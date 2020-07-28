Додано: Вів 28 лип, 2020 18:14

"Они не несут системный характер, прекращения огня работает. Хотя это сложный процесс", – цитируют ОП в издании.

Среди таких требований - остановить разоружения на передовой, отменить указ о запрете открывать огонь в ответ, начать расследование за госизмену из-за перемирия на Донбассе против Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Тарана, главы ВСУ Хомчака и прочее.

Россия ежегодно тратит на ведение войны на Донбассе около $5 млрд в год

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По его словам, РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война длится уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований.

в связи с преклонным возрастом.

Мы используем тактику, которую использует Израиль по отношению к Палестине в течение многих лет – одной рукой мы укрепляем обороноспособность, но с другой стороны ведем переговоры. Другого варианта за шесть лет никто предложить не смог", - заявил Бузаров.

Глава Минздрава уточнил, что НСЗУ до сих пор не заключила договоры о повышении тарифов на экстренную медицинскую помощь с медицинскими учреждениями.

Кабинет Министров не обсуждает с Национальным банком вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.

Так, за счет средств, накопленных за последние 10 лет от введения второго уровня пенсионной системы, можно было бы увеличить размер сегодняшних пенсионных выплат в среднем на 17%

что у обоих были одни и те же следователи: Соцкий, Гуменюк, Шеремета, Катынский, Подоляк, Бирко, Лучинская.

ми можемо класифікувати культуру політичної верхівки як "червону" (її ще називають клановою). Так називається культура, де в центрі стоїть лідер, що практикує мікроменеджмент (бажання все взяти під особистий контроль) і нічого не делегує

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Найвищий комфорт має "червоний" лідер серед кумів, друзів та родичів, де ніхто не буде йому заперечувати, а він більш-менш упевнений у своїй здатності їх контролювати та в їхній лояльності.

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Типові риси "червоної" організації — постійне "пожежогасіння" та безліч починань із великою помпою, жодне з яких не доводиться до кінця



Ітогі подвєдьом. 2020-07-28Прекращение огня - это когда вообще не стреляют.А не делают вид, мол, обстрелы несущественныеЕсли б это было причиной, РФ давно бы ушла с Донбасса и КрымаWTF ???А вот РФ уже ставит условия.Вот так и дальше будет. Украина в роли просящей, РФ будет размышлять - удовлетворить просьбу или нет.Всё то, чего добилась РФВи зробили це разомТо есть, когда Кучму назначали туда, он был молод, красив, энергичен ?"мавр сделал своё дело, мавр может уходить" - ВСУ связаны по рукам и ногам и ослепленыТо, что давно предлагали "порохоботы" на этом форуме сейчас оказывается - правильная тактика.Только я что-то не припомню, чтобы руководство Израиля запрещало какие-то действия израильской армии, в частности, проводить разведкуТо есть, Бубочка пообещал, а реальность совершенно иная.Но виноват не Бубочка, а реальностьТак, стопэ! За рыночный курс валюты и был снят Смолий.Бубочка глуп и туп и действует как описано в моей ссылке на вечернее чтивоНакопительная пенсионная система, когда конкретный человек копит деньги на свою пенсию. Эти деньги не могут выплачиваться другим действующим пенсионерам.Это низкое качество сама проболталась, чтобы накопительной системы не будет, будет дерибанPS. Вечернее чтиво