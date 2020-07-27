|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:28
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:27
freeze написав:
Президентские рейтинги:
...
- Святослав Вакарчук — 1,6%.
неужели кто-то ещё воспринимает это недоразумение серьёзно?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4702
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:29
Тракторист написав: freeze написав:
Президентские рейтинги:
...
- Святослав Вакарчук — 1,6%.
неужели кто-то ещё воспринимает это недоразумение серьёзно?...
если находятся де*** считающие Пороха патриотом то чем Славко хуже?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:30
Вкладчик1234 написав:
Кто смеялся с "Москвабада"?
Как обычно, с задержкой 5-10лет тенденции доходят и до Кийова:
В Киеве планируют возвести мечеть. Вопрос с местом строительства уже почти решен, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью «Интерфакс-Украина».
Он рассказал, что мусульманское сообщество обратилось к ним с просьбой построить мечеть в Киеве.
«Украина — это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество», — отметил дипломат.
По его словам, в настоящее время идет обсуждение дизайна мечети, а вопрос земли «в большей степени уже решен». После завершения этапа обсуждения дизайна, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения строительства.
«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», — подчеркнул Гюльдере.
Посол добавил, что мечеть хотят возвести в месте, расположенном в центре украинской столицы. Он заверил, что больше деталей этого плана появится в ближайшие месяцы.
почему нет? ислам - религия одного из коренных народов...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4702
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:40
После завершения акции под АП активисты отправились на улицу Грушевского 9А, где раньше жил Владимир Зеленский, а сейчас переехал на государственную дачу на территории резиденции Конча-Заспа. Там они намеревались предъявить свои требования к бывшим соседям, чтобы они ему передали все".
цирк на дроті.
пєсікот, а ти був?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 01:47
pesikot написав:
Кстати, в опросах упоминаются и цифры по Портнову.
Но совершенно нет опроса по Медведчуку. Было бы интресно
Есть множество опросов, в которых фигурирует Медведчук.
Твердое второе место по антирейтингу после Порошенко
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1266
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 02:23
Replay
И всё же не пришли к консенсусу:
1. Отношения Государства и бизнеса?
Что первично? И зачем государству территория, экономика, производство, критические отрасля, население,...? И что с ним делать?(кроме, как им торговать хозяевам, или оббирать под любыми предлогами)
2. Для тех, кто исповедовал "политика есть результат концентрированного капитала", но результат неизбежно оказывался в тоталитаризме.
- И что такое "политика в Украине"
3. Наличие исполнительной власти и система "делания денег из воздуха"(а население и экономика уже не просто истощены - уничтожены грабежами и поборами).
Т.Е. коррупция, как элемент управления Государством не подходит - у царедвоцев реально отсутствует "инстинкт самосохранения" при чём по взрослому.
..............................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 28 лип, 2020 02:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8315
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 02:27
freeze написав:
Сегодня вышел новый опрос Рейтинга.
Рейтинги сравниваем с показателями президентских и парламентских выборов 2019 года.
Президентские рейтинги:
- Владимир Зеленский - 30,2% (за год -0,04%, по сути без изменений).
- Юрий Бойко - 14,4% (за год +2,73%)
- Петр Порошенко - 13,7% (за год -2,25%).
- Юлия Тимошенко - 9,1% (за год -4,3%).
- Игорь Смешко - 5,1% (за год -0,94%).
- Олег Ляшко — 3,9% (за год -1,58%).
- Владимир Гройсман — 3,1%.
- Анатолий Гриценко — 3% (-3,91%).
- Андрей Портнов — 2,3%.
- Олег Тягнибок — 2,2%.
- Дмитрий Разумков — 2,1%.
- Святослав Вакарчук — 1,6%.
По партиям:
- "Слуга Народа" — 27,8% (-15,3%).
- ОПЗЖ — 15,5% (+2,45%)
- "Евросолидарность" — 14,3% (+6,2%)
- Батькивщина — 10%(+1,82%)
- Радикальная партия Ляшко — 4%(-0,1%).
- "Сила и Честь" — 3,5% (-0,32%).
- Партия Шария — 3,4% (+1,17%).
- ВО "Свобода" — 3,3%(+1,15%).
- "Украинская стратегия" Гройсмана — 2,8%(+0,4%).
- "Голос" — 2,4%(-3,42%).
Что касается доверия политикам, показатели такие:
- Владимир Зеленский — 31% доверяет, 53% не доверяет;
- Владимир Гройсман — 27% доверяют, 63% не доверяют;
- Юрий Бойко — 23% доверяют, 57% не доверяет;
- Виталий Кличко — 22% доверяют, 67% не доверяет;
- Петр Порошенко — 18% доверяют, 76% не доверяют;
- Юлия Тимошенко — 20% доверяют, 74% не доверяют;
- Дмитрий Разумков — 21% доверяют, 43% не доверяют.
Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.
Всё же список стоило бы больше расширить - практически весь список уже по определению "неприемлемы"
"Нельзя по определению постоянно гадить в тарелку населению и ждать, что он уже, словно манну небесную воспринимает это."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8315
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 02:57
Replay
"Ошибочка", у оратора не просто "президента", а "верховного голокомандуючого":
О "попереднике"
Независимость - это прежде всего ЭКОНОМИКА, производства позволяющие Украине быть НЕЗАВИСИМЫМ "Государством", закрывающие потребности, в первую очередь "НАСЕЛЕНИЯ", а не донор для своры паразитов.
Опережение развития производства - на экспорт. Вот здесь нужен "бизнес", посольства,... и СБУ...
Пока, что Украина находится в режиме принудительной ликвидации от институтов Государственной власти.(это называется "коррупция")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8315
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|