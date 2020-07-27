Додано: Вів 28 лип, 2020 02:23

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И всё же не пришли к консенсусу:

1. Отношения Государства и бизнеса?

Что первично? И зачем государству территория, экономика, производство, критические отрасля, население,...? И что с ним делать?(кроме, как им торговать хозяевам, или оббирать под любыми предлогами)

2. Для тех, кто исповедовал "политика есть результат концентрированного капитала", но результат неизбежно оказывался в тоталитаризме.

- И что такое "политика в Украине"

3. Наличие исполнительной власти и система "делания денег из воздуха"(а население и экономика уже не просто истощены - уничтожены грабежами и поборами).

Т.Е. коррупция, как элемент управления Государством не подходит - у царедвоцев реально отсутствует "инстинкт самосохранения" при чём по взрослому.

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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 28 лип, 2020 02:30, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.