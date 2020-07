Додано: Вів 28 лип, 2020 21:59

pesikot написав: Вот типичный представитель тех, кто голосовал за зелёных.

Он уже понимает, что сделал огромную глупость, поверив пустым обещаниям Бубочки.

"На злобу дня":

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell