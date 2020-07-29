Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:25
Re: Політичні дискусії
Пишите какой то уже бред. У Лукашенко антирейтинг 80 процентов
Сами по ночам считаете?
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:33
Ітогі подведьом. 2020-07-29
Ітогі подведьом. 2020-07-29
1)
Да это же белорусские лесники
Ну хоть не скрывают, что они там есть. Что в Украине, что в Белоруси
2)
121 ? единичные ?
Представители ВСУ нагло врут
3)
Информационный шум
4)
5)
Бубочка смелый только против двух женщин
6)
Процесс пошёл
7)
При том, что задания на ЗНО год от года становятся только сложнее.
Дети - умочки
8)
Этот бордель надо закрывать, а не вывеску менять
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 29 лип, 2020 20:24
Зеленский набрал 73% на популистских обещаниях.
Так сказать, возвысился за счёт уничтожения другого.
"Я ваш вирок"
Пипл схавал. Свой же парень.
И это есть причина, а не какой-то там "антирейтинг"
Это раз
Включи сейчас против Бубочки, хоть на четверть, ту пропагандистскую машину, которая была против Порошенко, его бы рейтинг начал добывать уголь
Это два.
Зеленский сейчас находится в комфортном информационном пространстве. Телеканалы говорят обтекаемые фразы. У Порошенко такого комфорта не было все 5 лет.
Например, сегодня утром по каналу "Украина" услышал, что гривна падает по отношению к доллару, потому что, есть некие спекулянты и есть "заявления политиков о необходимости девальвации гривны". Хмм, интересно, кто же этот политик ?
Это три
Но при комфортности в СМИ, рейтинг Зеленского падает катастрофически, тому що все его действия тупые
PS. кстати. если понадобится Зеленского убрать. На его тупость и будут давить в СМИ
Только я вам этого не говорил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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