Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Если я не люблю Порошенко, то я автоматически люблю Зеленского. Где-нибудь затихарился Порошенко из политики, и сразу бы рейтинг Зеленского тоже упал, не с кем плохим мозг избирателя бы уже не сравнивал Зеленского.
Оце вже навряд. Рейтинг не може просто впасти, потрібна альтернатива для його перетікання, а її, поки що, немає.
Не обязательно рейтинг должен от кого то забираться и плюсоваться к другому. Рейтинг легко может перелиться от кого-то в категорию - Все козлы.
freeze написав:Если я не люблю Порошенко, то я автоматически люблю Зеленского. Где-нибудь затихарился Порошенко из политики, и сразу бы рейтинг Зеленского тоже упал, не с кем плохим мозг избирателя бы уже не сравнивал Зеленского.
Оце вже навряд. Рейтинг не може просто впасти, потрібна альтернатива для його перетікання, а її, поки що, немає. Піплу потрібна халява. Янукович обіцяв її взяти у РФ, Порошенко у ЄС, Зеленський забрати у корупціонерів. Що може пообіцяти наступний? В цьому головна проблема.
ну вот с чего вы взяли, шо Піплу потрібна халява ? почему, например, не справедливость? народ 30лет терпит и на своём горбу построил благополучие ограниченного круга, паразитирующего на бюджете. почему именно халявы ?
freeze написав:Не обязательно рейтинг должен от кого то забираться и плюсоваться к другому. Рейтинг легко может перелиться от кого-то в категорию - Все козлы.
Ємність противсіхів кілька відсотків. Все зелене туди не влізе. Базовий рейтинг артиста Зеленського 20%, що вище від політиків. Порошенко підкосив скандал з Гладковськими, якщо щось подівне буде і з Зеленським, то і цей рубіж буде провалено. Непевно все з майбутніми кандидатами, непевно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
19yuriy91 написав:ну вот с чего вы взяли, шо Піплу потрібна халява ? почему, например, не справедливость? народ 30лет терпит и на своём горбу построил благополучие ограниченного круга, паразитирующего на бюджете. почему именно халявы ?
Достатньо проаналізувати бажання пересічних, в першу чергу тарифні. Про безрозмірний бюджет, який безбожно пиляють, теж відображення халявних прагнень. Ми бідні, бо дурні, а не тому що коломойські чи ахметови собі будують хатинки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
19yuriy91 написав:ну вот с чего вы взяли, шо Піплу потрібна халява ? почему, например, не справедливость? народ 30лет терпит и на своём горбу построил благополучие ограниченного круга, паразитирующего на бюджете. почему именно халявы ?
Достатньо проаналізувати бажання пересічних, в першу чергу тарифні. Про безрозмірний бюджет, який безбожно пиляють, теж відображення халявних прагнень. Ми бідні, бо дурні, а не тому що коломойські чи ахметови собі будують хатинки.
28.07.20 15:08 Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ"Укртатнафта", входящая в орбиту интересов бизнесмена Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлины на импорт нефтепродуктов, и на этот раз она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:ну вот с чего вы взяли, шо Піплу потрібна халява ? почему, например, не справедливость? народ 30лет терпит и на своём горбу построил благополучие ограниченного круга, паразитирующего на бюджете. почему именно халявы ?
Достатньо проаналізувати бажання пересічних, в першу чергу тарифні. Про безрозмірний бюджет, який безбожно пиляють, теж відображення халявних прагнень. Ми бідні, бо дурні, а не тому що коломойські чи ахметови собі будують хатинки.
это не ответ что вабще такое халява? вабще не платить ничего? когда нам заявляют, что тариф на зл.эн. самый низкий среди стран еэс - это тогда что? и на основании чего вывод - Про безрозмірний бюджет, який безбожно пиляють, теж відображення халявних прагнень.????? это что, секрет, что многие "успешные" бизнесы у нас основаны на распиле(дотациях и тд) бюджета.
кароче, по вашему выхода нет - тому що Ми бідні, бо дурні. замкнутый круг.
19yuriy91 написав:это не ответ что вабще такое халява? вабще не платить ничего? когда нам заявляют, что тариф на зл.эн. самый низкий среди стран еэс - это тогда что? и на основании чего вывод - Про безрозмірний бюджет, який безбожно пиляють, теж відображення халявних прагнень.????? это что, секрет, что многие "успешные" бизнесы у нас основаны на распиле(дотациях и тд) бюджета.
кароче, по вашему выхода нет - тому що Ми бідні, бо дурні. замкнутый круг.
Халява - це коли за мене нехай платять інші. За халявний газ бюджет, за халявну електроенергію промислові споживачі, і так далі. Не обов'язково сто відсотків. Вихід в тому, щоб не було рівніших, біля бюджетного корита, але це досягається в тому, щоб втілювати європейські закони і суди, а не замінити блакитних свиней на шоколадних чи зелених, хоч останні і добрались до корита на клятвених обіцянках, що вони вже точно не свині. До речі, шоколадні європейські закони приймали, а зелені гальмують цей процес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.