голови держкомпанії доводиться говорити «я за імпортний паритет», «ціна в контракті справедлива» і тут же «я проти Роттердам+». А адже це все одне й те саме. Роттердам+ — це і є ціна імпортного паритету і, правда, вона справедлива і найнижча сьогодні.

Контракт на поставку вугілля між Центренерго і ДТЕК — це перший контракт в історії Центренерго, який укладений на базі прозорого ринкового ціноутворення. У цьому нове керівництво держкомпанії дійсно здійснило прорив. Відкрито. Чесно. Без корупції.

Тому складно перебувати в шпагаті, в якому опинилося Центренерго. З одного боку, ціна справедлива, з іншого, «ми нічого не знаємо про Роттердам+». Посудіть самі:

Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського газу, який воно купує дорожче ніж вугілля у ДТЕК? Ні.
У газі працює аналогічна формула імпортного паритету. Її ідея дуже проста і використовується у всьому світі, як еталон справедливої ціни, і також включає вартість доставки.
Центренерго виходить з міркуваннями про те скільки транспортувань з Європи закладено в ціні українського вугілля держшахт, яке воно купує дорожче ніж у ДТЕК? Ні.
Полеміка в ЗМІ щодо Роттердам+ не має ніякого відношення до господарської або комерційної тематики. Будь-якому трейдеру, що працює на зовнішніх ресурсних ринках відомо, що всі енергетичні продукти в Україні купуються і продаються за ціною, прив'язаною до міжнародних хабів, плюс доставка в Україну з цих хабів. Це універсальна формула розрахунку ціни імпортної альтернативи з прив'язкою до ринкових індексів. Будь то газ, дизпаливо або вугілля. https://nv.ua/ukr/biz/experts/rotterdam ... 02394.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3554
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:26

Порошенко не будет на акции, которую собирает его партия сегодня на Банковой. «Гетьман» с семьей сегодня улетел на отдых в Турцию.

Правда, к моменту начала митинга он уже приземлится в Турции и сможет активно комментировать происходящее в соцсетях.


Диджитализация, которую мы заслужили :lol:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12058
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7026 раз.
Подякували: 3191 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:29

  Вкладчик1234 написав:
Порошенко не будет на акции, которую собирает его партия сегодня на Банковой. «Гетьман» с семьей сегодня улетел на отдых в Турцию.

Правда, к моменту начала митинга он уже приземлится в Турции и сможет активно комментировать происходящее в соцсетях.


Диджитализация, которую мы заслужили :lol:


ну или хорошо обученный бот, что скорее всего :D
19yuriy91
 
Повідомлень: 2914
З нами з: 15.09.12
Подякував: 254 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:19

Кто смеялся с "Москвабада"?

Как обычно, с задержкой 5-10лет тенденции доходят и до Кийова:

В Киеве планируют возвести мечеть. Вопрос с местом строительства уже почти решен, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что мусульманское сообщество обратилось к ним с просьбой построить мечеть в Киеве.

«Украина — это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество», — отметил дипломат.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение дизайна мечети, а вопрос земли «в большей степени уже решен». После завершения этапа обсуждения дизайна, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения строительства.

«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», — подчеркнул Гюльдере.

Посол добавил, что мечеть хотят возвести в месте, расположенном в центре украинской столицы. Он заверил, что больше деталей этого плана появится в ближайшие месяцы.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12058
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7026 раз.
Подякували: 3191 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:30

Ітогі подвєдьом. 2020-07-27

Ітогі подвєдьом. 2020-07-27

1) За день до перемирия. Враг совершил 13 обстрелов и устроил провокацию: детали

Командующий ОС приказал полностью прекратить огонь на Донбассе

Не прошло и полдня: оккупанты нарушили перемирие на Донбассе
Оккупанты обстреляли бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты и позиции 79-й бригады.

В Кремле отказались гарантировать режим прекращения огня на Донбассе
«Какие-либо гарантии со стороны России - в данном случае не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участников конфликта на юго-востоке Украины»

Все договора РФ заключает с одной целью - их не соблюдать

2) В Германии не видят шансов для возвращения России в G7 из-за оккупации Крыма и Донбасса
По словам Мааса, нельзя закрыть глаза на то, как "в 21 веке просто так перекраиваются границы Европы"

В Кремле заявили, что не хотят в G7
"Лиса и виноград"
Песков заявил, что G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство

Есть только один мировой лидер - светлоликий обнулённый Путин

3) Рейтинг Зеленского упал до уровня первого тура прошлогодних выборов - Рейтинг
- Владимир Зеленский - 30,2% (в конце июня - 34,6%);
- Юрий Бойко - 14,4% (11,2%);
- Петр Порошенко - 13,7% (11,4%);
- Юлия Тимошенко - 9,1% (7,2%);
- Игорь Смешко - 5,8% (6,7%).

При высоких "антирейтингах" и Бойко, и Порошенко, и Тимошенко отгрызают %% у Зеленского.

"Антирейтинг" вещь эфимерная, потому как голосуют "за", а не "против".
Сколько бы не рассказывали, что голосуют "против" кого-то

Летом популярность партий стабилизировалась. Опрос группы Рейтинг в июле 2020-го
27,8% - Слуга народа (29,3% в опросе 24-28 июня и 34% – за 12-13 мая);
15,5% - Оппозиционная платформа/За життя (15,2% и 15,1%);
14,3% - Европейская солидарность (13,6% и 14%);
10,0% - Батькивщина (10,7% и 9,2%);
4,0% - Радикальная партия Ляшко.

Тенденция та же самая, как и по персоналиям

4) Как доверяли Януковичу, Порошенко, Зеленскому после 14 месяцев каденции: график
Зображення
Соотношение максимум-минимум хуже всего у Зеленского, потом Янукович, потом Порошенко

5) Украинцы считают причиной экономического кризиса некомпетентность власти - опрос
Зображення
Большинство опрошенных (60%) считают, что экономическая ситуация в стране за последние полгода ухудшилась

Какую власть сами выбрали, такая и есть.

6) Личные финансы | Ипотека под 10% остается мечтой. В реальности придется платить гораздо больше. Разбор

7) Вызовы скорой помощи будут поделены на четыре категории: список - МОЗ
Первая категория. К этой категории в Минздраве отнесли критические случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства
Вторая категория. Экстренные вызовы при потенциально серьезных состояниях
Третья категория. Не экстренные вызовы, когда прямой угрозы жизни пациента нет, но требуется медицинская помощь
Четвертая категория. Не профильные вызовы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4955
З нами з: 31.08.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:36

  freeze написав:Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.

"Возьмите лучших из худших" (с)

Кстати, в опросах упоминаются и цифры по Портнову.
Но совершенно нет опроса по Медведчуку. Было бы интресно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4955
З нами з: 31.08.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6439644064416442
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88059)
27.07.2020 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.