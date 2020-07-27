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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6441644264436444>
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:28

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:30

  Вкладчик1234 написав:Кто смеялся с "Москвабада"?

Как обычно, с задержкой 5-10лет тенденции доходят и до Кийова:

В Киеве планируют возвести мечеть. Вопрос с местом строительства уже почти решен, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью «Интерфакс-Украина».

Он рассказал, что мусульманское сообщество обратилось к ним с просьбой построить мечеть в Киеве.

«Украина — это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество», — отметил дипломат.

По его словам, в настоящее время идет обсуждение дизайна мечети, а вопрос земли «в большей степени уже решен». После завершения этапа обсуждения дизайна, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения строительства.

«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», — подчеркнул Гюльдере.

Посол добавил, что мечеть хотят возвести в месте, расположенном в центре украинской столицы. Он заверил, что больше деталей этого плана появится в ближайшие месяцы.

почему нет? ислам - религия одного из коренных народов... ;)
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:40

Re: Політичні дискусії

После завершения акции под АП активисты отправились на улицу Грушевского 9А, где раньше жил Владимир Зеленский, а сейчас переехал на государственную дачу на территории резиденции Конча-Заспа. Там они намеревались предъявить свои требования к бывшим соседям, чтобы они ему передали все".
:D
цирк на дроті.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 01:47

  pesikot написав:Кстати, в опросах упоминаются и цифры по Портнову.
Но совершенно нет опроса по Медведчуку. Было бы интресно

Есть множество опросов, в которых фигурирует Медведчук.
Твердое второе место по антирейтингу после Порошенко
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 02:23

Replay
И всё же не пришли к консенсусу:
1. Отношения Государства и бизнеса?
Что первично? И зачем государству территория, экономика, производство, критические отрасля, население,...? И что с ним делать?(кроме, как им торговать хозяевам, или оббирать под любыми предлогами)
2. Для тех, кто исповедовал "политика есть результат концентрированного капитала", но результат неизбежно оказывался в тоталитаризме.
- И что такое "политика в Украине"
3. Наличие исполнительной власти и система "делания денег из воздуха"(а население и экономика уже не просто истощены - уничтожены грабежами и поборами).
Т.Е. коррупция, как элемент управления Государством не подходит - у царедвоцев реально отсутствует "инстинкт самосохранения" при чём по взрослому.
..............................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 28 лип, 2020 02:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 02:27

  freeze написав:Сегодня вышел новый опрос Рейтинга.

Рейтинги сравниваем с показателями президентских и парламентских выборов 2019 года.

Президентские рейтинги:
- Владимир Зеленский - 30,2% (за год -0,04%, по сути без изменений).
- Юрий Бойко - 14,4% (за год +2,73%)
- Петр Порошенко - 13,7% (за год -2,25%).
- Юлия Тимошенко - 9,1% (за год -4,3%).
- Игорь Смешко - 5,1% (за год -0,94%).
- Олег Ляшко — 3,9% (за год -1,58%).
- Владимир Гройсман — 3,1%.
- Анатолий Гриценко — 3% (-3,91%).
- Андрей Портнов — 2,3%.
- Олег Тягнибок — 2,2%.
- Дмитрий Разумков — 2,1%.
- Святослав Вакарчук — 1,6%.

По партиям:

- "Слуга Народа" — 27,8% (-15,3%).
- ОПЗЖ — 15,5% (+2,45%)
- "Евросолидарность" — 14,3% (+6,2%)
- Батькивщина — 10%(+1,82%)
- Радикальная партия Ляшко — 4%(-0,1%).
- "Сила и Честь" — 3,5% (-0,32%).
- Партия Шария — 3,4% (+1,17%).
- ВО "Свобода" — 3,3%(+1,15%).
- "Украинская стратегия" Гройсмана — 2,8%(+0,4%).
- "Голос" — 2,4%(-3,42%).

Что касается доверия политикам, показатели такие:

- Владимир Зеленский — 31% доверяет, 53% не доверяет;
- Владимир Гройсман — 27% доверяют, 63% не доверяют;
- Юрий Бойко — 23% доверяют, 57% не доверяет;
- Виталий Кличко — 22% доверяют, 67% не доверяет;
- Петр Порошенко — 18% доверяют, 76% не доверяют;
- Юлия Тимошенко — 20% доверяют, 74% не доверяют;
- Дмитрий Разумков — 21% доверяют, 43% не доверяют.

Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.

Всё же список стоило бы больше расширить - практически весь список уже по определению "неприемлемы"

"Нельзя по определению постоянно гадить в тарелку населению и ждать, что он уже, словно манну небесную воспринимает это."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:58

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.

Бобиренко чудово проаналізував, на чому тримається рейтинг Зеленського:
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/15/7251813/

По-четверте, маємо парадокс Зеленського. Його рішення стосовно ринку землі не підтримує понад 65% людей. Його рішення про співпрацю з МВФ не підтримує 55% людей. Його політику – не підтримують. Його – підтримують. Тому, що чесний хлопець у очах людей. Йому заважали "соросята", тепер олігархи, піндоси, МВФ, який, користуючись ситуацією, нав'язує нам щось. Ну, і не такі радники. Попав наш хлопець у погане місце і у погану компанію. Але молодець, тримається і думає про людей.

Тому коронавірус може вдарити по рейтингу кого завгодно. Але не Зеленського.

Ну, і нарешті чи не головний фактор, який тримає електорат Зе, – це відсутність альтернативи.

От якщо ви вкажете електорату на нового месію, який скаже, що у нього є план, рейтинг Зеленського за рахунок легковірних почне перетікати до нового.


Далі йде аналіз можливих наступників: Кличко, Філатов, Зеркаль.
Моя чуйка теж підсказує, що щось може вирости з партії мерів Кличка. Поживемо-побачимо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:28

  lapay написав:
  freeze написав:Как видим наиболее благоприятное отношение, хотя и со знаком минус к Зеленскому и Разумкову, наиболее неблагоприятно в обществе относятся к Петру Порошенко.

Бобиренко чудово проаналізував, на чому тримається рейтинг Зеленського:
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/05/15/7251813/

По-четверте, маємо парадокс Зеленського. Його рішення стосовно ринку землі не підтримує понад 65% людей. Його рішення про співпрацю з МВФ не підтримує 55% людей. Його політику – не підтримують. Його – підтримують. Тому, що чесний хлопець у очах людей. Йому заважали "соросята", тепер олігархи, піндоси, МВФ, який, користуючись ситуацією, нав'язує нам щось. Ну, і не такі радники. Попав наш хлопець у погане місце і у погану компанію. Але молодець, тримається і думає про людей.

Тому коронавірус може вдарити по рейтингу кого завгодно. Але не Зеленського.

Ну, і нарешті чи не головний фактор, який тримає електорат Зе, – це відсутність альтернативи.



Всё гораздо проще. Высокий (относительно) рейтинг Зеленский базируется на очень высоком антирейтинге Порошенко. Они так психологически повязаны друг с другом со времён предвыборных битв, что в голове у большинства избирателей, которые сильно не долюбливают Петра, в голове стоит единственная альтернатива: Если я не люблю Порошенко, то я автоматически люблю Зеленского.
Где-нибудь затихарился Порошенко из политики, и сразу бы рейтинг Зеленского тоже упал, не с кем плохим мозг избирателя бы уже не сравнивал Зеленского.

Зеленский и Порошенко - это как знаменитый дуэт был Тарапунька и Штепсель.
Тарапунька умер, и Штепсель на фиг уже зрителю был нужен и мало интересен, потому что они интересны были на контрасте.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:40

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Если я не люблю Порошенко, то я автоматически люблю Зеленского.
Где-нибудь затихарился Порошенко из политики, и сразу бы рейтинг Зеленского тоже упал, не с кем плохим мозг избирателя бы уже не сравнивал Зеленского.

Оце вже навряд. Рейтинг не може просто впасти, потрібна альтернатива для його перетікання, а її, поки що, немає.
Піплу потрібна халява. Янукович обіцяв її взяти у РФ, Порошенко у ЄС, Зеленський забрати у корупціонерів. Що може пообіцяти наступний? В цьому головна проблема.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:48

ППЦ полный!
Кто его туда пустил?
Да ещё и деньги платит????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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