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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6442644364446445
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:03

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:помню шоколадні європейські закони и их выполнение, одна корчачка чего стоила.

Зелені вже давно всіх замінили на своїх, деяких по кілька разів. Це їх головна рехворма, що видно по наповненню бюджета.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:08


Осталось дать приказ на отступление.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 28 лип, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:12

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:помню шоколадні європейські закони и их выполнение, одна корчачка чего стоила.

Зелені вже давно всіх замінили на своїх, деяких по кілька разів. Це їх головна рехворма, що видно по наповненню бюджета.


а я их и не хвалю, не надо про рошена-реформатора
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:18

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:а я их и не хвалю, не надо про рошена-реформатора

Ну чекайте месію з чарівною паличкою, раз зелені нічому не навчили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:28

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:а я их и не хвалю, не надо про рошена-реформатора

Ну чекайте месію з чарівною паличкою, раз зелені нічому не навчили.


не надо тока тут советов, не страна саветов, обойдусь.
и дартаньяна с себя строить.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:36

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Рейтинг легко может перелиться от кого-то в категорию - Все козлы.

Это так, но на выборах такой графы нет, и приходится что-то выбирать из того, что есть

Или вообще не ходить на выборы.
Или уехать из страны.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:14

Ітогі подвєдьом. 2020-07-28

Ітогі подвєдьом. 2020-07-28

1) У Зеленского прокомментировали единичные обстрелы на Донбассе во время перемирия
"Они не несут системный характер, прекращения огня работает. Хотя это сложный процесс", – цитируют ОП в издании.

Прекращение огня - это когда вообще не стреляют.
А не делают вид, мол, обстрелы несущественные

2) В центре Киева состоялась акция протеста против капитуляции на Донбассе (фоторепортаж, видео)
Среди таких требований - остановить разоружения на передовой, отменить указ о запрете открывать огонь в ответ, начать расследование за госизмену из-за перемирия на Донбассе против Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Тарана, главы ВСУ Хомчака и прочее.

На митинге против перемирия на Донбассе зачитали требования к Зеленскому

3) Вице-премьер Резников рассказал, почему РФ согласилась на перемирие на Донбассе
Россия ежегодно тратит на ведение войны на Донбассе около $5 млрд в год
...
По его словам, РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война длится уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований.

Если б это было причиной, РФ давно бы ушла с Донбасса и Крыма

Украина хочет возврата России в СЦКК на Донбассе, чтобы ускорить деэскалацию - Резников
WTF ???

В Кремле назвали условие для возврата России в СЦКК на Донбассе
А вот РФ уже ставит условия.
Вот так и дальше будет. Украина в роли просящей, РФ будет размышлять - удовлетворить просьбу или нет.
Всё то, чего добилась РФ

Ви зробили це разом

4) Кучма выходит из переговорной группы по Донбассу

СМИ назвали причину выхода Кучмы из переговоров по Донбассу
в связи с преклонным возрастом.

То есть, когда Кучму назначали туда, он был молод, красив, энергичен ?
"мавр сделал своё дело, мавр может уходить" - ВСУ связаны по рукам и ногам и ослеплены

5) Перемирие на Донбассе: политолог сравнил действия Украины с тактикой Израиля по Палестине
Мы используем тактику, которую использует Израиль по отношению к Палестине в течение многих лет – одной рукой мы укрепляем обороноспособность, но с другой стороны ведем переговоры. Другого варианта за шесть лет никто предложить не смог", - заявил Бузаров.

То, что давно предлагали "порохоботы" на этом форуме сейчас оказывается - правильная тактика.
Только я что-то не припомню, чтобы руководство Израиля запрещало какие-то действия израильской армии, в частности, проводить разведку

6) В Раду внесли постановление об отставке Степанова, подписали почти 100 нардепов

Степанов сказал, кто блокирует повышение зарплат медикам
Глава Минздрава уточнил, что НСЗУ до сих пор не заключила договоры о повышении тарифов на экстренную медицинскую помощь с медицинскими учреждениями.

То есть, Бубочка пообещал, а реальность совершенно иная.
Но виноват не Бубочка, а реальность

7) Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны
Кабинет Министров не обсуждает с Национальным банком вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.

Так, стопэ! За рыночный курс валюты и был снят Смолий.
Бубочка глуп и туп и действует как описано в моей ссылке на вечернее чтиво

За 10 лет существования второго уровня пенсионной реформы пенсия могла бы быть больше в среднем на 17% - Третьякова
Так, за счет средств, накопленных за последние 10 лет от введения второго уровня пенсионной системы, можно было бы увеличить размер сегодняшних пенсионных выплат в среднем на 17%

Накопительная пенсионная система, когда конкретный человек копит деньги на свою пенсию. Эти деньги не могут выплачиваться другим действующим пенсионерам.
Это низкое качество сама проболталась, чтобы накопительной системы не будет, будет дерибан

8) Стерненко заявляет, что дело против него и Шеремета сфабриковали одни и те же следователи
что у обоих были одни и те же следователи: Соцкий, Гуменюк, Шеремета, Катынский, Подоляк, Бирко, Лучинская.

PS. Вечернее чтиво
Управленческая культура Зеленского и выводы на будущее
ми можемо класифікувати культуру політичної верхівки як "червону" (її ще називають клановою). Так називається культура, де в центрі стоїть лідер, що практикує мікроменеджмент (бажання все взяти під особистий контроль) і нічого не делегує
...
Найвищий комфорт має "червоний" лідер серед кумів, друзів та родичів, де ніхто не буде йому заперечувати, а він більш-менш упевнений у своїй здатності їх контролювати та в їхній лояльності.
...
Типові риси "червоної" організації — постійне "пожежогасіння" та безліч починань із великою помпою, жодне з яких не доводиться до кінця
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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