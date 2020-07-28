Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Среди таких требований - остановить разоружения на передовой, отменить указ о запрете открывать огонь в ответ, начать расследование за госизмену из-за перемирия на Донбассе против Андрея Ермака, Руслана Демченко, министра обороны Тарана, главы ВСУ Хомчака и прочее.
Россия ежегодно тратит на ведение войны на Донбассе около $5 млрд в год ... По его словам, РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война длится уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований.
Если б это было причиной, РФ давно бы ушла с Донбасса и Крыма
Мы используем тактику, которую использует Израиль по отношению к Палестине в течение многих лет – одной рукой мы укрепляем обороноспособность, но с другой стороны ведем переговоры. Другого варианта за шесть лет никто предложить не смог", - заявил Бузаров.
То, что давно предлагали "порохоботы" на этом форуме сейчас оказывается - правильная тактика. Только я что-то не припомню, чтобы руководство Израиля запрещало какие-то действия израильской армии, в частности, проводить разведку
Так, за счет средств, накопленных за последние 10 лет от введения второго уровня пенсионной системы, можно было бы увеличить размер сегодняшних пенсионных выплат в среднем на 17%
Накопительная пенсионная система, когда конкретный человек копит деньги на свою пенсию. Эти деньги не могут выплачиваться другим действующим пенсионерам. Это низкое качество сама проболталась, чтобы накопительной системы не будет, будет дерибан
ми можемо класифікувати культуру політичної верхівки як "червону" (її ще називають клановою). Так називається культура, де в центрі стоїть лідер, що практикує мікроменеджмент (бажання все взяти під особистий контроль) і нічого не делегує ... Найвищий комфорт має "червоний" лідер серед кумів, друзів та родичів, де ніхто не буде йому заперечувати, а він більш-менш упевнений у своїй здатності їх контролювати та в їхній лояльності. ... Типові риси "червоної" організації — постійне "пожежогасіння" та безліч починань із великою помпою, жодне з яких не доводиться до кінця
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой