Додано: Сер 29 лип, 2020 20:24

freeze написав: Tegularius написав: Голосуют "за" в первом туре, а вот во втором как раз главную роль играет антирейтинг. Там проголосовавшие в первом туре за выбывших кандидатов выбирают из двух того, кого считают "меньшим злом". Соответственно, на данный момент Зеленский выиграл бы во втором туре у любого из перечисленных кандидатов, а Порошенко, соответственно, проиграл бы там любому их них. Голосуют "за" в первом туре, а вот во втором как раз главную роль играет антирейтинг. Там проголосовавшие в первом туре за выбывших кандидатов выбирают из двух того, кого считают "меньшим злом". Соответственно, на данный момент Зеленский выиграл бы во втором туре у любого из перечисленных кандидатов, а Порошенко, соответственно, проиграл бы там любому их них.



Совершенно верно замечено.

Второй тур это и есть битва антирейтингов.

Наглядный пример был у нас в апреле прошлого года, когда Зеленский набрал в первом туре всего 30 процентов, зато во втором туре, благодаря антирейтингу Порошенко, набрал 73 %. Совершенно верно замечено.Второй тур это и есть битва антирейтингов.Наглядный пример был у нас в апреле прошлого года, когда Зеленский набрал в первом туре всего 30 процентов, зато во втором туре, благодаря антирейтингу Порошенко, набрал 73 %.

Зеленский набрал 73% на популистских обещаниях.Так сказать, возвысился за счёт уничтожения другого."Я ваш вирок"Пипл схавал. Свой же парень.И это есть причина, а не какой-то там "антирейтинг"Это разВключи сейчас против Бубочки, хоть на четверть, ту пропагандистскую машину, которая была против Порошенко, его бы рейтинг начал добывать угольЭто два.Зеленский сейчас находится в комфортном информационном пространстве. Телеканалы говорят обтекаемые фразы. У Порошенко такого комфорта не было все 5 лет.Например, сегодня утром по каналу "Украина" услышал, что гривна падает по отношению к доллару, потому что, есть некие спекулянты и есть "заявления политиков о необходимости девальвации гривны". Хмм, интересно, кто же этот политик ?Это триНо при комфортности в СМИ, рейтинг Зеленского падает катастрофически, тому що все его действия тупыеPS. кстати. если понадобится Зеленского убрать. На его тупость и будут давить в СМИТолько я вам этого не говорил