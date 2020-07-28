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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6445644664476448>
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:37

  lapay написав:
  freeze написав:Второй тур это и есть битва антирейтингов.
Наглядный пример был у нас в апреле прошлого года, когда Зеленский набрал в первом туре всего 30 процентов, зато во втором туре, благодаря антирейтингу Порошенко, набрал 73 %.

Бойко чи Медведчук програють всім, навіть Порошенку чи Стерненку. Антирейтинг впливає на битву політиків одного зовнішнього вектору. Зеленській, як і Порошенко, декларував ЄС, а не ТС.


Мы говорим о втором туре.
Медведчук со Стерненко или Порошенко - это всего лишь гипотетическая теория.
С направлением векторов всё решается в первом туре, собственно он для этого и предназначен.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:53

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Мы говорим о втором туре.
Медведчук со Стерненко или Порошенко - это всего лишь гипотетическая теория.
С направлением векторов всё решается в первом туре, собственно он для этого и предназначен.

Гіпотетично, Зеленській, як чесний і відповідальний ( :mrgreen: ) політик, не буде балотуватись другий раз, тому пара Бойко-Порошенко, у другому турі, наразі, цілком реальна, якщо не буде нового альтернативного фейса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:27

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:07

Зе виграв тому що навішав лапші народу, зокрема своїм серіалом.
Антирейтинг По - це аксіома української політики. Аналогічний анитирейтинг був і в Ющенка і в Яника.
Скільки можна цю тему обговорювати?
Очевидно, що антирейтинг Зе буде 73+ в кінці його сроку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:10

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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:18

  lapay написав:Гіпотетично, Зеленській, як чесний і відповідальний ( :mrgreen: ) політик, не буде балотуватись другий раз, тому пара Бойко-Порошенко, у другому турі, наразі, цілком реальна, якщо не буде нового альтернативного фейса.

Я думаю після того як народ остаточно розчарується в Зе, народ буде голосувати за політика диктаторського типу. Типу "сильного" політика, який "наведе порядок".
Я бачу такого політика в Авакові. Тим більше на відміну від Бойка за нього може проголосувати і центральна Україна. Не розумію чому цей форум не розглядає Авакова як претендента №1 на посаду президента.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:28

  andrijk777 написав:Не розумію чому цей форум не розглядає Авакова як претендента №1 на посаду президента.


Смеётесь что ли, у этого претендента N 1 антирейтинг 77 процентов, доверяют ему 13 процентов, куда он может рассматриваться ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:32

  Kudrjavuy написав:1. - Игорь Смешко - 5,1%
2. - Анатолий Гриценко — 3%
3. - Дмитрий Анатольевич Ярош -?%
Отсюда - реальные пути решения, политические проекты, как инструмент воплощения обещаний избирателю, и т.д.

- Это реально?


С Ярошем это вряд ли. У нас всё-таки большинство поддерживает движение на Запад, а Ярош типичный антиглобалист, и ЕС он не очень любит.
Гриценко уже получил на лбу тавро - Неудачник, уже всё, татуировки такие не смываются.
Смешко вроде бы в адеквате, но у него совсем нет харизмы, такие у нас не побеждают.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:46

Re: Політичні дискусії

Медведчук. Как после Ющенко. Уже это писала. Цифры у него растут, а тут еще Кравчук подписан к Минску. Одно к одному.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:59

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Я думаю після того як народ остаточно розчарується в Зе, народ буде голосувати за політика диктаторського типу. Типу "сильного" політика, який "наведе порядок".
Я бачу такого політика в Авакові. Тим більше на відміну від Бойка за нього може проголосувати і центральна Україна. Не розумію чому цей форум не розглядає Авакова як претендента №1 на посаду президента.

Навряд. В нас кожні вибори - щеплення пересічних. Ющенко - щеплення від тих, хто не хоче нічого змінювати, Янукович від сильної руки, Порошенко від старих, яких тримає бекграунд, Зеленський від чесних непрофесіоналів.
Портрет того, хто може обігнути ці червоні прапорці: молодий, з політичним досвідом, з чітким планом дій, з підтримкою Заходу, без значного антирейтинга. Хто саме, поки що можна тільки гадати, імхо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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