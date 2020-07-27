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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6440644164426443
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:28

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:27

  freeze написав:Президентские рейтинги:
...
- Святослав Вакарчук — 1,6%.

неужели кто-то ещё воспринимает это недоразумение серьёзно?... :D
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:29

  Тракторист написав:
  freeze написав:Президентские рейтинги:
...
- Святослав Вакарчук — 1,6%.

неужели кто-то ещё воспринимает это недоразумение серьёзно?... :D

если находятся де*** считающие Пороха патриотом то чем Славко хуже? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:30

  Вкладчик1234 написав:Кто смеялся с "Москвабада"?

Как обычно, с задержкой 5-10лет тенденции доходят и до Кийова:

В Киеве планируют возвести мечеть. Вопрос с местом строительства уже почти решен, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что мусульманское сообщество обратилось к ним с просьбой построить мечеть в Киеве.

«Украина — это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество», — отметил дипломат.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение дизайна мечети, а вопрос земли «в большей степени уже решен». После завершения этапа обсуждения дизайна, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения строительства.

«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», — подчеркнул Гюльдере.

Посол добавил, что мечеть хотят возвести в месте, расположенном в центре украинской столицы. Он заверил, что больше деталей этого плана появится в ближайшие месяцы.

почему нет? ислам - религия одного из коренных народов... ;)
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:40

Re: Політичні дискусії

После завершения акции под АП активисты отправились на улицу Грушевского 9А, где раньше жил Владимир Зеленский, а сейчас переехал на государственную дачу на территории резиденции Конча-Заспа. Там они намеревались предъявить свои требования к бывшим соседям, чтобы они ему передали все".
:D
цирк на дроті.
пєсікот, а ти був?
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unicdima
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