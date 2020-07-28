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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6443644464456446
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:47

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:а я их и не хвалю, не надо про рошена-реформатора

Ну чекайте месію з чарівною паличкою, раз зелені нічому не навчили.


не надо тока тут советов, не страна саветов, обойдусь.
и дартаньяна с себя строить.

Вот типичный представитель тех, кто голосовал за зелёных.

Он уже понимает, что сделал огромную глупость, поверив пустым обещаниям Бубочки.
Но никогда не будет готов признать свою ошибку. ни-ког-да
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:05

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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:05

  pesikot написав:Вот типичный представитель тех, кто голосовал за зелёных.

Он уже понимает, что сделал огромную глупость, поверив пустым обещаниям Бубочки.
Но никогда не будет готов признать свою ошибку. ни-ког-да


всё то ты знаешь - и кто под каким ником, и кто за кого голосовал, и кто самый шоколадно-сладенький през.
с такими талантами и пропадаешь....
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:30

Известный адвокат Максим Могильницкий заявляет, что дело по избиению студентов на Майдане потеряли.

По словам адвоката Могильницкого, вместо утерянных материалов в ЕРДР спустя 2 года подопечные Сергея Горбатюка внесли дело-дублер и сейчас их последователи в ГБР пытаются им оперировать. Адвокат по этому поводу написал в сврем facebook следующее:

«Все мы помним то событие 2013-го года, что изменило облик Украины. Это, конечно же, «звіряче побиття студентів». Именно это событие положило начало тому, что никак не заканчивается. И, казалось бы, расследование данного факта является первоочередной задачей для наших правоохранительных органов и государства в целом. Здесь и начинаются чудеса. Потому, что материалы уголовного производства по факту разгона так называемых студентов…утеряны. Да-да, вы прочитали верно. Архиважное дело, которое расследовалось с невиданным доселе остервенением, просто взяло и потерялось. Как? Да вот как-то так. Может завалилось куда, а может и мыши им закусили».

По информации Могильницкого, соответствующее уголовное производство зарегистрировали тридцатого ноября 2013-го. То есть сразу после известных событий. Тогда же началось расследование.

Для установления истины следовало допросить участников и очевидцев, провести очные ставки, провести осмотр места происшествия, установить организаторов митинга и цели, поставленные митингующими. А еще нужно было получить всевозможные записи и документы, регламентирующие действия силовиков, провести следственные эксперименты и судебно-медицинские экспертизы. В конце концов, необходимо было проверить лиц, получивших власть, на причастность к тем событиям...

Это лишь минимальный перечень действий, которыми по логике вещей должны были заниматься следователи. Собранные доказательства сшили бы в десятки томов уголовного производства.

«... А потом эта «библиотека» просто испарилась. Нет ее. Факт сей зафиксирован в результате служебного расследования и подтвержден Генеральной прокуратурой в ответах на адвокатские запросы АО «Могильницкий и партнеры». Мы, конечно же, пытались расшевелить вечно сонных подопечных Горбатюка, дабы те пришли в себя и отыскали утерянные материалы. А если не материалы, то хотя бы виновных в потере дел. Нашли и привлекли к уголовной ответственности. Наши многочисленные запросы и ходатайства намекнули затейникам из ГПУ, что следы лучше поскорее замести. Дабы скрыть утерю уголовного дела, они внесли ведомости в ЕРДР и создали в 2015-м году дело-дублер. Напомню, что в 2015-м сроки расследования первоначального дела уже истекли. То есть момент упущен, а доказательства, собранные в потерянном деле, восстановить уже невозможно", - заявляет адвокат.

По мнению Могильницкого, исключительно для галочки Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту утраты материалов дела.

Зарегистрировали и сразу закрыли за отсутствием состава преступления. Адвокат считает, что все эти утери и фальсификации – попытка вывести из-под удара истинных виновников и бенефициаров событий на Майдане.

https://t.me/stranaua/6685
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:36

Вкладчик1234
"Форумчанин року" питается с инфо-помоек.

Говоришь ему: - не жри г***о.
А всё равно, жрёт и чавкает от удовольствия
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 лип, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:37

  19yuriy91 написав:всё то ты знаешь - и кто под каким ником, и кто за кого голосовал, и кто самый шоколадно-сладенький през.
с такими талантами и пропадаешь....

Что, бетоныч, всё ещё не признал свою ошибку ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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