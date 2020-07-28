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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6443644464456446 Додано: Вів 28 лип, 2020 18:47 19yuriy91 написав: lapay написав: 19yuriy91 написав: а я их и не хвалю, не надо про рошена-реформатора а я их и не хвалю, не надо про рошена-реформатора

Ну чекайте месію з чарівною паличкою, раз зелені нічому не навчили. Ну чекайте месію з чарівною паличкою, раз зелені нічому не навчили.



не надо тока тут советов, не страна саветов, обойдусь.

и дартаньяна с себя строить. не надо тока тут советов, не страна саветов, обойдусь.и дартаньяна с себя строить.

Вот типичный представитель тех, кто голосовал за зелёных.



Он уже понимает, что сделал огромную глупость, поверив пустым обещаниям Бубочки.

Но никогда не будет готов признать свою ошибку. ни-ког-да Вот типичный представитель тех, кто голосовал за зелёных.Он уже понимает, что сделал огромную глупость, поверив пустым обещаниям Бубочки.Но никогда не будет готов признать свою ошибку. ни-ког-да "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4964 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 19:05 Аlександр Повідомлень: 3503 З нами з: 10.04.08 Подякував: 118 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 19:05 pesikot написав: Вот типичный представитель тех, кто голосовал за зелёных.



Он уже понимает, что сделал огромную глупость, поверив пустым обещаниям Бубочки.

Но никогда не будет готов признать свою ошибку. ни-ког-да Вот типичный представитель тех, кто голосовал за зелёных.Он уже понимает, что сделал огромную глупость, поверив пустым обещаниям Бубочки.Но никогда не будет готов признать свою ошибку. ни-ког-да



всё то ты знаешь - и кто под каким ником, и кто за кого голосовал, и кто самый шоколадно-сладенький през.

с такими талантами и пропадаешь.... всё то ты знаешь - и кто под каким ником, и кто за кого голосовал, и кто самый шоколадно-сладенький през.с такими талантами и пропадаешь.... 19yuriy91 Повідомлень: 2920 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 19:30 Известный адвокат Максим Могильницкий заявляет, что дело по избиению студентов на Майдане потеряли.



По словам адвоката Могильницкого, вместо утерянных материалов в ЕРДР спустя 2 года подопечные Сергея Горбатюка внесли дело-дублер и сейчас их последователи в ГБР пытаются им оперировать. Адвокат по этому поводу написал в сврем facebook следующее:



«Все мы помним то событие 2013-го года, что изменило облик Украины. Это, конечно же, «звіряче побиття студентів». Именно это событие положило начало тому, что никак не заканчивается. И, казалось бы, расследование данного факта является первоочередной задачей для наших правоохранительных органов и государства в целом. Здесь и начинаются чудеса. Потому, что материалы уголовного производства по факту разгона так называемых студентов…утеряны. Да-да, вы прочитали верно. Архиважное дело, которое расследовалось с невиданным доселе остервенением, просто взяло и потерялось. Как? Да вот как-то так. Может завалилось куда, а может и мыши им закусили».



По информации Могильницкого, соответствующее уголовное производство зарегистрировали тридцатого ноября 2013-го. То есть сразу после известных событий. Тогда же началось расследование.



Для установления истины следовало допросить участников и очевидцев, провести очные ставки, провести осмотр места происшествия, установить организаторов митинга и цели, поставленные митингующими. А еще нужно было получить всевозможные записи и документы, регламентирующие действия силовиков, провести следственные эксперименты и судебно-медицинские экспертизы. В конце концов, необходимо было проверить лиц, получивших власть, на причастность к тем событиям...



Это лишь минимальный перечень действий, которыми по логике вещей должны были заниматься следователи. Собранные доказательства сшили бы в десятки томов уголовного производства.



«... А потом эта «библиотека» просто испарилась. Нет ее. Факт сей зафиксирован в результате служебного расследования и подтвержден Генеральной прокуратурой в ответах на адвокатские запросы АО «Могильницкий и партнеры». Мы, конечно же, пытались расшевелить вечно сонных подопечных Горбатюка, дабы те пришли в себя и отыскали утерянные материалы. А если не материалы, то хотя бы виновных в потере дел. Нашли и привлекли к уголовной ответственности. Наши многочисленные запросы и ходатайства намекнули затейникам из ГПУ, что следы лучше поскорее замести. Дабы скрыть утерю уголовного дела, они внесли ведомости в ЕРДР и создали в 2015-м году дело-дублер. Напомню, что в 2015-м сроки расследования первоначального дела уже истекли. То есть момент упущен, а доказательства, собранные в потерянном деле, восстановить уже невозможно", - заявляет адвокат.



По мнению Могильницкого, исключительно для галочки Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту утраты материалов дела.



Зарегистрировали и сразу закрыли за отсутствием состава преступления. Адвокат считает, что все эти утери и фальсификации – попытка вывести из-под удара истинных виновников и бенефициаров событий на Майдане.

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Форумчанин року Повідомлень: 12075 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7028 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 19:36 Вкладчик1234

"Форумчанин року" питается с инфо-помоек.



Говоришь ему: - не жри г***о.

А всё равно, жрёт и чавкает от удовольствия Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 лип, 2020 19:40, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4964 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 19:37 19yuriy91 написав: всё то ты знаешь - и кто под каким ником, и кто за кого голосовал, и кто самый шоколадно-сладенький през.

с такими талантами и пропадаешь.... всё то ты знаешь - и кто под каким ником, и кто за кого голосовал, и кто самый шоколадно-сладенький през.с такими талантами и пропадаешь....

Что, бетоныч, всё ещё не признал свою ошибку ? Что, бетоныч, всё ещё не признал свою ошибку ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4964 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 20:55 Вкладчик1234 написав: По мнению Могильницкого, исключительно для галочки Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту утраты материалов дела.



Зарегистрировали и сразу закрыли за отсутствием состава преступления. Адвокат считает, что все эти утери и фальсификации – попытка вывести из-под удара истинных виновников и бенефициаров событий на Майдане.

https://t.me/stranaua/6685 По мнению Могильницкого, исключительно для галочки Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту утраты материалов дела.Зарегистрировали и сразу закрыли за отсутствием состава преступления. Адвокат считает, что все эти утери и фальсификации – попытка вывести из-под удара истинных виновников и бенефициаров событий на Майдане.

- "Утеряны материалы" - это стандартная процедура, не только в Судах, но и прокуратуре.

Когда за ликвидацию "Дела" уже оплачено. - "Утеряны материалы" - это стандартная процедура, не только в Судах, но и прокуратуре.Когда за ликвидацию "Дела" уже оплачено. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8319 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 20:58 Schmit написав: Осталось дать приказ на отступление. Осталось дать приказ на отступление.

Вы опоздали!

- Это называется "Разведение"!

пример под Золотым в руку. Вы опоздали!- Это называется "Разведение"!пример под Золотым в руку. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8319 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6443644464456446 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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