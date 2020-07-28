Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Второй тур это и есть битва антирейтингов. Наглядный пример был у нас в апреле прошлого года, когда Зеленский набрал в первом туре всего 30 процентов, зато во втором туре, благодаря антирейтингу Порошенко, набрал 73 %.
Бойко чи Медведчук програють всім, навіть Порошенку чи Стерненку. Антирейтинг впливає на битву політиків одного зовнішнього вектору. Зеленській, як і Порошенко, декларував ЄС, а не ТС.
Мы говорим о втором туре. Медведчук со Стерненко или Порошенко - это всего лишь гипотетическая теория. С направлением векторов всё решается в первом туре, собственно он для этого и предназначен.
freeze написав:Мы говорим о втором туре. Медведчук со Стерненко или Порошенко - это всего лишь гипотетическая теория. С направлением векторов всё решается в первом туре, собственно он для этого и предназначен.
Гіпотетично, Зеленській, як чесний і відповідальний ( ) політик, не буде балотуватись другий раз, тому пара Бойко-Порошенко, у другому турі, наразі, цілком реальна, якщо не буде нового альтернативного фейса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Зе виграв тому що навішав лапші народу, зокрема своїм серіалом. Антирейтинг По - це аксіома української політики. Аналогічний анитирейтинг був і в Ющенка і в Яника. Скільки можна цю тему обговорювати? Очевидно, що антирейтинг Зе буде 73+ в кінці його сроку.
Как и перед президентскими выборами, так и сейчас предлагаю рассмотреть реальные перспективы именно тех кандидатов, на которых можно делать ставку в плане "решения критических вопросов" уничтожающих Государство Украина.(Верховного Главнокомандующего, и т.д.) Еже с ними и политические проекты. Согласно опубликованного списка по рейтингу: 1. - Игорь Смешко - 5,1% 2. - Анатолий Гриценко — 3% 3. - Дмитрий Анатольевич Ярош -?% Отсюда - реальные пути решения, политические проекты, как инструмент воплощения обещаний избирателю, и т.д.
- Это реально?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Гіпотетично, Зеленській, як чесний і відповідальний ( ) політик, не буде балотуватись другий раз, тому пара Бойко-Порошенко, у другому турі, наразі, цілком реальна, якщо не буде нового альтернативного фейса.
Я думаю після того як народ остаточно розчарується в Зе, народ буде голосувати за політика диктаторського типу. Типу "сильного" політика, який "наведе порядок". Я бачу такого політика в Авакові. Тим більше на відміну від Бойка за нього може проголосувати і центральна Україна. Не розумію чому цей форум не розглядає Авакова як претендента №1 на посаду президента.