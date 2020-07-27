Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Как обычно, с задержкой 5-10лет тенденции доходят и до Кийова:
В Киеве планируют возвести мечеть. Вопрос с местом строительства уже почти решен, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью «Интерфакс-Украина».
Он рассказал, что мусульманское сообщество обратилось к ним с просьбой построить мечеть в Киеве.
«Украина — это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество», — отметил дипломат.
По его словам, в настоящее время идет обсуждение дизайна мечети, а вопрос земли «в большей степени уже решен». После завершения этапа обсуждения дизайна, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения строительства.
«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», — подчеркнул Гюльдере.
Посол добавил, что мечеть хотят возвести в месте, расположенном в центре украинской столицы. Он заверил, что больше деталей этого плана появится в ближайшие месяцы.
почему нет? ислам - религия одного из коренных народов...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
После завершения акции под АП активисты отправились на улицу Грушевского 9А, где раньше жил Владимир Зеленский, а сейчас переехал на государственную дачу на территории резиденции Конча-Заспа. Там они намеревались предъявить свои требования к бывшим соседям, чтобы они ему передали все".
цирк на дроті. пєсікот, а ти був?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Replay И всё же не пришли к консенсусу: 1. Отношения Государства и бизнеса? Что первично? И зачем государству территория, экономика, производство, критические отрасля, население,...? И что с ним делать?(кроме, как им торговать хозяевам, или оббирать под любыми предлогами) 2. Для тех, кто исповедовал "политика есть результат концентрированного капитала", но результат неизбежно оказывался в тоталитаризме. - И что такое "политика в Украине" 3. Наличие исполнительной власти и система "делания денег из воздуха"(а население и экономика уже не просто истощены - уничтожены грабежами и поборами). Т.Е. коррупция, как элемент управления Государством не подходит - у царедвоцев реально отсутствует "инстинкт самосохранения" при чём по взрослому. ..............................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 28 лип, 2020 02:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Сегодня вышел новый опрос Рейтинга.
Рейтинги сравниваем с показателями президентских и парламентских выборов 2019 года.
Президентские рейтинги: - Владимир Зеленский - 30,2% (за год -0,04%, по сути без изменений). - Юрий Бойко - 14,4% (за год +2,73%) - Петр Порошенко - 13,7% (за год -2,25%). - Юлия Тимошенко - 9,1% (за год -4,3%). - Игорь Смешко - 5,1% (за год -0,94%). - Олег Ляшко — 3,9% (за год -1,58%). - Владимир Гройсман — 3,1%. - Анатолий Гриценко — 3% (-3,91%). - Андрей Портнов — 2,3%. - Олег Тягнибок — 2,2%. - Дмитрий Разумков — 2,1%. - Святослав Вакарчук — 1,6%.
- Владимир Зеленский — 31% доверяет, 53% не доверяет; - Владимир Гройсман — 27% доверяют, 63% не доверяют; - Юрий Бойко — 23% доверяют, 57% не доверяет; - Виталий Кличко — 22% доверяют, 67% не доверяет; - Петр Порошенко — 18% доверяют, 76% не доверяют; - Юлия Тимошенко — 20% доверяют, 74% не доверяют; - Дмитрий Разумков — 21% доверяют, 43% не доверяют.
Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.
Всё же список стоило бы больше расширить - практически весь список уже по определению "неприемлемы"
"Нельзя по определению постоянно гадить в тарелку населению и ждать, что он уже, словно манну небесную воспринимает это."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
По-четверте, маємо парадокс Зеленського. Його рішення стосовно ринку землі не підтримує понад 65% людей. Його рішення про співпрацю з МВФ не підтримує 55% людей. Його політику – не підтримують. Його – підтримують. Тому, що чесний хлопець у очах людей. Йому заважали "соросята", тепер олігархи, піндоси, МВФ, який, користуючись ситуацією, нав'язує нам щось. Ну, і не такі радники. Попав наш хлопець у погане місце і у погану компанію. Але молодець, тримається і думає про людей.
Тому коронавірус може вдарити по рейтингу кого завгодно. Але не Зеленського.
Ну, і нарешті чи не головний фактор, який тримає електорат Зе, – це відсутність альтернативи.
От якщо ви вкажете електорату на нового месію, який скаже, що у нього є план, рейтинг Зеленського за рахунок легковірних почне перетікати до нового.
Далі йде аналіз можливих наступників: Кличко, Філатов, Зеркаль. Моя чуйка теж підсказує, що щось може вирости з партії мерів Кличка. Поживемо-побачимо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
По-четверте, маємо парадокс Зеленського. Його рішення стосовно ринку землі не підтримує понад 65% людей. Його рішення про співпрацю з МВФ не підтримує 55% людей. Його політику – не підтримують. Його – підтримують. Тому, що чесний хлопець у очах людей. Йому заважали "соросята", тепер олігархи, піндоси, МВФ, який, користуючись ситуацією, нав'язує нам щось. Ну, і не такі радники. Попав наш хлопець у погане місце і у погану компанію. Але молодець, тримається і думає про людей.
Тому коронавірус може вдарити по рейтингу кого завгодно. Але не Зеленського.
Ну, і нарешті чи не головний фактор, який тримає електорат Зе, – це відсутність альтернативи.
Всё гораздо проще. Высокий (относительно) рейтинг Зеленский базируется на очень высоком антирейтинге Порошенко. Они так психологически повязаны друг с другом со времён предвыборных битв, что в голове у большинства избирателей, которые сильно не долюбливают Петра, в голове стоит единственная альтернатива: Если я не люблю Порошенко, то я автоматически люблю Зеленского. Где-нибудь затихарился Порошенко из политики, и сразу бы рейтинг Зеленского тоже упал, не с кем плохим мозг избирателя бы уже не сравнивал Зеленского.
Зеленский и Порошенко - это как знаменитый дуэт был Тарапунька и Штепсель. Тарапунька умер, и Штепсель на фиг уже зрителю был нужен и мало интересен, потому что они интересны были на контрасте.
freeze написав:Если я не люблю Порошенко, то я автоматически люблю Зеленского. Где-нибудь затихарился Порошенко из политики, и сразу бы рейтинг Зеленского тоже упал, не с кем плохим мозг избирателя бы уже не сравнивал Зеленского.
Оце вже навряд. Рейтинг не може просто впасти, потрібна альтернатива для його перетікання, а її, поки що, немає. Піплу потрібна халява. Янукович обіцяв її взяти у РФ, Порошенко у ЄС, Зеленський забрати у корупціонерів. Що може пообіцяти наступний? В цьому головна проблема.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ППЦ полный! Кто его туда пустил? Да ещё и деньги платит????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.