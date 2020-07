Додано: Сер 29 лип, 2020 20:37

freeze написав: Kudrjavuy написав: 1. - Игорь Смешко - 5,1%

2. - Анатолий Гриценко — 3%

3. - Дмитрий Анатольевич Ярош -?%

Отсюда - реальные пути решения, политические проекты, как инструмент воплощения обещаний избирателю, и т.д.



С Ярошем это вряд ли. У нас всё-таки большинство поддерживает движение на Запад, а Ярош типичный антиглобалист, и ЕС он не очень любит.

Гриценко уже получил на лбу тавро - Неудачник, уже всё, татуировки такие не смываются.

"Гриценко" - примарний образ для лохторату. Насправді, варто лише згадати його протеже завгоспа в МО. Пиляли бюджет та майно, аж гай шумів. Не уявляю персонажа десь "в окопах".

Смєшко - "безідейний", думаю. Можливо, олігархи зможуть "порєшать" з ним. Не уявляю його "в окопах".

Ярош живе в половині старої хати, з протезом суглобу ліктя, оплаченого корбаном (всі "політичні" здобутки). Тому що ідейний, схоже. В окопах був.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell