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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:03
freeze написав: Kudrjavuy написав:
1. - Игорь Смешко - 5,1%
2. - Анатолий Гриценко — 3%
3. - Дмитрий Анатольевич Ярош -?%
Отсюда - реальные пути решения, политические проекты, как инструмент воплощения обещаний избирателю, и т.д.
- Это реально?
С Ярошем это вряд ли. У нас всё-таки большинство поддерживает движение на Запад, а Ярош типичный антиглобалист, и ЕС он не очень любит.
Всё же - это единый, кто реально способен восстановить внутреннюю ситуацию.
Кроме того, на 100% отвечающий требованиям к претенденту, как на Западе Украины, так и до 70% на Востоке. Реальный соискатель интеграции в ЕС "Украины".
- Официально претендент, против которого ВСЕ потрошащие Украину, как внутри, так и из-вне.
freeze написав:
Гриценко уже получил на лбу тавро - Неудачник, уже всё, татуировки такие не смываются.
- Единственный "Политик" - при чём без "платных гречкосеев" или "гречкозасевателей"
- в своих СМИ они могут повесить любой ярлык.
Именно, как опытный элемент системы за многие годы политического истеблишмента Украины. Со своими плюсами и недостатками, но не замешанный в громких делах о коррупции, но имеющий много отрицательного отношения к нему, как элементу системы.
freeze написав:
Смешко вроде бы в адеквате, но у него совсем нет харизмы, такие у нас не побеждают.
Как раз реальный исполнитель имеющий опыт работы в системе.
с "харизмой" - "там" не бывает по определению(или Вы просто не представляете, о чём речь).
- Именно в данном случае есть большой коррупционный риск именно в части исполнительной власти на местах, в случае реализации предвыборных обещаний.
По причине, что опора будет на существующие кадры.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:12
По результатам опроса центра им. Драгоманова, среди кандидатов в мэры Одессы лидирует Труханов (22,49% ), на втором месте Кивалов (18,34%), на третьем - «слуга народа» Леонов (10,37%), затем Скорик от ОПЗЖ (7,52%) и Саакашвили (6,27%).
А в горсовет проходят следующие партии:
«Слуга народа» (27,33%)
ОПЗЖ (15,27%)
«Доверяй делам» Труханова (15,15%) «Морская партия» Кивалова (10,28 %) Партия Шария (5,9%)
«Батькивщина» (5,8%)
«Европейская солидарность» (5,64%)
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:16
lapay написав: andrijk777 написав:
Я думаю після того як народ остаточно розчарується в Зе, народ буде голосувати за політика диктаторського типу. Типу "сильного" політика, який "наведе порядок".
Я бачу такого політика в Авакові. Тим більше на відміну від Бойка за нього може проголосувати і центральна Україна. Не розумію чому цей форум не розглядає Авакова як претендента №1 на посаду президента.
Навряд. В нас кожні вибори - щеплення пересічних. Ющенко - щеплення від тих, хто не хоче нічого змінювати, Янукович від сильної руки, Порошенко від старих, яких тримає бекграунд, Зеленський від чесних непрофесіоналів.
Портрет того, хто може обігнути ці червоні прапорці: молодий, з політичним досвідом, з чітким планом дій, з підтримкою Заходу, без значного антирейтинга
. Хто саме, поки що можна тільки гадати, імхо.
Это идеальный портрет. Общество еще не созрело. Но и к поддержке Запада нужна внутрення поддержка, которая невозможна без коалиции. А к этому не готова "илита". Каждый сам себя царем видит.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:19
freeze написав:
По результатам опроса центра им. Драгоманова, среди кандидатов в мэры Одессы лидирует Труханов (22,49% ), на втором месте Кивалов (18,34%), на третьем - «слуга народа» Леонов (10,37%), затем Скорик от ОПЗЖ (7,52%) и Саакашвили (6,27%).
А в горсовет проходят следующие партии:
«Слуга народа» (27,33%)
ОПЗЖ (15,27%)
«Доверяй делам» Труханова (15,15%) «Морская партия» Кивалова (10,28 %) Партия Шария (5,9%)
«Батькивщина» (5,8%)
«Европейская солидарность» (5,64%)
В целом и по стране так будет. Пока Зе будет бороться с Порохом, Медведчук его обгонит.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:34
lapay написав: andrijk777 написав:
Я думаю після того як народ остаточно розчарується в Зе, народ буде голосувати за політика диктаторського типу. Типу "сильного" політика, який "наведе порядок".
Я бачу такого політика в Авакові. Тим більше на відміну від Бойка за нього може проголосувати і центральна Україна. Не розумію чому цей форум не розглядає Авакова як претендента №1 на посаду президента.
Навряд. В нас кожні вибори - щеплення пересічних. Ющенко - щеплення від тих, хто не хоче нічого змінювати, Янукович від сильної руки, Порошенко від старих, яких тримає бекграунд, Зеленський від чесних непрофесіоналів.
Портрет того, хто може обігнути ці червоні прапорці: молодий, з політичним досвідом, з чітким планом дій, з підтримкою Заходу, без значного антирейтинга. Хто саме, поки що можна тільки гадати, імхо.
Таких немає і не буде. Такі з неба не падають.
Щеплення від "молодого з народу" вже є(буде через 4 роки).
У нас немає людей "з політичним досвідом" і без антирейтингу.
Після По і Зе будуть голосувати за "сильного лідера".
Я думаю Аваков єдиний хто реально підходить. Ну якщо є інші - в студію. А антирейтинг 77% - це казочки, вибори президента у нас не завтра.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:42
Між іншим по Білорусії. Там зараз розвиваються епічні події.
Я спочатку не вірив що Лука може програти.
Але зараз вже сумніваюсь. Лука цілком може програти. В цьому випадку це матиме величезний вплив на Україну і її подальший вибір.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:48
- 100% Когда Вам прямым текстом объясняешь - Вы в штыки...
........................................
Сегодняшняя ситуация в Белоруссии - чисто инициатива РФ.
- Под предлогом украинского сценария - будет убран Лукашенко и взята под охрану строящаяся АЭС......
Слишком умело Лукашенко спрыгнул с нефти, удержался за газ, но не влез в ТС.
Выкрутился и стал мостом между РФ и миром.
Сожрут без радикальных мер.
В то же время Европа и США имеют Лукашенко, как "последнего диктатора Европы" - но только по этой причине ещё живэ Бяларусь...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:49
andrijk777 написав: lapay написав: andrijk777 написав:
Я думаю після того як народ остаточно розчарується в Зе, народ буде голосувати за політика диктаторського типу. Типу "сильного" політика, який "наведе порядок".
Я бачу такого політика в Авакові. Тим більше на відміну від Бойка за нього може проголосувати і центральна Україна. Не розумію чому цей форум не розглядає Авакова як претендента №1 на посаду президента.
Навряд. В нас кожні вибори - щеплення пересічних. Ющенко - щеплення від тих, хто не хоче нічого змінювати, Янукович від сильної руки, Порошенко від старих, яких тримає бекграунд, Зеленський від чесних непрофесіоналів.
Портрет того, хто може обігнути ці червоні прапорці: молодий, з політичним досвідом, з чітким планом дій, з підтримкою Заходу, без значного антирейтинга. Хто саме, поки що можна тільки гадати, імхо.
Таких немає і не буде. Такі з неба не падають.
Щеплення від "молодого з народу" вже є(буде через 4 роки).
У нас немає людей "з політичним досвідом" і без антирейтингу.
Після По і Зе будуть голосувати за "сильного лідера".
Я думаю Аваков єдиний хто реально підходить. Ну якщо є інші - в студію. А антирейтинг 77% - це казочки, вибори президента у нас не завтра.
Аваеов может очень упасть после дела Шеремета. Ему срочно надо это дело красиво закрыть. Причем будет в минус в любом случае, посадит или нет. Лишь бы не довести до суда.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:49
andrijk777 написав: lapay написав: andrijk777 написав:
Я думаю після того як народ остаточно розчарується в Зе, народ буде голосувати за політика диктаторського типу. Типу "сильного" політика, який "наведе порядок".
Я бачу такого політика в Авакові. Тим більше на відміну від Бойка за нього може проголосувати і центральна Україна. Не розумію чому цей форум не розглядає Авакова як претендента №1 на посаду президента.
Навряд. В нас кожні вибори - щеплення пересічних. Ющенко - щеплення від тих, хто не хоче нічого змінювати, Янукович від сильної руки, Порошенко від старих, яких тримає бекграунд, Зеленський від чесних непрофесіоналів.
Я думаю Аваков єдиний хто реально підходить. Ну якщо є інші - в студію. А антирейтинг 77% - це казочки, вибори президента у нас не завтра.
И что есть примеры где то в мире, когда политик с чудовищным антирейтингом под 80 процентов, смог переломить ситуацию для себя и выиграть потом выборы?
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:52
andrijk777 написав:Між іншим по Білорусії. Там зараз розвиваються епічні події.
Я спочатку не вірив що Лука може програти.
Але зараз вже сумніваюсь. Лука цілком може програти. В цьому випадку це матиме величезний вплив на Україну і її подальший вибір.
Смешно.
У ближайшего конкурента Тихановской по опросам рейтинг около 10 процентов. Что она может выиграть?
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