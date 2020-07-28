Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Второй тур это и есть битва антирейтингов. Наглядный пример был у нас в апреле прошлого года, когда Зеленский набрал в первом туре всего 30 процентов, зато во втором туре, благодаря антирейтингу Порошенко, набрал 73 %.
Бойко чи Медведчук програють всім, навіть Порошенку чи Стерненку. Антирейтинг впливає на битву політиків одного зовнішнього вектору. Зеленській, як і Порошенко, декларував ЄС, а не ТС.
Мы говорим о втором туре. Медведчук со Стерненко или Порошенко - это всего лишь гипотетическая теория. С направлением векторов всё решается в первом туре, собственно он для этого и предназначен.
freeze написав:Мы говорим о втором туре. Медведчук со Стерненко или Порошенко - это всего лишь гипотетическая теория. С направлением векторов всё решается в первом туре, собственно он для этого и предназначен.
Гіпотетично, Зеленській, як чесний і відповідальний ( ) політик, не буде балотуватись другий раз, тому пара Бойко-Порошенко, у другому турі, наразі, цілком реальна, якщо не буде нового альтернативного фейса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Зе виграв тому що навішав лапші народу, зокрема своїм серіалом. Антирейтинг По - це аксіома української політики. Аналогічний анитирейтинг був і в Ющенка і в Яника. Скільки можна цю тему обговорювати? Очевидно, що антирейтинг Зе буде 73+ в кінці його сроку.